Papiers Tissu KP publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2021

MISSISSAUGA, Ontario, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation et ceux de Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C. ») du quatrième trimestre et de l’exercice 2021. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (Cashmere, Purex, SpongeTowels, Scotties, White Swan et Bonterra) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 14,4 % dans PK S.E.C.



Faits saillants de PK S.E.C. au quatrième trimestre de 2021

Les revenus se sont élevés à 424,1 millions de dollars au T4 2021, contre 385,0 millions de dollars au T4 2020, soit une augmentation de 39,1 millions de dollars, ou 10,2 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 38,3 millions de dollars au T4 2021, contre 36,2 millions de dollars au T4 2020, soit une augmentation de 5,8 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 42,3 millions de dollars au T4 2021, contre une perte de 28,5 millions de dollars au T4 2020, une augmentation de 70,8 millions de dollars.

Annonce d'un investissement supplémentaire de 111,5 millions de dollars dans le projet d'expansion de Sherbrooke, pour un investissement total de 351,5 millions de dollars.

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 avril 2022.



Faits saillants de PK S.E.C. pour l’exercice 2021

Les revenus se sont élevés à 1 465,2 millions de dollars en 2021, contre 1 516,0 millions de dollars en 2020, une baisse de 50,8 millions de dollars, ou de 3,4 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 153,4 millions de dollars en 2021, une baisse de 197,8 millions de dollars par rapport à 2020, soit une baisse de 22,4 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 42,0 millions de dollars en 2021, contre 27,3 millions de dollars en 2020, soit une augmentation de 14,7 millions de dollars.



« Nous sommes satisfaits de notre performance dans un contexte de marché fluctuant et de vents contraires sans précédent en 2021, qui contraste avec l’environnement de marché extraordinaire de 2020. Le premier semestre de 2021 a été marqué par des défis de déstockage lié à la pandémie de COVID-19, tandis que des pressions croissantes sur la chaîne d'approvisionnement et l'inflation ont touché nos segments des produits de consommation et des produits hors foyer dans la dernière partie de l'année. Nous avons retrouvé notre rythme sur le plan des ventes au second semestre de 2021 et avons clôturé le quatrième trimestre sur une note positive, avec une croissance de plus de 10 % des revenus et une amélioration du BAIIA ajusté », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP.

« Dans ce contexte, nous avons continué à investir dans l'avenir, grâce à des innovations répondant aux demandes du marché. Le lancement réussi de SpongeTowels Ultra ProMC en 2021 a permis de gagner des parts importantes dans la catégorie des serviettes en papier. Cette année, nous avons lancé une nouvelle marque durable, BonterraMC, afin d'offrir aux consommateurs une option plus respectueuse de l'environnement, avec des caractéristiques uniques concernant l'emballage, les fibres recyclées, une empreinte carbone neutre et des partenariats avec 4Ocean et One Tree Planted. En outre, nous avons amélioré Cashmere et Purex UltraLuxe pour offrir notre papier hygiénique le plus doux et le plus luxueux qui soit.

« En termes de modernisation du réseau, l'année 1 du projet TAD à Sherbrooke s'est avérée un succès majeur, avec une courbe de croissance bien supérieure à nos attentes. Nous avons également annoncé le projet d'expansion de Sherbrooke au début de 2021 et avons poursuivi avec un investissement supplémentaire à la fin de l'année pour en doubler la capacité de production à plus de 60 000 tonnes métriques d'ici 2024. Ce projet, d’un coût d’environ 350 millions de dollars, permettra de concrétiser la création d’un pôle majeur pour la fabrication de papier tissu au Canada, en combinant les technologies TAD et conventionnelles.

« En 2022, nous avons l'intention de tirer parti de nos investissements en cours, de nos innovations et de nos gains de parts de marché pour stimuler la croissance des revenus, tout en ajustant nos prix et en réduisant nos coûts pour contrebalancer l'inflation », a conclu M. Bianco.

1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IRFS. Pour plus d'informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.

Perspectives pour le T1 de 2022

Nous prévoyons que la dynamique des ventes au T1 se poursuivra dans le segment des produits hors foyer et le segment consommateurs à mesure que le comportement des clients et des consommateurs revient à des niveaux plus proches de ceux d'avant la pandémie de COVID-19. Cependant, l'inflation des coûts dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement devrait continuer à avoir un impact sur les résultats à court terme et par conséquent, le BAIIA ajusté du T1 2022 devrait se situer entre 30 et 35 millions de dollars.

Résultats financiers de PK S.E.C. au T4 de 2021



Les revenus se sont chiffrés à 424,1 millions de dollars au T4 2021, comparativement à 385,0 millions de dollars au T4 2020, soit une hausse de 39,1 millions de dollars, ou 10,2 %. L'augmentation des revenus est due à une hausse des prix de vente dans le segment consommateurs au Canada et à un volume de ventes plus élevé dans le segment consommateurs par rapport au même trimestre de l'année précédente, partiellement atténués par l'impact défavorable des fluctuations du taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des marchandises vendues s’est établi à 376,0 millions de dollars au T4 2021, contre 332,2 millions de dollars au T4 2020, soit une hausse de 43,8 millions de dollars, ou 13,2 %. Les coûts de fabrication ont augmenté principalement en raison de la hausse des volumes de ventes, de l'augmentation des coûts de la pâte à papier et de l'impact défavorable des pénuries de main-d'œuvre dans l’usine de Memphis, ainsi que de l'augmentation des charges d'amortissement, de l'absorption des frais généraux résultant de la réduction des niveaux de stocks au cours du trimestre, et de l'inflation. Ces augmentations ont été partiellement contrebalancées par l'impact favorable d'une production interne plus importante des produits hors foyer et par les fluctuations favorables des taux de change sur les coûts en dollars américains. Les coûts de fret et les frais d'entreposage ont également augmenté par rapport au T4 2020. En pourcentage des revenus, le coût des marchandises vendues était de 88,7 % au T4 2021, comparativement à 86,3 % au T4 2020.

Les frais généraux, de vente et d’administration se sont chiffrés à 31,7 millions de dollars au T4 2021, comparativement à 36,7 millions de dollars au T4 2020, soit une baisse de 5,0 millions de dollars, ou 13,6 %. Cette baisse est principalement due à la baisse des dépenses de publicité et de promotion, à une perte de change moins importante au T4 2021 par rapport au même trimestre de l'année précédente et à une baisse des dépenses en technologies de l'information au quatrième trimestre. En pourcentage des revenus, les frais généraux, de vente et d’administration ont représenté 7,5 % au T4 2021, comparativement à 9,5 % au T4 2020.

Le BAIIA ajusté s’est élevé à 38,3 millions de dollars au T4 2021, contre 36,2 millions de dollars au T4 2020, soit une augmentation de 2,1 millions de dollars, ou 5,8 %. Cette augmentation est principalement due à l'accroissement du volume des ventes et à la hausse des prix de vente des produits du segment consommateurs au Canada, à la diminution des frais généraux, de vente et d'administration, ainsi qu'à l'impact favorable net des fluctuations des taux de change, partiellement atténués par l'impact défavorable de la composition des ventes, de la hausse des prix de la pâte à papier, de l'inflation, des pénuries de main-d'œuvre dans l’usine de Memphis et de la hausse des coûts de fret et d'entreposage.

Le bénéfice net s’est établi à 42,3 millions de dollars au T4 2021, comparativement à une perte de 28,5 millions de dollars au T4 2020, soit une augmentation de 70,8 millions de dollars. Cette augmentation est principalement due à un recouvrement d'impôt sur le revenu plus élevé, à une baisse des autres charges, à une charge de dépréciation au cours de l'exercice 2020 et à un BAIIA ajusté plus élevé, comme indiqué ci-dessus, cette augmentation étant partiellement atténuée par une hausse des charges d'intérêts et des autres coûts financiers, ainsi que par une augmentation de la charge d'amortissements et de dépréciation.

Liquidités de PK S.E.C. au T4 de 2021

Le total des liquidités, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des accords de crédit renouvelable, s’élevait à 263,8 millions de dollars au 31 décembre 2021. De plus, 86,5 millions de dollars de liquidités étaient détenus par PTKP et engagés dans le projet TAD et le projet d’expansion de Sherbrooke.

Résultats financiers de PK S.E.C. pour l’exercice 2021

Les revenus se sont élevés à 1 465,2 millions de dollars pour l’exercice 2021, contre 1 516,0 millions de dollars pour l’exercice 2020, soit une baisse de 50,8 millions de dollars, ou 3,4 %. La diminution des revenus est principalement due à une baisse importante du volume des ventes au Canada, qui résulte des éléments suivants : la comparaison avec l'activité d'achat élevée au plus fort de la crise de COVID-19 au cours du premier semestre de 2020; le déstockage de produits de papier à usage domestique par les détaillants et les consommateurs dans le segment des produits de consommation au cours du premier semestre de 2021; l'impact défavorable des restrictions liées à la COVID-19 dans le segment des produits hors foyer, qui se sont poursuivies au cours du premier semestre de 2021; et l'impact défavorable des fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains. La diminution a été partiellement contrebalancée par une augmentation du prix de vente des produits de consommation au Canada au cours du second semestre de 2021 et une augmentation du prix de vente des produits hors foyer.

Le BAIIA ajusté s’est élevé à 153,4 millions de dollars pour l’exercice 2021, contre 197,8 millions de dollars pour l’exercice 2020, soit une baisse de 44,4 millions de dollars, ou 22,4 %. Cette baisse est principalement due à l'impact de la diminution des volumes de ventes, déduction faite de l'absorption des frais généraux, ainsi qu'à l'impact défavorable de l'augmentation des prix de la pâte à papier et de la hausse des coûts de fret et d'entreposage, cette baisse étant partiellement contrebalancée par une augmentation des prix de vente des produits de consommation au Canada, une baisse des frais généraux, de vente et d'administration et l'impact favorable des fluctuations des taux de change.

Le bénéfice net s’est élevé à 42,0 millions de dollars pour l’exercice 2021, comparativement à 27,3 millions de dollars pour l’exercice 2020, une augmentation de 14,7 millions de dollars. Cette hausse est principalement due à un recouvrement d'impôt sur le revenu plus élevé, à une baisse des autres charges et à une charge de dépréciation au cours de l'exercice 2020, cette hausse étant partiellement atténuée par un BAIIA ajusté plus faible, comme indiqué ci-dessus, une hausse des charges d'intérêts et des autres coûts financiers et une hausse de la charge d'amortissements et de dépréciation.

Résultats financiers de PTKP du T4 2021

PTKP a enregistré un bénéfice net de 3,4 millions de dollars au T4 2021. Ce bénéfice net comprend un montant de 6,1 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le bénéfice net de PK S.E.C. et un gain de dilution de 0,1 million de dollars, une charge d’amortissement de 1,3 million de dollars liée aux rajustements des valeurs comptables au moment de l’acquisition et une charge d’impôt sur le revenu de 1,5 million de dollars.

Résultats financiers de PTKP pour l’exercice 2021

PTKP a enregistré un bénéfice net de 1,2 million de dollars en 2021. Ce bénéfice net comprend un montant de 6,1 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le bénéfice net et un gain de dilution de 0,3 million de dollars, une charge d’amortissement de 5,3 millions de dollars liée aux rajustements des valeurs comptables au moment de l’acquisition et une charge d’impôt sur le revenu de 0,1 million de dollars.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 avril 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 1er avril 2022.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et PK S.E.C. du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2021, disponible sur SEDAR au www.sedar.com ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com.

Téléconférence sur les résultats du quatrième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du quatrième trimestre le jeudi 10 mars 2022, à 8 h 30, heure de l’Est.

Par téléphone : 1 800 599-5188 ou 647 365-5897

En ligne : www.kptissueinc.com

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com.

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 17 mars 2022, en composant le 1 800 770-2030 ou le 647 362-9199 (mot de passe : 9884406).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 17 mars 2022 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans PK S.E.C., et son activité se limite à la détention d'une participation dans cette société en commandite, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,4 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSCMD (FSCMD C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.krugerproducts.ca.

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon PK S.E.C., fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de PK S.E.C. et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures de nom similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par PK S.E.C. comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) la perte de valeur (le profit sur la vente) des actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration, ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite, x) la variation de la juste valeur des dérivés, xi) les frais de consultation liés aux initiatives de transformation de l’exploitation, xii) les coûts liés au développement de l’entreprise et xiii) la perte (ou le profit) sur la vente de participations. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

COVID-19

La COVID-19 a conduit les gouvernements locaux à adopter des mesures d'urgence pour combattre la propagation du virus, avec des interventions monétaires et fiscales importantes conçues pour stabiliser les conditions économiques. Nos priorités pendant la pandémie de COVID-19 continuent d'être de protéger la santé et la sécurité de nos employés, tout en augmentant la disponibilité de nos produits, qui sont essentiels pour les consommateurs au quotidien. Il est difficile d'estimer la durée et la gravité potentielle des changements de comportement dans nos segments d'activité ou de quantifier de manière fiable l'impact que cette pandémie pourrait avoir sur PK S.E.C. dans l’avenir.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de PK S.E.C., ou tout autre événement ou développement futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment sur les énoncés relatifs aux bénéfices anticipés du projet TAD de Sherbrooke et du projet d’expansion de Sherbrooke et à la croissance attendue des revenus et la stratégie de PK S.E.C. pour l’avenir. On reconnaît la nature prospective d’un énoncé à l’emploi de verbes comme « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « croire » ou « estimer », ainsi qu’à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel, ou de termes ou d’expressions comme « tendance », « potentiel » ou « vraisemblablement », y compris à la forme négative, ou encore de variantes de ces termes ou d’expressions ou d’autres termes analogues. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés de PTKP ou de PK S.E.C. Bien que PTKP et PK S.E.C. estiment que ces attentes et hypothèses sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les projections relatives au BAIIA ajusté du T1 2022 constituent des renseignements de nature prospective et sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les énoncés prospectifs visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de PK S.E.C. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de PK S.E.C. diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans PK S.E.C.), y compris les facteurs ci-après, décrits en détail à la section Facteurs de risque – Risques propres à l’activité de PK S.E.C. de la notice annuelle de PTKP datée du 9 mars 2022, disponible sur SEDAR au www.sedar.com : l’influence de Kruger inc. sur PK S.E.C.; la dépendance de PK S.E.C. envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés au projet TAD à Sherbrooke; les risques liés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de PK S.E.C. à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de PK S.E.C. ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour PK S.E.C.; l’incapacité de PK S.E.C. à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de PK S.E.C. de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par PK S.E.C.; la dépendance de PK S.E.C. envers des employés essentiels; l’incapacité de PK S.E.C. à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour PK S.E.C.; l’incapacité de PK S.E.C. à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de PK S.E.C. envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à PK S.E.C.; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de PK S.E.C.; l’obligation de PK S.E.C. au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de PK S.E.C. devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de PK S.E.C. et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en fonction; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de PK S.E.C. à servir l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes, au commerce et à la COVID-19.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

Produits Kruger S.E.C. État consolidé de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions 151,025 128,739 Créances clients et autres créances 88,802 88,041 Créances sur parties liées 271 13 Avances versées aux commanditaires 13,752 5,647 Stocks 251,071 215,934 Impôt à recouvrer 1,171 358 Charges payées d’avance 5,455 8,315 511,547 447,047 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1,224,698 1,194,191 Actifs au titre de droits d’utilisation 91,626 107,633 Autres actifs non courants 37,456 10 Goodwill 152,021 152,021 Immobilisations incorporelles 29,222 26,205 Actif d’impôt différé 75,742 24,217 Total de l’actif 2,122,312 1,951,324 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 258,626 332,072 Dettes envers des parties liées 11,485 9,097 Impôt à payer 300 554 Distributions à verser 12,300 11,919 Partie courante des provisions 3,705 4,913 Partie courante de la dette à long terme 48,550 9,495 Partie courante des obligations locatives 30,170 25,341 365,136 393,391 Passifs non courants Dette à long terme 920,331 743,978 Obligations locatives à long terme 82,354 105,634 Dette à long terme envers des parties liées 42,454 - Provisions à long terme 6,929 9,549 Autres passifs non courants - 575 Prestations de retraite 58,481 161,333 Avantages postérieurs au départ à la retraite 57,331 63,038 Passifs attribuables à des parties autres que les porteurs de parts 1,533,016 1,477,498 Partie courante du passif lié aux parts de société en commandite 14,064 31,244 Partie non courante du passif lié aux parts de société en commandite 159,137 154,180 Total du passif lié aux parts de société en commandite 173,201 185,424 Total du passif 1,706,217 1,662,922 Capitaux propres Parts de société en commandite 461,536 439,571 Déficit (117,123 ) (224,503 ) Cumul des autres éléments du résultat global 71,682 73,334 Total des capitaux propres 416,095 288,402 Total du passif et des capitaux propres 2,122,312 1,951,324





Produits Kruger S.E.C État consolidé du résultat global (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31

décembre 2021 Trimestre clos le 31 décembre 2020 Période de

douze mois close le

31 décembre 2021 Période de

douze mois close le

31 décembre 2020 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 424,029 384,971 1,465,161 1,515,983 Charges Coût des produits vendus 375,966 332,193 1,279,851 1,264,448 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 31,668 36,669 118,072 128,062 Pertes sur la vente d’actifs non financiers 4 - 9 1 Perte de valeur - 8,918 - 8,918 Coûts de restructuration, montant net 377 2 584 1,275 Résultat d’exploitation 16,014 7,189 66,645 113,279 Charge d'intérêts et autres coûts financiers 22,785 9,306 70,710 40,965 Autres charges (produits) (5,838 ) 25,724 4,943 36,353 Résultat avant impôt (933 ) (27,841 ) (9,008 ) 35,961 Impôt sur le résultat (produit) (43,184 ) 600 (51,007 ) 8,655 Résultat net de la période 42,251 (28,441 ) 41,999 27,306 Autres éléments du résultat global Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : Réévaluation des prestations de retraite (31,450 ) 23,820 106,968 (16,977 ) Réévaluation des avantages postérieurs au départ à la retraite 891 (1,044 ) 6,910 (4,871 ) Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net : Écarts de conversion (1,721 ) (13,585 ) (1,652 ) (5,678 ) Total des autres éléments du résultat global de la période (32,280 ) 9,191 112,226 (27,526 ) Résultat global de la période 9,971 (19,250 ) 154,225 (220 )





Produits Kruger S.E.C. Tableau consolidé des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31

décembre 2021 Trimestre clos le 31

décembre 2020 Période de

douze mois close le

31 décembre 2021 Période de

douze mois close le

31 décembre 2020 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net de la période 42,251 (28,441 ) 41,999 27,306 Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 20,789 18,632 82,081 67,129 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 1,099 473 3,638 1,657 Perte sur la vente d’immobilisations corporelles 55 822 381 909 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite (4,971 ) 36,109 5,312 47,012 Profit de change (1,258 ) (10,385 ) (760 ) (10,299 ) Variation de la juste valeur des dérivés - - - (360 ) Charge d’intérêts et autres coûts financiers 22,785 9,306 70,710 40,965 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 3,700 3,514 16,186 14,635 Provisions 398 94 1,945 6,231 Impôt sur le résultat (produit) (43,184 ) 600 (51,007 ) 8,655 Perte sur la vente d’actifs non financiers 4 - 9 1 Perte de valeur - 8,918 - 8,918 Total des éléments hors trésorerie (583 ) 68,083 128,495 185,453 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie 53,974 33,242 (66,769 ) 60,328 Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs au départ à la

retraite (4,071 ) (3,829 ) (15,522 ) (15,622 ) Paiements liés aux provisions (100 ) (140 ) (4,273 ) (2,194 ) Paiements d’impôt (533 ) 70 (2,552 ) (1,738 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 90,938 68,985 81,378 253,533 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (26,693 ) (18,823 ) (46,131 ) (31,581 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles et de logiciels

liées au projet TAD à Sherbrooke et au projet d'expansion à Sherbrooke (10,787 ) (69,230 ) (99,060 ) (263,348 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet TAD à Sherbrooke - (3,509 ) (608 ) (10,676 ) Aide gouvernementale reçue 931 398 931 398 Achats de logiciels (50 ) (3,341 ) (824 ) (4,974 ) Achats de marques de commerce - (4,538 ) - (4,538 ) Produit de la vente d'actions - - - 992 Produit tiré de la vente d’immobilisations corporelles 5 - 13 - Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (36,594 ) (99,043 ) (145,679 ) (313,727 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme 14,085 69,135 239,282 262,673 Remboursement de la dette à long terme (2,030 ) (8,194 ) (23,943 ) (92,714 ) Paiement de frais de financement différés (610 ) (9 ) (9,545 ) (509 ) Paiement des obligations locatives (5,646 ) (4,777 ) (24,600 ) (19,283 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (17,228 ) (3,944 ) (41,981 ) (25,706 ) Distributions et avances versées, montant net (10,466 ) (8,032 ) (51,826 ) (26,404 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (21,895 ) 44,179 87,387 98,057 Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères (63 ) (2,851 ) (800 ) (2,265 ) Augmentation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions pour la période 32,386 11,270 22,286 35,598 Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période 118,639 117,469 128,739 93,141 Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période 151,025 128,739 151,025 128,739





Produits Kruger S.E.C. Résultats par segments et régions (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le 31

décembre 2021 Trimestre clos le 31

décembre 2020 Période de

douze mois close le

31 décembre 2021 Période de

douze mois close le

31 décembre 2020 $ $ $ $ Résultats par segments Produits par segments Consommation 363,959 333,199 1,260,103 1,304,599 Hors foyer 60,070 51,772 205,058 211,384 Total des produits par segments 424,029 384,971 1,465,161 1,515,983 BAIIA ajusté Consommation 43,726 44,198 167,289 223,391 Hors foyer (1,733 ) (2,358 ) (4,907 ) (8,990 ) Charges du siège social et autres charges (3,655 ) (5,627 ) (8,951 ) (16,566 ) Total du BAIIA ajusté 38,338 36,213 153,431 197,835 Rapprochement avec le résultat net Dotation aux amortissements et dépréciation d’actifs 21,888 19,105 85,719 68,786 Charge d’intérêts et autres coûts financiers 22,785 9,306 70,710 40,965 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite (4,971 ) 36,109 5,312 47,012 Autres charges 391 - 391 - Variation de la juste valeur des dérivés - - - (360 ) Perte sur la vente d’immobilisations corporelles 55 822 381 909 Perte sur la vente d’actifs non financiers 4 - 9 1 Perte de valeur - 8,918 - 8,918 Coûts de restructuration, montant net 377 2 584 1,275 Profit de change (1,258 ) (10,385 ) (760 ) (10,299 ) Coûts de consultation relatifs aux initiatives de transformation opérationnelle - - - 4,331 Coûts liés au développement de l'entreprise - 177 93 336 Résultat avant impôt (933 ) (27,841 ) (9,008 ) 35,961 Impôt sur le résultat (produit) (43,184 ) 600 (51,007 ) 8,655 Résultat net 42,251 (28,441 ) 41,999 27,306 Produits par régions Canada 245,142 244,093 892,658 915,898 États-Unis 178,887 140,878 572,503 600,085 Total des produits 424,029 384,971 1,465,161 1,515,983





Papiers Tissu KP inc. État de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 $ $ Actif Actifs courants Distributions à recevoir 1,781 1,755 Créance sur la société en commandite - 21 Impôts sur le revenu à percevoir 208 - 1,989 1,776 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 78,727 69,537 Total de l’actif 80,716 71,313 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1,781 1,755 Payable à la société en commandite 246 - Partie courante des avances du Partenariat 2,014 874 Impôt à payer - 1,722 4,041 4,351 Passifs non courants Impôt différé 806 634 Total du passif 4,847 4,985 Capitaux propres Actions ordinaires 21,844 20,355 Surplus d’apport 144,819 144,819 Déficit (103,561 ) (111,907 ) Cumul des autres éléments du résultat global 12,767 13,061 Total des capitaux propres 75,869 66,328 Total du passif et des capitaux propres 80,716 71,313





Papiers Tissu KP inc. État du résultat global (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestre clos le 31

décembre 2021 Trimestre clos le 31

décembre 2020 Période de

douze mois close le

31 décembre 2021 Période de

douze mois close le

31 décembre 2020 $ $ $ $ Quote-part du résultat mis en équivalence 4,833 (5,583 ) 800 (1,428 ) Profit de dilution 78 106 321 634 Résultat avant impôt 4,911 (5,477 ) 1,121 (794 ) Charge (recouvrement) d'impôts sur le revenu 1,424 (1,181 ) (118 ) 1,159 Résultat net de la période 3,487 (4,296 ) 1,239 (1,953 ) Autres éléments du résultat global, déduction faite de la charge (du produit) d’impôt Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : Réévaluation des prestations de retraite (3,584 ) 2,169 13,568 (1,841 ) Réévaluation des avantages postérieurs au départ à la retraite 78 (94 ) 614 (442 ) Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net : Écarts de conversion (252 ) (2,064 ) (294 ) (936 ) Total des autres éléments du résultat global de la période (3,758 ) 11 13,888 (3,219 ) Résultat global de la période (271 ) (4,285 ) 15,127 (5,172 ) Résultat de base par action 0.35 (0.44 ) 0.13 (0.20 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 9,889,893 9,747,812 9,835,582 9,703,625