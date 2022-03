Dante Labs annonce l'expansion de son test de séquençage du génome entier avec une offre améliorée et plus large

Dutch French German Italian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

NEW YORK, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son test de séquençage du génome entier 30X Dante avec une interprétation personnalisée tirant parti de la plateforme logicielle exclusive Extensa de Dante.

L'offre élargie inclut le séquençage dans les laboratoires cliniquement validés et autorisés de Dante. Les améliorations notables comprennent :

rapports améliorés avec mises à jour mensuelles pour les clients de Dante,

la suite la plus complète de rapports disponibles pour le séquençage de génomes entiers,

le génome entier 30X le plus abordable,

et un rapport supplémentaire remis aux clients par mois - gratuitement.

« Cette réalisation est une étape importante pour les utilisateurs de Dante et vise le besoin croissant d'un séquençage complet et abordable du génome entier à l'échelle mondiale », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « Nous travaillons continuellement pour améliorer notre offre à mesure que le domaine de la génomique progresse, et il s'agit d'un énorme pas en avant pour apporter la meilleure génomique de sa catégorie à un plus grand nombre de personnes à des prix abordables. »

Le séquençage de génomes entiers est supérieur aux petits panels traditionnels dans le sens où il s'agit de l'analyse d'ADN la plus large et la plus complète qu'il soit. Cette approche plus personnalisée fournit des réponses cliniques pour prévenir, suivre et traiter les maladies sans manquer certains variants manqués par des approches plus ciblées.

La plateforme logicielle Extensa de Dante est une solution exclusive et évolutive pour interpréter et transformer les informations génomiques en résultats cliniquement exploitables.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les données génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. Nos actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

Contact :

Laura D'Angelo

Vice-présidente des relations avec les investisseurs

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantelabs.com