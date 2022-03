Dante Labs annuncia l’espansione del suo test Whole Genome Sequencing con un’offerta migliorata e più ampia

Dutch French German Italian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

NEW YORK, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi l’espansione del suo test Dante 30X Whole Genome Sequencing con interpretazione personalizzata che sfrutta la piattaforma software proprietaria Extensa di Dante.



L’offerta ampliata include il sequenziamento nei laboratori autorizzati e validati clinicamente di Dante. Tra i miglioramenti più significativi:

report migliorati con aggiornamenti mensili per i clienti di Dante,

la suite di report più completa disponibile per il sequenziamento genomico completo,

il genoma completo 30X più conveniente,

e un report aggiuntivo consegnato ai clienti ogni mese, gratuitamente.

“Questo risultato è un traguardo importante per gli utenti di Dante e mira alla crescente necessità di un sequenziamento genomico completo esaustivo e conveniente su scala globale”, ha affermato Andrea Riposati, CEO di Dante Labs. “Lavoriamo continuamente per migliorare la nostra offerta man mano che il campo della genomica avanza, e questo è un enorme passo avanti per portare la genomica all’avanguardia a più persone a prezzi accessibili.”

Il sequenziamento genomico completo è superiore ai piccoli pannelli tradizionali in quanto è l’analisi del DNA più ampia ed esaustiva. Questo approccio più personalizzato fornisce risposte cliniche per prevenire, monitorare e trattare le malattie senza perdere alcune varianti non rilevate da approcci più limitati.

La piattaforma software Extensa di Dante è una soluzione proprietaria e scalabile per interpretare e trasformare le informazioni genomiche in risultati clinicamente utilizzabili.

Informazioni su Dante Labs

Dante Labs è un’azienda di dati genomici globale che crea e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la salute e la longevità basate sul sequenziamento del genoma completo e sull’intelligenza artificiale. Le nostre risorse includono uno dei più grandi database di genomi privati con consenso alla ricerca, una piattaforma software proprietaria progettata per sfruttare la potenza dei dati genomici su larga scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.

