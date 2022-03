Dante Labs kondigt de uitbreiding van zijn volledige genoomsequentietest aan met een verbeterd en ruimer aanbod

Dutch French German Italian Spanish Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech

NEW YORK, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn Dante 30X volledige genoomsequentietest met een gepersonaliseerde interpretatie waarbij Dante's propriëtaire Extensa Software Platform wordt ingezet.



Het uitgebreide aanbod omvat sequencing in Dante's klinisch gevalideerde en geautoriseerde labs. Opmerkelijke verbeteringen zijn:

verbeterde rapporten met maandelijkse updates voor Dante's klanten,

de meest uitgebreide reeks rapporten beschikbaar voor sequentiebepaling van het volledige genoom,

de meest betaalbare 30X volledige genoomsequentietest,

en één bijkomend rapport per maand gratis aan klanten geleverd.

“Deze prestatie is een mijlpaal voor Dante-gebruikers en speelt in op de groeiende behoefte aan uitvoerige en betaalbare sequentiebepaling van het volledige genoom op wereldschaal”, aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. “Wij werken voortdurend aan de verbetering van ons aanbod naarmate het domein van de genomica zich ontwikkelt, en dit is een enorme stap voorwaarts om de beste genomica tegen betaalbare prijzen aan meer mensen aan te bieden.”

De sequentiebepaling van het volledige genoom is superieur aan de traditionele kleine panels omdat het de breedste en meest volledige DNA-analyse is. Deze meer gepersonaliseerde benadering levert klinische antwoorden om ziekten te voorkomen, op te sporen en te behandelen zonder bepaalde varianten te missen die bij meer gerichte benaderingen over het hoofd worden gezien.

Dante’s Extensa softwareplatform is een propriëtaire, schaalbare oplossing om genomische informatie te interpreteren en om te zetten in klinisch bruikbare resultaten.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische gegevens dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Onze activa omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

