Chef Richard Francis, le seul participant autochtone de l’émission Top Chef, s’associe à Sodexo Canada

BURLINGTON, Ontario, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le chef Richard Francis s’associe à Sodexo Canada en tant que nouvel ambassadeur de l’Amour de la nourriture pour aider à promouvoir et à éduquer les Canadiens et Canadiennes sur les ingrédients et la culture alimentaire autochtones. Par le biais d’ateliers interactifs en personne et en ligne, le chef Francis partagera ses connaissances et sa passion pour la cuisine autochtone dans le cadre des programmes Amour de la nourriture et Simple et gourmet de Sodexo.



L’approche du chef Francis, qui consiste à créer une cuisine d’inspiration autochtone, a attiré l’attention du monde culinaire et continue de raviver l’intérêt pour la nourriture et la culture autochtone.

« Tout est dans le choix du moment et cette relation avec Sodexo est arrivée à un moment nécessaire », a déclaré le chef Richard Francis. « Les valeurs de Sodexo s’alignent en solidarité avec les questions qui sont importantes pour moi et qui ont actuellement un impact sur les communautés autochtones à travers le pays. Je respecte les efforts et l’initiative de Sodexo en matière de reconnaissance des terres, de vérité, de réconciliation et de solidarité, par le biais des aliments autochtones. J’ai hâte d’y mettre la main à la pâte ».

Diplômé de la Stratford Chef's School de Stratford, en Ontario, le chef Francis a terminé premier de sa classe. Il est connu pour avoir été finaliste et le seul concurrent autochtone de la quatrième saison de Top Chef Canada .

« Il y a beaucoup de travail à faire pour atteindre la vérité et à la réconciliation dans notre pays et chaque pas compte. La présence du chef Francis dans notre équipe est une autre façon pour Sodexo de soutenir les communautés autochtones et leur culture », déclare Martin Lapointe, vice-président principal, Opérations Sodexo Campus Canada « La très grande expérience du chef et son amour pour le partage, l’éducation et la création d’expériences culinaires apportent une valeur considérable à notre équipe. »

La transmission du savoir autochtone par le biais d’expériences alimentaires contribuera à une meilleure appréciation de la culture autochtone en général.

« De nombreux Canadiens et Canadiennes sont désireux d’en savoir plus sur l’histoire des autochtones et sur leur vision du monde en matière d’alimentation, de nutrition et de durabilité », déclare Jonathan Kruger, directeur des relations avec les autochtones chez Sodexo Canada. « S’associer au chef Francis pour partager des techniques de préparation des aliments à l’aide d’ingrédients traditionnels de cette terre est une initiative passionnante. »

À propos de Sodexo Canada

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l’un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L’entreprise est fière d’avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d’un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

10 000 employés

Lauréat du prix 2021 de l’employeur

le plus vert du Canada Lauréat du prix 2021 du meilleur employeur canadien en matière de diversité et d’inclusion

1 million de consommateurs servis chaque jour

