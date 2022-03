Le Groupe Smile créé une association d’aide d’urgence aux collaborateurs Ukrainiens du Groupe et leurs familles

English French

ESN connue pour son positionnement historique sur l’open source, le Groupe Smile annonce ce jour la création d’une association d’aide aux salariés Smile vivant en Ukraine et à leurs familles, l’association Smile Ukraine Solidarity. Les Smiliens basés en Ukraine représentent à ce jour + 300 personnes, ce qui permet au dispositif étendu aux familles de soutenir +1000 personnes.



Avec un ADN fortement ancré dans les relations humaines et notamment les valeurs de partage et d’entraide, le groupe et ses collaborateurs se sentent profondément touchés par la situation de leurs homologues ukrainiens. L’association créée a ainsi pour vocation de recueillir les dons financiers en parallèle des autres actions menées par le Groupe.

Un soutien ouvert à tous les collaborateurs, partenaires et associés du Groupe Smile et tous ceux qui souhaitent participer

L'association créée par Smile est ouverte à la contribution volontaire de tous ceux qui le souhaitent : les collaborateurs et élus du Groupe bien sûr, mais aussi les clients, les partenaires de monde de l’IT et de l’open source qui sont également impactés et touchés par l’initiative, ainsi que toute personne extérieure qui souhaiterait prendre part à l’action et soutenir l’association.

Selon leurs souhaits, ils pourront contribuer chacun à leur mesure à cette aide financière.

Une solidarité forte au sein du Groupe Smile

Les valeurs de partage et de soutien les uns des autres se renforcent encore sous l’effet de l’actuelle situation en Ukraine. Pour faire face, de nombreux collaborateurs ont déjà proposé d’accueillir temporairement leurs homologues Ukrainiens et leurs familles, facilitant ainsi leur arrivée dans un pays d’Europe où le groupe est implanté. Face à tant de solidarité, le Groupe Smile est profondément ému et fier devant la force des liens qui unissent aujourd’hui plus que jamais les collaborateurs du Groupe dans tous les pays d’implantation de l’entreprise.

Plus d’information sur la page actualité dédiée du site www.smile.eu ou par e-mail SmileUA.solidarity@smile.fr