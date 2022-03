OroCommerce réussit haut la main son audit de code indépendant

SensioLabs félicite Oro pour la sécurité de son application et la mise en place des bonnes pratiques de développement de Symfony.

Oro, le pionnier du e-commerce a annoncé aujourd'hui que OroCommerce, la première plateforme de e-commerce B2B Open Source, a reçu un avis conforme lors d'un audit indépendant sur le développement et l'infrastructure mené par SensioLabs, la société à l’origine du framework PHP Open Source Symfony.

Les développeurs de Oro ont été félicités pour leurs efforts et leur souci du détail dans tous les aspects du développement et de l'infrastructure du back-end basé sur Symfony. L'équipe de SensioLabs n'a trouvé « pratiquement aucun » domaine à améliorer. « Il n'y a aucun problème susceptible de soulever des alertes sur la qualité, la viabilité et la maintenabilité du code », indique le rapport de SensioLabs. « Oro semble faire des efforts considérables pour maintenir un code de haute qualité ».

L'audit a examiné l'ensemble de la base de code d'OroCommerce, en accordant une attention toute particulière à son composant CMS Bundle. CMS Bundle permet aux utilisateurs du back-office de créer et de modifier tous les types de pages, y compris les pages de destination, de produits, de catégories et de connexion des clients. Grâce au CMS Bundle, les développeurs peuvent également créer et modifier des blocs de contenu et des widgets.

L'équipe de SensioLabs a évalué le produit phare de Oro sous l’angle de la fiabilité, de la maintenabilité, de la sécurité et de la performance. OroCommerce a réussi haut la main dans tous les domaines. SensioLabs a également souligné l'engagement de Oro à utiliser les meilleurs outils de contrôle de qualité pour valider le code et accepter de nouvelles contributions à sa base de code. En outre, les experts de SensioLabs ont noté les efforts de Oro pour fournir une documentation technique efficace couvrant tant ses processus de développement et de test, que son processus de publication et ses outils d'automatisation.

« Nous voyons rarement un code d'une telle qualité lors de nos audits », a déclaré Ludovic Duval, directeur général de SensioLabs. « L'équipe Oro peut être fière, et ses clients assurés qu'ils utilisent un code conforme aux meilleures pratiques sur Symfony aussi robuste que fiable. C'est un réel plaisir pour nous de reconnaître OroCommerce comme un projet Open Source clé au sein de l'écosystème Symfony. Nous sommes ravis de voir que le framework Symfony sert de base à des applications e-commerce aussi performantes. »

« Les clients de Oro font confiance à nos produits parce qu'ils savent que nous nous engageons à les rendre performants, avec une transparence totale et une application rigoureuse des principes Open Source et des meilleures pratiques de développement », a déclaré Dima Soroka, CTO de Oro. « La validation par l'équipe de SensioLabs de la base de code et de l'infrastructure back-end de Oro montre que nous avons créé une base solide pour soutenir la croissance digitale de nos clients. Les clients B2B ont besoin d'une plateforme personnalisable et robuste. Oro s'engage pleinement à fournir des outils durables, flexibles et stables dont ils ont besoin. »