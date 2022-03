Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–28.2.2022: Kasvu jatkui helmikuussa – Hyvä vauhti rekrytoinnissa

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 10.3.2022 KLO 15.50

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–28.2.2022: Kasvu jatkui helmikuussa – Hyvä vauhti rekrytoinnissa

Goforen liikevaihto helmikuussa 2022 oli 11,3 miljoonaa euroa (2021: 8,1 miljoonaa euroa). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli helmikuussa 120,3 miljoonaa euroa. Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1015 henkilöä (736 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Vuosi on käynnistynyt liikevaihdon kasvun ja erityisesti hyvän rekrytointitahdin ansiosta kiitettävästi. Myös asiakasprojekteissa tilanne on hyvä, vaikka laskutusaste ei vielä viime vuoden lopun tasolle olekaan noussut. Alkuvuonna laskutusasteeseen on vaikuttanut runsas rekrytointi sekä vuodenvaihde, joka tuo mukanaan epäjatkuvuutta. Tämän lisäksi toimintaamme on jossain määrin vaikuttanut alkuvuonna pahentunut koronapandemia.

Saavutimme helmikuussa hienon virstanpylvään ja saamme kertoa, että goforelaisia on nyt virallisesti yli tuhat. Helmikuun alusta meillä on aloittanut jo 22 uutta asiantuntijaa, ja Goforen tiimi oli helmikuun lopussa 279 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Onnistuneeseen rekrytointiin vaikuttavat saamamme palautteen mukaan yrityskulttuurimme, sujuva rekrytointikokemus ja mahdollisuus työskennellä monipuolisissa tehtävissä. Moni liittyy joukkoomme myös goforelaisilta saamiensa suositteluiden perusteella.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt syvästi koko maailmaa. Monien yhteisöjen tavoin myös me Goforella kannamme huolta inhimillisestä tragediasta ja sodan seurauksista. Sodalla ei ole suoria vaikutuksia Goforeen, sillä yhtiöllämme ei ole asiakkaita, alihankkijoita eikä työntekijöitä Ukrainassa tai Venäjällä. Avasimme SPR:n keräystilin, jonka kautta ohjasimme yhtiön ja työntekijöiden yhteisen tuen ukrainalaisten auttamiseksi.”





Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon ja kuukausikohtaisen henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee kuukausittain viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM) konsernin pro forma -liikevaihdon.

Maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen sekä tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut ja osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

(2022) Liikevaihto,

milj. euroa (liikevaihto 2021)1 Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä

kauden lopussa3 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa (työpäivien määrä 2021) Kokonais-

kapasiteetti,

FTE4 Alihankinta, FTE5 Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109) Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton

3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.