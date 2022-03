Pendant que le Canada marque le 100e anniversaire de la première injection d’insuline administrée avec succès, FRDJ Canada se prépare à écrire une nouvelle page d’histoire

TORONTO, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ Canada, la plus importante organisation caritative de financement des recherches sur le diabète de type 1 (DT1) au pays, lance publiquement sa plus grande campagne de collecte de fonds jamais réalisée : la Campagne pour accélérer de 100 millions $. Cette campagne vise à accélérer le rythme des recherches sur le DT1 au Canada pour aider à trouver une guérison. Le Canada a découvert l’insuline et en soutenant les recherches, le Canada peut guérir le diabète.



Pour aider à marquer l’histoire de nouveau, cinq braves canadiens touchés par le DT1 camperont au sommet d’un mât porte-drapeau de 40 pieds de haut dans des villes au pays dans le cadre de l’événement Écrivons à nouveau l’histoire de FRDJ. Ils y resteront pendant 100 heures ce printemps, à compter du 4 avril, pour aider à recueillir 15 millions $ et à trouver une guérison pour le DT1.

L’événement Écrivons à nouveau l’histoire, en l’honneur de l’anniversaire de la découverte de l’insuline et de la première injection d’insuline administrée avec succès, toutes deux à Toronto il y a 100 ans, vise à accélérer les recherches pour aller au-delà de l’insuline et trouver une guérison. Le volet du défi 100 Mât porte-drapeau est inspiré de l’initiative de Peter Oliver, cofondateur de Oliver & Bonacini et allié de longue date de FRDJ. Il y a 32 ans de cela, après avoir reçu le diagnostic de DT1 pour sa fille qui était alors âgée de six ans, il s’est installé au sommet d’un mât porte-drapeau jusqu’à recueillir 250 000 $ pour les recherches sur le DT1. Selon lui, le mât porte-drapeau illustre la constante quête d’un équilibre dans les décisions de vie ou de mort que les personnes atteintes de DT1 doivent prendre tous les jours, et le profond sentiment d’isolement qu’elles peuvent ressentir, un peu comme vivre seul au sommet d’un mât porte-drapeau.

« Je me souviens encore de l’appel qui nous a annoncé le diagnostic de ma fille Vanessa. Nous ne connaissions rien au diabète et Vanessa n’avait que six ans. Elle entendait le mot « DIE–abetes » à répétition, qui veut dire « diabète », et elle pensait que le mot « DIE » voulait dire qu’elle allait mourir », raconte Peter. « Je me souviendrai de cette journée toute ma vie. Je pense à toutes les familles et aux enfants qui vivent cette même expérience et je crois fermement qu’une guérison pour le diabète, une fois découverte, sera considérée comme l’une des plus grandes réalisations de l’histoire de l’humanité. »

L’insuline a été découverte il y a 100 ans à Toronto au Canada. À l’époque, les chercheurs Frederick Banting et Charles Best ont vendu le brevet de l’insuline pour la modique somme de 1 $. L’insuline fut considérée comme un cadeau du Canada au reste du monde, mais les personnes atteintes de DT1 en ont toujours besoin pour rester en vie.

« Écrivons à nouveau l’histoire est un véritable cri de ralliement pour toutes les personnes au Canada qui sont touchées par le diabète », dit Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « La découverte de l’insuline au Canada il y a 100 ans a sauvé des millions de vies, mais l’insuline demeure un traitement, elle ne guérit pas la maladie. Le moment est venu de tracer la voie de la prochaine ère de découvertes dans les recherches sur le diabète de type 1. Cela nous permettra non seulement de progresser vers une guérison pour cette maladie, mais c’est aussi incroyablement inspirant de voir toutes ces personnes et ces familles au Canada qui se mobilisent pour cette cause qui touche la vie de tant de gens. »

« Avec l’aide de FRDJ, des chercheurs comme moi poursuivent des travaux novateurs dans l’objectif d’améliorer les stratégies pour traiter ou prévenir le DT1 », dit Patrick MacDonald, Ph. D., professeur de pharmacologie à l’Université de l’Alberta. La recherche de monsieur MacDonald, financée par FRDJ, vise à développer une encyclopédie moléculaire exhaustive sur les cellules des îlots pancréatiques productrices d’insuline afin de découvrir de nouvelles approches pour améliorer la régulation du glucose et guider les recherches en cours et futures pour guérir le DT1. »

Les cinq Leaders de l’histoire camperont au sommet d’un mât porte-drapeau de 40 pieds de haut pendant 100 heures dans des villes au pays. L’objectif : aider à amasser 15 millions $ pour la Campagne pour accélérer de 100 millions $ de FRDJ, du 4 avril au 8 avril 2022. Les Leaders de l’histoire s’installeront à leur campement le 4 avril à 11 h (heure locale) et le public est invité à les visiter et à montrer son soutien.

Emplacements des mâts :

Centre Toronto-Dominion, 55 rue King Ouest, Toronto, Ontario, M5H 3C2

Réseau universitaire de santé (Hôpital général de Toronto), 585 avenue University, Toronto, Ontario, M5G 2C4

200 rue Granville, Vancouver, Colombie-Britannique, V6C 1S4

Calgary City Centre, 215, 2 e avenue Sud-Ouest, Calgary, Alberta, T2P 0H7

avenue Sud-Ouest, Calgary, Alberta, T2P 0H7 Cour intérieure Rio Tinto, 1160 avenue des Canadiens-de-Montréal, ​ Montréal, Québec, H3B 2S2



Nos 100 Ambassadeurs de l’histoire camperont en solidarité avec nos Leaders de l’histoire. Ces familles installeront leur campement dans le parc de leur quartier, la cour de leur maison ou même dans leur sous-sol pour relever le défi afin d’appuyer FRDJ et d’amasser des fonds pour trouver une guérison au DT1.

Pour participer et générer un impact durable pour l’avenir des recherches et des soins pour le DT1, FRDJ invite les Canadiennes et les Canadiens à devenir des Pionniers de l’histoire. Vous pouvez aider FRDJ à écrire à nouveau l’histoire en vous inscrivant pour vous joindre à des centaines de personnes partout au pays qui amasseront des fonds en relevant leur propre défi et sensibiliseront les gens à la cause de FRDJ. Pour en savoir plus sur les façons de participer, visitez guerisondiabetecanada.ca.

Citations d’incroyables partenaires de FRDJ :

« C’est un honneur de célébrer cette réalisation remarquable et de contribuer à souligner le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline et de la première injection réussie de celle-ci au pays, déclare Susan O’Brien, chef de marque et de la clientèle, Société Canadian Tire. Alors que nous célébrons notre propre 100e anniversaire cette année, nous poursuivons notre engagement de longue date visant à améliorer la vie au pays. Nous sommes fiers de nous associer à l’initiative Écrivons à nouveau l’histoire de FRDJ et nous nous engageons à verser 500 000 $ en alliant un soutien financier et des dons en nature afin d’aider à guérir le diabète de type 1. »

« Cadillac Fairview possède une riche tradition de soutien à ses communautés, à ses clients, à ses partenaires et aux causes qui leur tiennent à cœur pour susciter des changements significatifs », dit Sal Iacono, vice-président directeur à l’exploitation, Cadillac Fairview. « L’événement marquant du centenaire de cette année est une formidable réalisation pour le combat contre le diabète de type 1 et nous sommes fiers de contribuer à la campagne en accueillant les participants au Défi 100 Mât porte-drapeau à quatre tours de bureaux de Cadillac Fairview au Canada, et en faisant un don pour soutenir les recherches en cours. Nous sommes ravis d’écrire une nouvelle page d’histoire avec FRDJ et notre partenaire de longue date Oliver & Bonacini. »

« Nous sommes ravis de voir l’enthousiasme et les efforts de nos employées et bénévoles qui se sont rassemblés autour du Défi 100 Mât porte-drapeau de FRDJ. La famille du Walters Group se passionne à faire avancer les choses », dit Peter Kranendonk, chef de la direction du Walters Group. « Notre but est d’écrire l’histoire et cette campagne transformatrice nous inspire parce que nous nous soucions de tous les Canadiens qui luttent contre le diabète de type 1 ou qui en sont touchés. Ces structures ont été construites avec notre cœur et nos mains dans l’espoir et la volonté d’écrire une nouvelle page d’histoire ensemble avec de remarquables traitements et une guérison pour le DT1! »

« Le seul objectif de Dexcom depuis plus de 20 ans est de donner le pouvoir aux gens de changer la façon dont ils vivent avec le diabète grâce à notre technologie de surveillance du glucose en continu. Nous sommes ravis de faire équipe avec FRDJ Canada pour écrire à nouveau l’histoire avec le Défi 100 Mât porte-drapeau », dit Laura Endres, première vice-présidente et directrice générale, Dexcom Canada. « Un jour, nous trouverons une guérison pour le diabète, mais d’ici là, nous travaillerons tous les jours pour donner les moyens aux gens de prendre leur diabète en main et de vivre leur vie pleinement. »

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec FRDJ et c’est avec grand enthousiasme que Lilly soutient une campagne qui célèbre une découverte centenaire, tout en inspirant les Canadiens à persister dans notre effort collectif pour vaincre le diabète », dit Rhonda Pacheco, directrice générale, Lilly Canada.

« PCL est animé par la volonté de bâtir un avenir meilleur en misant sur les gens, les communautés et les traditions. Nous sommes fiers d’appuyer FRDJ par le soutien et la construction des mâts porte-drapeau pour commémorer le 100e anniversaire de la découverte de l’insuline. Nous espérons qu’avec les efforts combinés de toutes les parties prenantes, nous pouvons faire notre part pour soutenir la mission de FRDJ d’améliorer la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 ». – Mike Wieninger, chef de l’exploitation, division canadienne de PCL Construction

Au sujet de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 3 milliards de dollars canadiens dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d’informations, visitez frdj.ca.