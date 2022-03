Fortis Inc. publie un rapport sur le GIFCC et l’évaluation climatique

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a franchi une importante étape dans le respect de ses engagements envers le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (le « GIFCC ») en publiant aujourd’hui son premier rapport sur le GIFCC et l’évaluation climatique; cela démontre la volonté de la Société de se conformer aux quatre piliers du cadre du GIFCC.



Ce rapport présente l’analyse de quatre scénarios climatiques et définit les risques et les possibilités associés. Il décrit les solides mesures de gouvernance et de surveillance des questions climatiques adoptées par Fortis, et la façon dont la Société intègre les risques climatiques à la gestion des risques, à la stratégie à long terme et aux processus de planification financière. Fortis communique régulièrement d’importants indicateurs climatiques, notamment la réduction de 20 % des émissions de niveau 1 par rapport au niveau de 2019, qui s’inscrit dans son objectif de réduction de 75 % d’ici 2035. Fortis est bien placée pour réduire les risques et concrétiser les possibilités aussi bien dans les scénarios climatiques les plus pessimistes que dans les plus optimistes.

« Le secteur des services est entré dans une période de mutation accélérée en réaction aux répercussions des changements climatiques. Fortis applique sa stratégie pour continuer à fournir des services fiables et abordables à ses clients pendant la transition vers une économie sobre en carbone et durable, affirme David Hutchens, président et chef de la direction de Fortis Inc. Les résultats de l’analyse des scénarios climatiques nous aideront à définir nos stratégies et nos mesures de lutte contre les changements climatiques, à repérer les nouvelles avenues associées à la décarbonation, et à orienter les investissements vers des infrastructures résilientes et adaptables. »

L’analyse des scénarios climatiques a révélé plusieurs constats importants :

Il faudra faire évoluer les politiques et les règlements pour permettre la transition vers l’énergie propre.

Il faudra innover pour trouver des solutions énergétiques déployables à grande échelle et commercialisables, notamment dans les scénarios sobres en carbone.

Les activités de Fortis devront rester fortement axées sur l’adaptation aux changements climatiques et la résilience des infrastructures.

L’abordabilité pour les clients et la fiabilité des systèmes resteront des piliers de la stratégie d’affaires à long terme de Fortis, malgré l’incidence des changements climatiques sur ses activités.

Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 9,4 milliards de dollars en 2021 et d’un actif de 58 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Ses 9 100 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », « sera » et « serait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les énoncés se rapportant à la cible de réduction des émissions de la Société d’ici 2035 et aux attentes relatives à l’incidence de différents scénarios climatiques sur les risques et les possibilités qui se présentent à la Société.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Ces hypothèses comprennent notamment : des issues raisonnables aux démarches réglementaires et l’attente de stabilité du cadre réglementaire, de même que l’absence de changements importants dans les plans publics en matière d’énergie ou les lois et les règlements environnementaux susceptibles d’avoir une incidence négative importante. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès de SEDAR et d’EDGAR. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

Renseignements

Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248 946-3572

investorrelations@fortisinc.com

Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc.

709 737-5323

media@fortisinc.com