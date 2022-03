Compagnie de l'Odet : Résultats de l’exercice 2021

French English

Résultats de l’exercice 2021 (*) Le 10 mars 2022

Bons résultats de l’ensemble des activités en 2021

Augmentation du dividende de 20%



Chiffre d’affaires : 19 7 7 0 millions d’euros, + 1 7 % à périmètre et change constants.

Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) : 1 318 millions d’euros, +76 % à périmètre et change constants, porté par les très bonnes performances des secteurs Transport et Logistique

(785 millions d’euros, +32 %) et Communication (749 millions d’euros, +121 %).

Résultat net : 20 189 milli on s d’euros , intégrant 19 897 millions d’euros de plus-value de déconsolidation de 70 % d’Universal Music Group (UMG). R ésultat net part du

Groupe : 3 264 milli on s d’euros .

Endettement net : 3 491 milli on s d’euros , en diminution de 5,6 milliards d’euros par rapport au

31 décembre 2020, dont 3 839 millions d’euros au niveau de Compagnie de l’Odet incluant Bolloré, en diminution de 310 millions d’euros.

L iquidité du Groupe : à fin 2021, le Groupe dispose de 5 , 6 milliards d’euros de lignes confirmées, dont 2,8 milliards d’euros au niveau de Compagnie de l’Odet (incluant Bolloré et hors Vivendi).

Proposition de dividende : 3 , 6 euro s par action contre 3,0 euros versés au titre de 2020.

M. Sébastien Bolloré nommé Directeur Général Délégué.





Résultat s de l’exercice 2021

Le Conseil d’administration de Compagnie de l’Odet, réuni le 10 mars 2022, a arrêté les comptes de l’exercice 2021.

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’élève à 19 770 millions d’euros en croissance de 17 % à périmètre et taux de change constants :

Transport et Logistique : 7 313 millions d’euros en hausse de 26 %

Bolloré Logistics : +35 %, bénéficiant de forts niveaux d’activité dans le maritime et l’aérien et d’un effet prix favorable ;

Bolloré Africa Logistics : +9 % porté par la croissance des terminaux portuaires et la reprise des activités de logistique au second semestre ;





Logistique pétrolière : 2 509 millions d’euros, +32 % grâce à la hausse des prix des produits pétroliers et des volumes (négoce notamment) ;

Communication (Vivendi) : 9 567 millions d’euros, +9%, attribuable principalement à la progression de Groupe Canal+ (+5,2 %), ainsi qu’au fort rebond d’Havas (+10,7 %) et d’Editis (+18,1 %), particulièrement affectés par la crise sanitaire en 2020 ;

Stockage d’électricité et systèmes : 370 millions d’euros ; +34 %, en raison de la hausse des ventes de batteries et de bus 12 mètres.

En données publiées (*), le chiffre d’affaires est en hausse de +18 %, compte tenu de +254 millions d’euros de variations de périmètre (dont principalement l’acquisition de Prisma Media en mai 2021) et de -111 millions d’euros d’effets de change (appréciation globale de l’euro, notamment par rapport au dollar).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (2)) s’établit à 1 318 millions d’euros en hausse de 76 % à périmètre et taux de change constants :

Transport et Logistique : 714 millions d’euros, +32 %, compte tenu de la bonne performance des terminaux portuaires et de la commission de transport ;

Logistique pétrolière : 71 millions d’euros, +28 %, bénéficiant de la hausse des prix des produits pétroliers ;

Communication : 749 millions d’euros, +121 %, grâce aux bonnes performances du Groupe Canal+, de Havas et d’Editis ;

Stockage d’Électricité et Systèmes : -117 millions d’euros en baisse de -15 millions d’euros en données brutes par rapport à 2020, compte tenu de la forte hausse des coûts des matières premières (résines) en 2021 et malgré les économies liées à l’arrêt des activités d’autopartage dans le cadre du redéploiement stratégique dans les batteries et les bus.

Le résultat financier s’établit à -124 millions d’euros contre +58 millions d’euros en 2020. Il intègre 169 millions d’euros de dividendes reçus (Mediaset, Multichoice, Telefonica…). En 2020, il comprenait un produit de 159 millions d’euros sur les couvertures mises en place sur les titres Mediobanca (3) et des produits de cessions pour 107 millions d’euros.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -583 millions d’euros contre

-32 millions d’euros en 2020. Il comprend principalement une dépréciation des titres Telecom Italia de

728 millions d’euros (0,2 euros par action) chez Vivendi (4). En 2020, il comprenait +126 millions d’euros de quote-part de résultat net de Telecom Italia et -172 millions d’euros sur Mediobanca correspondant à la baisse du cours de bourse.

Après prise en compte d’un impôt de -415 millions d’euros, contre -301 millions d’euros en 2020, le résultat net consolidé s’établit à 20 189 millions d’euros, contre 1 549 millions d’euros en 2020. Il comprend 19,9 milliards d’euros de plus-value de déconsolidation de 70 % d’Universal Music Group (UMG). Ce résultat n’intègre pas les plus-values de cession des 20 % d’intérêts minoritaires cédés en 2021 au consortium mené par Tencent et à Pershing Square ; ces opérations ont donné lieu à un encaissement de plus de 6 milliards d’euros.

Le résultat net part du Groupe ressort à 3 264 millions d’euros contre 214 millions d’euros en 2020.

Les capitaux propres s’établissent à 31 336 millions d’euros, contre 24 137 millions d’euros au 31 décembre 2020, compte tenu de la hausse des cours de bourse sur les titres (+1,58 milliards d’euros) et de la cession de 20 % supplémentaires d’UMG en 2021 pour 6 milliards d’euros.

L’endettement net s’élève à 3 491 millions d’euros contre 9 102 millions d’euros au 31 décembre 2020, en forte diminution de 5,6 milliards d’euros en lien avec les cessions de 20 % d’UMG par Vivendi pour plus de 6 milliards d’euros. L’endettement de Compagnie de l’Odet incluant Bolloré et hors Vivendi poursuit sa réduction (-310 millions d’euros sur l’année) et s’établit à 3 839 millions d’euros.

Compte tenu de ces éléments, le gearing s’établit à 11 % contre 38 % fin 2020.

A fin 2021, le Groupe dispose de 5,6 milliards d’euros de lignes confirmées, dont 2,8 milliards d’euros au niveau de Compagnie de l’Odet (incluant Bolloré et hors Vivendi).

Structure du Groupe :

Achat d’actions Vivendi





Au cours de l’année 2021, Compagnie de l’Odet a acquis 6 millions d’actions Vivendi à un cours moyen de 28,31 euros par action et pour un montant global de 170 millions d’euros. À ce jour, Compagnie de l’Odet détient 0,54 % du capital de Vivendi. Avec la participation détenue par Compagnie de Cornouaille - filiale à 100 % de Bolloré – la participation totale du Groupe est de 29,5 %.

Universal Music Group (UMG)

Cession de 20 % supplémentaires du capital d’UMG en 2021 pour un montant cumulé de plus de

6 milliards d’euros :

Après avoir acheté 10 % du capital d’UMG en mars 2020, le consortium mené par Tencent a exercé son option d’acquérir 10 % supplémentaires en janvier 2021 pour un montant en numéraire de

2 847 Millions d’euros ;

10 % du capital d’UMG ont été également cédés à Pershing Square au second semestre 2021 pour un montant total en numéraire de 3 360 millions d’euros.

Cotation et distribution aux actionnaires de 60 % des actions d’UMG

La cotation d’UMG à la bourse d’Amsterdam et la distribution de 60 % du capital d’UMG aux actionnaires de Vivendi sont intervenues en septembre 2021. Vivendi conserve une participation de 10 % dans UMG et, suite à la distribution des actions UMG, Bolloré en détient 17,7 % et Compagnie de l’Odet 0,3 %.

Lagardère

Suite à l’acquisition de la participation d’Amber Capital dans Lagardère en décembre 2021 au prix de

24,10 euros, Vivendi a déposé le 21 février 2022 un projet d’Offre Publique d’Achat auprès de l’AMF. Cette offre garantit aux actionnaires de Lagardère le prix de 24,10 euros jusqu’au 15 décembre 2023 et permet à ceux des actionnaires souhaitant vendre immédiatement les actions de les céder à 25,50 euros, dont serait déduit le dividende 2021 de Lagardère (0,50 euros).

L’Offre devrait être ouverte à partir du 14 avril 2022.

La Compagnie de l’Odet et ses filiales soutiennent et soutiendront M. Arnaud Lagardère comme Président-Directeur Général du groupe Lagardère qui gardera son intégrité, l’ensemble de ses activités et sa cotation en bourse.

Offre de MSC pour l’achat de Bolloré Africa Logistics – Exclusivité accordée à MSC jusqu’au 31 mars 2022

Le 20 décembre 2021, Bolloré a annoncé avoir reçu une offre du Groupe MSC pour l’acquisition de 100 % de Bolloré Africa Logistics, regroupant l’ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d’une valeur d’entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d’euros.

Bolloré a consenti une exclusivité au Groupe MSC jusqu’au 31 mars 2022 afin que ce dernier puisse, à l’issue d’une phase d’audit complémentaire et de négociations contractuelles, lui remettre, le cas échéant, une promesse d’achat.

La décision de Bolloré d’exercer cette promesse et la signature des accords y afférents ne pourraient intervenir qu’à l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes et de certaines opérations de réorganisation internes au Groupe Bolloré.

La réalisation de la cession serait soumise à l’obtention d’autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes ainsi qu’à l’accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa Logistics.







Proposition de dividende : 3 , 60 euro s par action





Il sera proposé à l’Assemblée générale de distribuer un dividende de 3,60 euros par action contre 3,00 euros versés au titre de 2020.



Le détachement du dividende interviendra le 9 juin 2022 et le paiement le 13 juin 2022.





Gouvernance





Le Comité de gouvernance, nominations et rémunérations a proposé la nomination de M. Sébastien Bolloré au Conseil d’administration en tant que Directeur Général Délégué. Eu égard à l’expertise de M. Sébastien Bolloré et de la nécessaire évolution de la gouvernance, le Conseil, à l’unanimité, a approuvé cette nomination qui prendra effet au 1er juin 2022.







Chiffres clés consolidés de Compag nie de l’Odet





(en millions d’euros) 2021 (*) 2020 (*) Variation 2020-2021 Chiffre d'affaires 19 770 16 686 18% EBITDA(1) 2 114 1 823 16% Amortissements et provisions (796) (1 119) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 1 318 705 87% Amortissements issus des PPA (1) (400) (144) Résultat opérationnel 918 561 64% dont mises en équivalence opérationnelles 215 47 Résultat financier (124) 58 Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence non-opérationnelles (583) (32) Impôts (415) (301) Résultat net des activités destinées à la vente 20 394 1 264 Résultat net 20 189 1 549 Résultat net part du Groupe 3 264 214 Minoritaires 16 925 1 335 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation 2020-2021 Capitaux propres 31 336 24 137 7 199 dont part du Groupe 8 851 3 884 4 967 Endettement net 3 491 9 102 (5 611) Gearing (2) 11% 38%

(*) UMG est reclassé en activité cédée selon la norme IFRS 5 pour la période allant du 01/01/2021 au 22/09/2021 et sur l’ensemble de l’exercice 2020. A compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle.

(1) Voir Glossaire

(2) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres



Évolution du chiffre d’affaires par activité en 2021 (*)









(en millions d’euros) 2021 2020 Croissance Croissance 2019 publiée organique Transport et Logistique 7 313 5 820 26% 26% 5 939 Logistique Pétrolière 2 509 1 900 32% 32% 2 650 Communication 9 567 8 663 10% 9% 8 732 Stockage d'Electricité et Systèmes 370 280 32% 34% 329 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 11 24 (55%) (55%) 34 Total 19 770 16 686 18% 17% 17 684





Évolution du chiffre d’affaires par trimestre (*)







(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2021







2020

(1) 2020 2021







2020 (1) 2020 2021







2020

(1) 2020 2021







2020

(1) 2020 Transport et Logistique 1 555 1 358 1 394 1 668 1 453 1 462 1 901 1 437 1 420 2 189 1 570 1 544 Logistique Pétrolière 565 630 631 600 413 415 610 401 401 734 453 452 Communication 2 094 2 062 2 102 2 298 2 024 2 017 2 474 2 243 2 169 2 701 2 483 2 375 Stockage d'Electricité et Systèmes 80 64 65 94 58 58 95 66 65 102 89 92 Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 2 7 8 3 6 6 3 8 8 3 3 3 Total 4 296 4 122 4 200 4 662 3 953 3 957 5 082 4 154 4 063 5 729 4 599 4 466

(*) UMG est reclassé en activité cédée selon la norme IFRS 5 pour la période allant du 01/01/2021 au 22/09/2021 et sur l’ensemble de l’exercice 2020. A compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle.

(1) à périmètre et change constants





Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA) (*)







(en millions d’euros) 2021 2020 Croissance publiée Croissance organique 2019 Bolloré Transport & Logistics 785 607 29% 32% 637 Transport et Logistique (1) 714 551 30% 32% 580 Logistique Pétrolière 71 56 28% 28% 56 Communication 749 298 152% 121% 402 Vivendi (2) 690 298 132% 139% 402 UMG (MEO Odet 18%) 59 - 15% Stockage d'Electricité et Systèmes (117) (102) (14%) (29%) (434) Autres (Actifs Agricoles, Holdings) (1) (100) (98) (2%) (2%) (98) EBITA Groupe Compagnie de l’Odet 1 318 705 87% 76% 507

(*) UMG est reclassé en activité cédée selon la norme IFRS 5 pour la période allant du 01/01/2021 au 22/09/2021 et sur l’ensemble de l’exercice 2020. A compter du 23/09/2021, UMG est mis en équivalence opérationnelle.

(1) Avant redevances de marque Bolloré.

(2) Dont, en 2021, les contributions d’UMG (33 millions d’euros) et de Lagardère (19 millions d’euros) mises en équivalence chez Vivendi.

La présentation détaillée des résultats de sa filiale Bolloré est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du rapport financier annuel.

Comparabilité des comptes | Information relative aux impacts du Covid-19

Indicateurs de performance

Au 31 décembre 2021, le Groupe Compagnie de l’Odet n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux de 2020.

Évolution du périmètre de consolidation Prisma Media est consolidé par Vivendi depuis le 1er juin 2021.

Lagardère est mis en équivalence à compter du 1er juillet 2021.

UMG est mis en équivalence à compter du 23 septembre 2021.

Distribution exceptionnelle en nature de 60% d’UMG par Vivendi

A compter du 14 septembre 2021, en application de la norme IFRS5 – Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, Universal Music Group (UMG) est présenté dans les états financiers consolidés de Vivendi et de Bolloré comme une activité cédée. Le 23 septembre 2021, date de mise en paiement de la distribution d’UMG en nature à ses actionnaires, Vivendi a cédé le contrôle d’UMG et a déconsolidé sa participation de 70% dans UMG.

Evolution des principales devises

Taux moyen 2021 2020 Variation USD 1,18 1,14 (4%) GPB 0,86 0,89 3% PLN 4,56 4,44 (3%) JPY 129,83 121,78 (7%) CNY 7,63 7,87 3 % ZAR 17,47 18,77 7 %

Information relative aux impacts du Covid-19





En 2021, les activités du Groupe ont montré une bonne résistance, en particulier celles du Transport et de la Logistique, et chez Vivendi de la télévision payante de même que Havas Group et Editis. Au regard des bonnes performances enregistrées par les métiers, le Groupe n'a identifié aucune perte de valeur en 2021. Il bénéficie toujours de surcroit d'un bon niveau de liquidité. Le Groupe continue néanmoins d'évaluer en permanence les conséquences actuelles et potentielles de la crise sanitaire qui pèse toujours ponctuellement sur certaines activités en raison des mesures de restriction prises par les Etats pour juguler la pandémie, tout en restant confiant quant à sa capacité de résilience et d'adaptation.

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (purchase price allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises.

EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Compagnie de l’Odet considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Compagnie de l’Odet ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

Pièce jointe