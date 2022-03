LVMH : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

English French

Paris, le 10 Mars 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 000 titres

24 804 829,64 euros en espèces

Au cours du second semestre 2021, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

2 596 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 212 761 titres et un montant total de 141 105 736,90 euros

3 492 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 215 761 titres et un montant total de 144 341 706,80 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Total 2 596 212 761 141 105 736,90 Total 3 492 215 761 144 341 706,80 01/07/2021 16 500 329 500,00 01/07/2021 90 1 000 663 365,40 02/07/2021 28 1 000 661 800,00 05/07/2021 23 1 021 678 965,00 05/07/2021 1 21 13 839,00 06/07/2021 24 1 000 661 514,10 06/07/2021 34 2 000 1 314 120,00 07/07/2021 46 2 000 1 325 000,00 07/07/2021 26 1 000 657 000,00 09/07/2021 122 8 000 5 207 692,30 08/07/2021 150 8 000 5 175 423,20 12/07/2021 7 1 000 660 000,00 12/07/2021 6 1 000 656 000,00 15/07/2021 6 1 000 672 000,00 15/07/2021 1 1 000 666 000,00 19/07/2021 15 2 000 1 288 000,00 16/07/2021 19 3 000 1 964 000,00 20/07/2021 28 3 000 1 941 339,50 19/07/2021 40 4 000 2 574 600,00 21/07/2021 10 2 000 1 304 000,00 27/07/2021 19 3 000 2 017 300,00 23/07/2021 17 2 000 1 338 000,00 28/07/2021 4 1 000 666 000,00 27/07/2021 22 3 000 2 049 000,00 29/07/2021 18 472 323 697,60 28/07/2021 8 3 000 2 038 200,00 30/07/2021 11 2 000 1 347 200,00 29/07/2021 19 472 326 624,00 03/08/2021 20 500 346 000,00 02/08/2021 17 2 000 1 363 000,00 04/08/2021 34 1 000 694 650,00 03/08/2021 50 2 000 1 391 600,00 06/08/2021 5 1 000 697 100,00 05/08/2021 23 1 000 697 350,00 11/08/2021 2 500 349 750,00 09/08/2021 33 500 349 588,80 13/08/2021 45 2 000 1 421 977,80 10/08/2021 16 500 350 500,00 16/08/2021 100 6 500 4 543 252,50 11/08/2021 48 500 352 613,40 17/08/2021 3 2 000 1 379 000,00 12/08/2021 37 500 354 400,00 18/08/2021 62 15 000 10 011 302,00 20/08/2021 10 2 000 1 242 000,00 19/08/2021 35 10 000 6 242 200,00 23/08/2021 69 5 000 3 168 500,00 24/08/2021 6 3 000 1 899 000,00 24/08/2021 29 1 000 646 000,00 25/08/2021 5 519 321 780,00 25/08/2021 2 1 519 950 223,10 26/08/2021 33 2 300 1 421 715,00 26/08/2021 94 2 300 1 426 259,80 27/08/2021 17 1 500 931 000,00 27/08/2021 30 2 000 1 245 907,40 30/08/2021 15 1 000 625 450,00 30/08/2021 54 1 000 628 000,00 31/08/2021 13 1 000 625 700,00 31/08/2021 42 1 064 668 315,20 02/09/2021 26 1 000 645 500,00 01/09/2021 51 3 536 2 246 634,80 03/09/2021 81 4 100 2 617 958,40 02/09/2021 63 1 000 648 050,00 07/09/2021 3 1 000 653 000,00 06/09/2021 88 4 000 2 567 444,20 08/09/2021 46 3 500 2 273 500,00 07/09/2021 30 1 000 656 000,00 09/09/2021 28 2 000 1 283 800,00 08/09/2021 47 2 000 1 305 500,00 13/09/2021 58 3 000 1 976 700,00 09/09/2021 116 5 000 3 260 400,00 14/09/2021 51 4 000 2 584 000,00 10/09/2021 93 4 000 2 681 402,10 15/09/2021 28 6 000 3 796 900,00 16/09/2021 26 3 000 1 891 000,00 17/09/2021 6 1 000 630 000,00 17/09/2021 30 3 000 1 913 300,00 20/09/2021 20 3 000 1 841 000,00 20/09/2021 27 2 000 1 242 000,00 24/09/2021 33 3 000 1 928 500,00 21/09/2021 48 3 000 1 890 000,00 27/09/2021 46 3 000 1 918 000,00 22/09/2021 9 1 000 646 500,00 28/09/2021 34 4 000 2 497 000,00 23/09/2021 42 2 500 1 633 050,00 30/09/2021 20 3 000 1 865 100,00 27/09/2021 19 1 000 650 000,00 01/10/2021 23 1 000 614 000,00 29/09/2021 24 2 000 1 256 000,00 04/10/2021 39 3 000 1 870 300,00 30/09/2021 17 1 000 631 000,00 06/10/2021 14 2 000 1 246 000,00 01/10/2021 36 4 000 2 501 600,00 08/10/2021 61 4 700 2 960 890,00 04/10/2021 52 1 500 941 400,00 11/10/2021 34 2 000 1 245 672,50 05/10/2021 59 3 000 1 890 256,80 12/10/2021 22 1 000 627 000,00 06/10/2021 43 2 000 1 251 100,00 14/10/2021 35 2 000 1 305 115,20 07/10/2021 15 2 200 1 399 700,00 15/10/2021 9 1 000 666 550,00 08/10/2021 45 2 000 1 270 000,00 18/10/2021 66 5 000 3 243 900,00 11/10/2021 55 3 000 1 887 500,00 19/10/2021 64 4 000 2 583 000,00 12/10/2021 22 2 000 1 265 800,00 21/10/2021 93 5 500 3 589 950,00 13/10/2021 137 5 000 3 242 936,70 22/10/2021 2 1 000 667 300,00 14/10/2021 102 5 500 3 634 450,00 25/10/2021 2 1 000 661 000,00 15/10/2021 8 500 335 600,00 27/10/2021 29 1 200 794 051,40 19/10/2021 90 3 000 1 957 891,20 29/10/2021 29 2 500 1 663 750,00 20/10/2021 45 6 000 3 914 000,00 02/11/2021 54 2 000 1 364 600,00 21/10/2021 113 5 500 3 614 000,90 03/11/2021 72 2 000 1 364 700,00 22/10/2021 70 3 000 2 006 900,00 08/11/2021 26 2 000 1 421 000,00 26/10/2021 2 1 000 665 000,00 09/11/2021 17 1 000 699 000,00 27/10/2021 30 700 466 160,00 10/11/2021 64 4 000 2 780 500,00 28/10/2021 68 2 000 1 339 352,50 15/11/2021 3 227 162 532,00 29/10/2021 51 2 500 1 675 200,00 17/11/2021 4 1 000 723 000,00 01/11/2021 30 1 500 1 022 900,00 18/11/2021 1 1 000 728 000,00 02/11/2021 61 2 028 1 392 908,00 19/11/2021 14 1 000 730 000,00 03/11/2021 30 1 500 1 029 400,00 22/11/2021 11 1 500 1 093 100,00 04/11/2021 28 2 500 1 722 400,00 23/11/2021 71 4 000 2 868 800,00 05/11/2021 40 2 972 2 093 981,60 24/11/2021 1 1 000 720 000,00 08/11/2021 6 1 000 716 000,00 26/11/2021 34 4 000 2 782 600,00 09/11/2021 26 2 000 1 416 000,00 29/11/2021 36 1 000 693 320,50 10/11/2021 21 1 000 700 000,00 30/11/2021 70 3 000 2 052 915,00 11/11/2021 2 1 000 705 000,00 01/12/2021 5 1 000 683 000,00 12/11/2021 21 5 000 3 591 900,00 02/12/2021 9 3 078 2 116 654,80 15/11/2021 2 1 000 723 000,00 03/12/2021 17 2 000 1 372 030,60 16/11/2021 1 1 000 728 000,00 06/12/2021 18 1 000 679 000,00 17/11/2021 1 1 000 727 000,00 08/12/2021 11 2 000 1 432 700,00 18/11/2021 1 1 000 732 000,00 09/12/2021 65 2 000 1 425 680,00 19/11/2021 11 1 000 735 000,00 10/12/2021 29 1 000 709 000,00 22/11/2021 27 1 000 732 000,00 13/12/2021 22 3 000 2 130 000,00 23/11/2021 10 3 000 2 178 600,00 14/12/2021 17 3 091 2 176 445,60 24/11/2021 14 2 727 1 977 348,00 15/12/2021 2 1 000 707 000,00 25/11/2021 24 2 000 1 466 800,00 16/12/2021 11 2 000 1 430 000,00 26/11/2021 15 2 000 1 408 518,80 17/12/2021 24 3 000 2 105 000,00 29/11/2021 20 3 000 2 122 600,00 20/12/2021 45 3 543 2 408 754,00 01/12/2021 17 3 000 2 080 200,00 21/12/2021 70 1 510 1 056 709,80 02/12/2021 1 78 54 288,00 29/12/2021 3 500 363 900,00 03/12/2021 11 1 000 700 000,00 06/12/2021 45 2 000 1 374 000,00 07/12/2021 74 5 000 3 558 600,00 09/12/2021 16 1 000 719 000,00 13/12/2021 9 1 000 717 000,00 14/12/2021 1 91 65 156,00 15/12/2021 17 2 000 1 423 000,00 16/12/2021 28 2 000 1 443 200,00 20/12/2021 70 3 553 2 463 019,20 21/12/2021 17 3 000 2 129 800,00 22/12/2021 2 2 000 1 427 000,00 23/12/2021 3 2 000 1 442 000,00 27/12/2021 12 1 000 724 000,00 30/12/2021 14 1 000 735 000,00

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans et Château Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

