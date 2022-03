Monument annonce la cérémonie d'inauguration révolutionnaire à Selinsing pour la construction d'une flottation en Malaisie

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir de rapporter les progrès de l'usine de flottation de la mine d'or Selinsing en Malaisie, et d'annoncer qu'une cérémonie révolutionnaire (Figure 1) a eu lieu sur le site de la mine afin de communiquer le retour de l'entrepreneur principal Seong Henng Engineering Works Sdn Bhd (« Seong Henng ») pour réaliser la construction de l'usine de flottation.



La présidente et directrice générale, Cathy Zhai, a commenté : « Nous sommes très heureux d'annoncer l'avancement de la construction de l'usine de flottation à Selinsing ; notre équipe sur place gère le projet et supervise l'entrepreneur principal Seong Henng. Ensemble, nous travaillons à achever la construction de l'usine de flottation selon des normes élevées, en toute sécurité, avec diligence, dans les délais prévus et dans les limites du budget, prête pour la mise en service à sec fin juin 2022. »

La Figure 1 : cérémonie révolutionnaire d'inauguration à la mine d'or Selinsing est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2093b803-17fa-495e-9167-279f895ed6c6

Charlie Northfield, directeur général et sponsor du projet à la mine d'or de Selinsing, a commenté : « C'est un grand plaisir de voir le retour de Seong Henng, notre partenaire principal de longue date, pour jouer un rôle majeur dans la construction de l'usine de flottation. Seong Henng est une société de fabrication locale basée en Malaisie, qui a historiquement construit avec succès l'usine aurifère de Selinsing et son expansion. »

La construction de l'usine de flottation comprend : la gestion de projet, la validation de projet, la conception et l'ingénierie de la flottation, l'approvisionnement, la construction et la mise en service. Le projet de construction de l'usine de flottation est terminé à 50 % à ce jour.

Conception détaillée de l'ingénierie

Mincore Pty Ltd. (« Mincore ») a précédemment achevé la conception technique détaillée et a maintenant finalisé le modèle 3D de la nouvelle usine de traitement de flottation en prévoyant l'ajout futur de l'usine BIOX® et des travaux auxiliaires (Figure 2).

La Figure 2 : modèle 3D finalisé du circuit de flottation de sulfure ajouté à l'usine aurifère de Selinsing est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af324d08-9757-45c0-8959-aec4cc231596

Approvisionnement

Le contrat de fourniture de cellules de flottation a été attribué à BGRIMM Machinery and Technology Co Ltd de Pékin (Chine). La fabrication des cellules de flottation a été achevée et les tests d'acceptation en usine ont été réalisés avec succès du 25 au 26 janvier 2022. L'emballage est en cours et la cargaison doit quitter Tianjin le 15 mars 2022.

Metso Outotec Corporation (Finlande) fournit le concentré de flottation et les épaississants de récupération d'eau. Les travaux de fabrication et l'approvisionnement en pièces ont commencé. L'assemblage de l'essai est prévu pour le 12 avril 2022 et les épaississants devraient être livrés sur le site en mai/juin 2022. Les épaississants sont de conception segmentée/boulonnée pour permettre un assemblage rapide une fois reçus sur site, car le délai sera court pour achever l'installation dans les temps.

La presse filtrante à concentré de flottation est fournie par McLanahan Corporation de Pennsylvanie, États-Unis (« McLanahan »). Toutes les pièces d'équipement sont en commande et la fabrication est en cours avec un achèvement prévu en mars 2022. L'assemblage de la presse filtrante doit être achevé le 7 avril, l'expédition doit avoir lieu le 12 avril et la livraison sur le site en mai/juin 2022.

Les autres équipements sous contrat comprennent, sans s'y limiter : des pompes à boues avec 50 % d'achèvement et une expédition prévue pour le 9 mai 2022, les agitateurs Afromix ont été achevés et devraient arriver à Port Kelang (Malaisie) le 28 mars 2022. Les souffleurs et compresseurs de flottation ont été commandés et sont en cours d'achèvement à 30 %, la livraison étant prévue pour le 27 mai 2022. Le contrat de conception, de fabrication, de livraison et de mise en service de la salle de commutation MCC conteneurisée a été attribué et la livraison est prévue le 13 mai 2022. Des bons de commande ont également été émis pour l'échantillonneur de concentré et les pompes à réactifs à rotor hélicoïdal ; la fabrication était en cours pour les deux commandes. La fabrication du transformateur 11 kV/415 V a été rapportée comme étant achevée à 100 %.

Engagement d'un entrepreneur majeur en construction

L'équipe de projet dédiée est au complet et comprend le chef de projet, le chef de projet adjoint, l'ingénieur en chef, l'ingénieur senior, l'ingénieur électricien, l'ingénieur d'approvisionnement et le chef de chantier. L'équipe de projet supervise les travaux de construction.

Seong Henng a été nommé entrepreneur principal. L'équipe a précédemment effectué des travaux de construction pour construire et agrandir l'usine de traitement aurifère Selinsing au cours des 10 dernières années. En 2009, elle a rénové et mis en service le broyeur à boulets CITIC dans le cadre de la première phase de l'usine de traitement par gravité uniquement ; elle a ensuite construit et mis en service le circuit de carbone en pulpe de deuxième phase en 2010 ; et elle a construit/mis en service un nouveau broyeur à boulets CITIC et trois nouveaux réservoirs de lixiviation en 2012 pour la troisième phase d'expansion de l'usine. Seong Henng a reçu la lettre d'attribution avec une date de début au 12 janvier 2022, une période contractuelle de six mois et une date d'achèvement du 7 juillet 2022.

Travaux de R&D

L'usine pilote achevée comprend un broyeur à boulets et un classificateur, des cellules de flottation de dégrossissage-épuisage et trois étapes de flottation de nettoyage. (Figure 3). Un échantillon d'une tonne de minerai de transition a été concassé dans le broyeur à mâchoires fines du laboratoire à 100 % passant 2 mm pour alimenter le broyeur à boulets de l'usine pilote. L'échantillon a été traité en utilisant le même régime de réactifs que celui prévu pour l'usine à grande échelle. Un total de 50 kg de concentré de flottation a été produit, et un échantillon a été envoyé à McLanahan pour un test de filtre-presse. Des tests de lixiviation d'antimoine ont été réalisés pour soutenir les efforts marketing des concentrés aurifères.

La Figure 3 : usine pilote de flottation est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e4e3edb-1d0a-4230-8190-25405da06139

Travail de base civile

Seong Henng s'est mobilisé sur le site le 22 janvier 2022 et a commencé la livraison d'acier d'armature (barres d'armature), d'équipements de cintrage de barres, de coffrages, de tuyaux en PEHD et d'une machine de soudage. Des points de repère temporaires ont été établis pour la liaison à l'étude.

Les travaux de base civile progressent avec la construction de l'extension du mur de rétention. Les dernières excavations ont été achevées, les barres d'armature et les coffrages ont été installés et le premier coulage de béton a été effectué le 17 février 2022 (Figure 4). L'extension du mur de rétention est terminée à 50 % à ce jour. Les travaux dans cette zone se poursuivront parallèlement aux nouvelles fondations du bâtiment de mélange de réactifs, suivis par des travaux de génie civil pour les épaississeurs de récupération des eaux et de concentré, l'entrepôt de réactifs et le bâtiment de la presse filtrante. La fabrication d'acier de construction et de réservoirs est en cours dans l'atelier de Seong Henng.

La Figure 4 : première coulée de béton à la fondation de flottation est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db3adc6e-9ec9-46e8-9e99-3b201080fad4

Les autres sous-traitants travaillant sur le chantier ont : réacheminé les câbles d'alimentation HT vers les broyeurs à boulets primaires et secondaires, connecté les câbles d'alimentation et de communication au bureau du projet, effectué des tests de plaque portante sur l'empreinte de l'usine et testé la résistivité du sol pour le nouveau transformateur.

Transition vers la flottation

La mise en service à sec de la nouvelle usine de flottation et de l'équipement associé devrait commencer à partir du 1er juin 2022. L'usine CIL continuera de fonctionner jusqu'au 30 juin 2022. La mise en service de liaison et humide de l'usine de flottation débutera le 1er juillet 2022 et se poursuivra jusqu'au 14 juillet 2022. La mise en service du minerai devrait commencer le 15 juillet 2022. L'or restant dans le circuit sera récupéré en vidant la boue des réservoirs de lixiviation et CIL et en ensachant le carbone récolté pour une élution ultérieure. Le circuit d'élution continuera de fonctionner environ un mois après l'arrêt de l'usine CIL.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien reconnu qui possède à 100 % et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie ainsi que le projet aurifère de Murchison dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. Il détient une participation de 20 % dans le projet aurifère de Tuckanarra conjointement avec Odyssey Gold Ltd dans la même région. La Société emploie environ 200 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

