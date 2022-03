Resultat af ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Selskabsmeddelelse nr. 7/2022

Holbæk, den 10. marts 2022

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Den 10. marts 2022 afholdte Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ordinær generalforsamling i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2021 samt forslag til fordeling af overskud, herunder udbetaling af udbytte på kr. 6,00 pr. aktie, blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport for 2021.

Derudover blev der valgt seks medlemmer til repræsentantskabet, følgende i alfabetisk rækkefølge blev valgt:

Direktør Jakob Nørrekjær Andersson

Adm. direktør Ann Rose Bokkenheuser

Adm. direktør Michael Højgrav-Huus

Autoforhandler Peter Klarskov Larsen

Tømrermester Claus Sørensen

Bedemand Heidi Ørskov

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 2 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ aktiekapital.

Den nye lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2022 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, indebærende følgende ændringer i vedtægterne:

Ændring af punkterne 4.1, 4.2 og 4.3:



Bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser forlænges til den 1. marts 2027.

Ændring af punkt 16.1:



Sparekassens bestyrelse ansætter en direktion bestående af 2-4 medlemmer.

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse, til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.







Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftet fil