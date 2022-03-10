EMGA就Annapurna Finance从OeEB筹集1500万欧元债务融资提供咨询

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伦敦, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Annapurna Finance从奥地利发展银行（OeEB）筹集了1500万欧元资金优先债，这项融资将为其微型金融领域的众多客户提供金融援助。EMGA就此项交易提供咨询。

这项1500万欧元的债务融资出台之时，全球金融机构正在探索跨境融资新选择，以进一步实现自身目标。

“增加普惠金融是我们的主要战略目标之一。因此，我们很自豪能够与微型金融领域经验丰富的合作伙伴Annapurna合作，”OeEB执行董事会成员Sabine Gaber表示。“女性获得金融服务的机会往往非常有限，而我们的资金将用于支持女性企业家，并助力改善印度性别平等，对此我们倍感喜悦。”

在谈到这项交易时，Annapurna首席财务官Satyajit Das表示：“Annapurna非常欣喜地欢迎OeEB成为新的债务合作伙伴。尽管新冠疫情肆虐全球，但我们仍继续保持增长，OeEB提供的资金将有助于促进我们的活动，同时产生强有力的正面影响。” 他还赞扬了EMGA咨询团队助力完成了这笔交易。

EMGA执行董事兼投资银行业务总监Sajeev Chakkalakal表示：“很高兴能够向公众传达Annapurna在印度国内经济赋权的愿景，并与OeEB成功构建和谈判这项融资解决方案。” 执行董事Jeremy Dobson补充道：“Annapurna强健的管理架构和稳固的财务地位，是促使Sajeev和EMGA投资银行业务团队结合运用OeEB所代表的深厚体制框架和财务能力完成此次融资的主要因素。”

Annapurna Finance是印度十大非银行金融公司-微型金融机构（NBFC-MFI）之一。Annapurna Finance成立的宗旨是：服务自身客户，助力客户立身发展主流，就近为其提供基于需求的金融服务。该公司目前在19个国家和地区经营各项业务，管理着微型金融和微型及中小型企业（MSME）领域逾6.4亿欧元资产。Annapurna Finance总部设在奥里萨邦布巴内斯瓦尔。

Oesterreichische Entwicklungsbank AG（OeEB）自2008年3月以来一直作为奥地利发展银行运作, 致力于为发展中国家私营部门项目在实施创造可持续发展方面提供长期融资。此外，OeEB还提供可用于增强项目发展影响的技术援助。如需了解更多信息，请访问 https://www.oe-eb.at/

Emerging Markets Global Advisory（EMGA）在伦敦和纽约设有办事处，帮助金融机构和企业寻求债务或股权资本。EMGA的跨国团队汇集了代表其客户在全球新兴市场和前沿经济体（包括仍是关键市场的印度）完成交易所需的数十年经验。凭借在不同经济周期资本形成和战略咨询方面的良好往绩，EMGA继续扩大其地理覆盖范围和服务产品，巩固其在市场中的地位，成为专注于卓越新兴市场的利基投资银行之一。