EMGA 為 Annapurna Finance 在 OeEB 的 1,500 萬歐元債務融資中提供諮詢

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倫敦, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Annapurna Finance 從奧地利開發銀行 OeEB 籌集了 1,500 萬歐元的優先債務，該融資將為小額信貸領域的客戶提供財務援助。EMGA 就交易提供了建議。



1,500 萬歐元的債務融資正值全球金融機構在探索新的跨境融資方案以進一步實現其目標之際。

OeEB 執行委員會成員 Sabine Gaber 表示：「提高金融共融是我們的主要策略目標之一。因此，我們很自豪能與小額信貸領域經驗豐富的合作夥伴 Annapurna 合作。尤其是女性，獲得金融服務的機會通常非常有限，這就是為何我們特別高興我們的資金將支援女性企業家，同時為改善印度的性別平等作出貢獻。」

Annapurna 財務總監 Satyajit Das 在評論交易時說：「Annapurna 非常高興及歡迎 OeEB 作為新的債務合作夥伴。」 他進一步分享表示；「儘管爆發疫情，我們仍繼續增長，而 OeEB 提供的資金將有助推動我們的活動，同時產生強大的積極影響。」 他還讚揚 EMGA 顧問團隊完成交易。

EMGA 董事總經理兼投資銀行主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「很高興能夠在印度傳達 Annapurna 對經濟賦權的願景，並與 OeEB 成功建立和協商這融資解決方案。」 董事總經理 Jeremy Dobson 補充：「Annapurna 強大的管理和穩健的財務狀況，使 Sajeev 和 EMGA 的投資銀行團隊能夠與 OeEB 所代表的深厚制度框架和財務能力一起完成此次融資的主要因素。」

Annapurna Finance 是印度十大小額金融機構（NBFC-MFI）之一。Annapurna Finance 成立的目的是透過將客戶帶入主流，為客戶提供服務，在家門提供基於需求的金融服務。他們目前在 19 個州開展業務，在小額信貸和微型、中小型企業領域管理超過 6.4 億歐元的資產。他們的總部設在奧里薩邦的布巴內斯瓦爾。

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) 自 2008 年 3 月起作為奧地利開發銀行營運。它專門為在發展中國家實踐創造可持續發展的私營機構項目提供長期資金。此外，OeEB 提供技術援助，可用於增強項目的發展影響。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.oe-eb.at/

Emerging Markets Global Advisory (EMGA) 在倫敦和紐約設有辦事處，幫助金融機構與企業尋求債務或股權資本。EMGA 的跨國團隊結合代表其客戶在世界新興市場和前沿經濟體（包括仍然是一個重要市場的印度）完成交易所需的數十年經驗。EMGA 在不同經濟週期中的資本形成與策略顧問方面擁有良好的業績記錄，繼續擴大其地理覆蓋和服務範圍，鞏固其作為行業卓越的新興市場專注小眾投資銀行之一的市場地位。

電郵: info@emergingmarketsglobaladvisory.com