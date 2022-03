Avis aux médias : La présidente Bea Bruske du Congrès du travail du Canada disponible pour parler des données sur la population active

OTTAWA, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada réagiront aux données sur la population active qui seront publiées par Statistique Canada demain, vendredi 11 mars 2022, et exhortent les analystes à regarder au-delà des chiffres qui font la une des journaux pour avoir une vision complète de la situation.



« Lorsque vous analysez les données plus en profondeur et parlez aux gens du marché du travail, vous voyez d’une toute autre manière la relance économique du Canada. Le regain a été inégal et les travailleurs, en particulier ceux dans les industries à bas salaires, n’ont tout simplement pas connu le même retour à la "normale" que d’autres », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC). « De nombreux Canadiens vivent encore avec une précarité, une anxiété et un manque de prévisibilité extrêmes quant au marché du travail. »

Quoi : Présidente du CTC disponible pour réagir aux données sur la population active Où : Par téléphone ou Zoom Quand : 11 mars 2022 Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

