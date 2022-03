Sensibilisation éducative entre la Harvest Trading Cap Academy et la Denver School au Salvador

French German Spanish

MIAMI, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'un des principaux objectifs des dirigeants Jairo Gonzalez MA, PDG de Harvest Trading Cap , et Gregorix Polanco , directeur exécutif de la Harvest Trading Cap Academy est de promouvoir le savoir par le biais de l'éducation dans le domaine des nouvelles technologies financières (FINTECH), avec la mise en place de bourses d'études dans l'ensemble du Salvador, par l'intermédiaire du Denver College et d'autres entités.



Pendant son séjour au Salvador, Jairo Gonzalez , aux côtés de toute l'équipe de l'institution financière, a participé à diverses réunions importantes afin de contribuer au système économique du pays.

Cladelin Fernandez, directeur commercial international de Harvest Trading Cap , le Dr Roberto Torres, recteur de la Miami Andragogy Autonomous University, et Mme Vilma Maria Elena Candray, directrice du Denver Educational Center, ont discuté de nouvelles alliances stratégiques, universitaires et commerciales.

Cette réunion, qui a eu lieu au Sheraton Presidente Hotel, a abordé des sujets liés à l'enseignement sur la blockchain et les cryptomonnaies dans l'ensemble du Salvador, qui a récemment ouvert ses portes aux cryptomonnaies et a donné cours légal au Bitcoin . « Cependant, la population de ce pays n'est pas suffisamment préparée à la gestion et à l'utilisation des cryptomonnaies. »Maria Elena Candray a ajouté : « Ce que nous voulons, c'est fournir au pays un compte-rendu de ses finances basé sur les connaissances requises, plutôt que comme moyen de paiement. »

Pendant la réunion, la délivrance de bourses d'études et une alliance entre la Harvest Trading Cap Academy , la Miami Andragogy Autonomous University et le Denver Educational Center ont été confirmées, pour l'octroi de bourses dans le cadre du diplôme d'introduction à la gestion spécialisée des FINTECH et des cryptomonnaies conçu par la Harvest Trading Cap Academy afin de les offrir à l'ensemble du corps éducatif de l'établissement pour répondre au besoin d'éducation dans les domaines des technologies financières dans le cadre de l'actualisation sociale du peuple salvadorien.

