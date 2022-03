Dorel publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d’exercice 2021

Les pénuries d’approvisionnement et les hausses de coûts ont des répercussions sur les bénéfices du quatrième trimestre

L’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement nuisent à la prévisibilité des bénéfices à court terme

La direction se concentre sur la stratégie à long terme et la création de valeur

MONTRÉAL, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII.A) a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 30 décembre 2021.

« Le quatrième trimestre a posé des défis en raison de la persistance des contraintes liées aux chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale et des hausses connexes des coûts des produits, services et matières premières qui ont exercé une pression sur les marges et réduit les bénéfices de nos divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture. Plusieurs de nos unités d’exploitation ont enregistré une forte demande pour leurs produits; cependant, comme beaucoup d’entreprises, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir les biens ou les pièces nécessaires pour satisfaire pleinement les besoins des consommateurs. Bien que ces forces externes échappent à notre contrôle, à l’interne, nous préparons l’avenir en investissant pour renforcer nos opérations et réduire notre dépendance traditionnelle à l’égard des importations. Au début du mois de janvier, nous avons fait part de ce que nous comptions faire du produit net tiré de la vente de la division Dorel Sports. Nous avons ainsi récompensé nos actionnaires de manière significative, en plus d’avoir renforcé considérablement notre bilan en réduisant notre dette. Dorel se trouve aujourd’hui dans une position financière solide et a la capacité de relever les défis actuels et de solidifier ses activités afin de maximiser les opportunités à plus long terme, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires lié aux activités poursuivies s’est établi à 435,3 millions de dollars US, en recul de 0,9 % par rapport à 439,0 millions de dollars US un an plus tôt. Pour le trimestre, la perte nette déclarée liée aux activités poursuivies s’est élevée à 29,6 millions de dollars US, soit 0,91 $ US par action après dilution, contre 13,3 millions de dollars US, ou 0,41 $ US par action après dilution, un an auparavant. La perte nette ajustée1 liée aux activités poursuivies s’est chiffrée à 12,0 millions de dollars US, soit 0,37 $ US par action après dilution, comparativement à 9,8 millions de dollars US, ou 0,30 $ US par action après dilution, au quatrième trimestre du précédent exercice.

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires lié aux activités poursuivies a atteint 1,8 milliard de dollars US, en progression de 2,4 % par rapport à 1,7 milliard de dollars US l’an dernier. La perte nette déclarée liée aux activités poursuivies s’est élevé à 111,8 millions de dollars US, soit 3,44 $ US par action après dilution, comparativement à 64,8 millions de dollars US ou 1,99 $ US par action après dilution en 2020. La perte nette ajustée1 liée aux activités poursuivies pour l’ensemble de l’exercice s’est élevé à 82,7 millions de dollars US, soit 2,54 $ US par action après dilution, comparativement à 13,1 millions de dollars US, ou 0,40 $ US par action après dilution en 2020.

1 Il s’agit d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR n’ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et des mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Sommaire de l'information financière (non audité) Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2021 2020 Variation $ $ % ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 435 269 439 020 (0,9 %) Perte nette (29 589 ) (13 331 ) (122,0 %) Par action - De base (0,91 ) (0,41 ) (122,0 %) Par action - Diluée (0,91 ) (0,41 ) (122,0 %) Perte nette ajustée(1) (11 950 ) (9 788 ) (22,1 %) Par action - Diluée(1) (0,37 ) (0,30 ) (23,3 %) Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 508 515 32 504 372 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 508 515 32 504 372 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Sommaire de l'information financière (non audité) Exercices clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2021 2020 Variation $ $ % ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 1 758 705 1 717 702 2,4 % Perte nette (111 835 ) (64 764 ) (72,7 %) Par action - De base (3,44 ) (1,99 ) (72,9 %) Par action - Diluée (3,44 ) (1,99 ) (72,9 %) Perte nette ajustée(1) (82 713 ) (13 082 ) (532,3 %) Par action - Diluée(1) (2,54 ) (0,40 ) (535,0 %) Nombre d'actions en circulation – Nombre de base, moyenne pondérée 32 505 967 32 491 656 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 505 967 32 491 656 (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





Dorel Maison Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2021

2020

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 230 740 234 110 (1,4 %) Profit brut 20 892 9,1 % 37 053 15,8 % (43,6 %) Profit opérationnel 4 316 17 813 (75,8 %) Profit brut ajusté(1) 20 892 36 926 (43,4 %) Profit opérationnel ajusté(1) 4 638 17 686 (73,8 %) (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2021

2020

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 914 344 934 362 (2,1 %) Profit brut 106 590 11,7 % 133 455 14,3 % (20,1 %) Profit opérationnel 40 268 67 586 (40,4 %) Profit brut ajusté(1) 106 590 135 558 (21,4 %) Profit opérationnel ajusté(1) 40 590 70 234 (42,2 %) (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 230,7 millions de dollars US au quatrième trimestre, en recul de 3,4 millions de dollars US, soit 1,4 %, par rapport à 234,1 millions de dollars US l’an dernier. Le léger recul des ventes en ligne et des ventes réalisées auprès des détaillants traditionnels est attribuable au manque de disponibilité des produits engendré par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, notamment l’arrêt des activités ou une production restreinte dans des usines de fournisseurs établis au Vietnam et en Chine au courant du quatrième trimestre. Les ventes de produits de marque ont poursuivi leur progression et affichent une amélioration à deux chiffres par rapport au précédent exercice. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est établi à 914,3 millions de dollars US, en baisse de 20,0 millions de dollars US, soit 2,1 %.

Le profit opérationnel s’est chiffré à 4,3 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à 17,8 millions de dollars US l’an dernier. Le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 4,6 millions de dollars US, en recul de 13,0 millions de dollars US, ou 73,8 %, par rapport à l’exercice précédent. La baisse est attribuable à la hausse des coûts des intrants aussi bien pour les produits importés que pour ceux fabriqués, le plus important étant les frais de transport par conteneurs maritimes qui ont réduit les marges de l’ensemble des unités d’exploitation. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les répercussions de la COVID-19 ont engendré d’importants coûts de détention et de surestaries, en particulier à nos installations de distribution de la Géorgie. Pour l’ensemble de l’exercice, ces coûts ont totalisé à eux seuls 8,5 millions de dollars US, dont une tranche de 5,5 millions de dollars US a été comptabilisée au quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel s’est chiffré à 40,3 millions de dollars US, en baisse par rapport à 67,6 millions de dollars US un an plus tôt. Le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 40,6 millions de dollars US, en recul de 29,6 millions de dollars US, soit 42,2 %, par rapport à l’an dernier.



Dorel Produits de puériculture Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2021

2020

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 204 529 204 910 (0,2 %) Profit brut 27 744 13,6 % 59 977 29,3 % (53,7 %) (Perte) profit opérationnel(le) (26 676 ) 1 934 n.s. Profit brut ajusté(1) 41 807 60 463 (30,9 %) (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)(1) (8 908 ) 5 572 n.s. n.s. = non significatif (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2021

2020

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 844 361 783 340 7,8 % Profit brut 187 781 22,2 % 205 001 26,2 % (8,4 %) Perte opérationnelle (29 729 ) (37 866 ) 21,5 % Profit brut ajusté(1) 201 844 205 573 (1,8 %) (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e)(1) (6 ) 12 178 (100,0 %) (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 204,5 millions de dollars US au quatrième trimestre, soit un niveau comparable à celui du précédent exercice. Si l’on exclut l’incidence des taux de change ainsi que les ventes réalisées auprès de tierces parties en 2020 par les usines de fabrication de Zhongshan et Huangshi, en Chine, qui ont été vendues au courant de l’exercice, le chiffre d’affaires sur une base comparable ajustée1 a augmenté de 2,6 %. La plupart des marchés ont mieux performé que l’an dernier, à l’exception de ceux desservis par l’unité d’exploitation Dorel Juvenile Europe qui a souffert de ruptures de stock causées par des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement en provenance de l’Asie. L’unité d’exploitation Dorel Juvenile USA a profité d’une forte demande pour ses produits, en particulier dans les catégories des sièges d’auto et des poussettes-cannes. Les ventes ont progressé au Chili grâce à l’ouverture complète des magasins et à l’aide gouvernementale qui a stimulé la consommation. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 844,4 millions de dollars US, en progression de 61,1 millions de dollars US, soit 7,8 %, par rapport à 783,3 millions de dollars US douze mois plus tôt. Si l’on exclut l’incidence des taux de change et des ventes réalisées auprès de tierces parties par les usines de fabrication de Zhongshan et Huangshi, le chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté1 a progressé de 6,7 %.

La perte opérationnelle s’est chiffrée à 26,7 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à un profit opérationnel de 1,9 million de dollars US un an plus tôt. Si l’on exclut les frais de restructuration, la perte opérationnelle ajustée1 s’est établie à 8,9 millions de dollars US, comparativement à un profit opérationnel ajusté1 de 5,6 millions de dollars US un an auparavant. Le recul du profit opérationnel est principalement attribuable à la sous-performance enregistrée sur le marché européen en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de la hausse des coûts qui a été plus marquée que ce qui avait été communiqué antérieurement. Les bénéfices des opérations ont également diminué en Amérique du Nord en raison de la hausse des coûts des intrants, de l’augmentation des frais généraux et administratifs, ainsi que de l’absence des bénéfices générés antérieurement par les usines en Chine qui ont été vendues.

Les frais de restructuration ont totalisé 17,8 millions de dollars US au quatrième trimestre, dont la tranche la plus importante consiste en un montant de 13,7 millions de dollars US comptabilisé dans le coût des ventes pour le démarquage de stocks et d’autres coûts engagés dans le cadre des plans de restructuration des activités en Chine et en Europe. Pour l’ensemble de l’exercice, la perte opérationnelle s’est élevé à 29,7 millions de dollars US, contre 37,9 millions de dollars US en 2020. Pour l’exercice 2021, le profit opérationnel ajusté1 s’est maintenu au seuil de rentabilité, comparativement à un profit opérationnel de 12,2 millions de dollars US un an auparavant. L’amélioration des bénéfices de la majorité des unités d’exploitation de la division Produits de puériculture a été plus que contrebalancée par les pertes subies en Europe.

Activité abandonnée - Dorel Sports Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2021

2020

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 280 685 265 338 5,8 % Profit brut 52 850 18,8 % 55 286 20,8 % (4,4 %) Profit opérationnel 2 292 1 882 21,8 % Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2021

2020

Variation $ % des produits $ % des produits % Produits 1 171 981 1 044 783 12,2 % Profit brut 260 238 22,2 % 230 168 22,0 % 13,1 % Profit opérationnel 98 907 52 263 89,2 %

Le chiffre d’affaires a augmenté au quatrième trimestre pour atteindre 280,7 millions de dollars US, ce qui représente une progression de 15,3 millions de dollars US, ou 5,8 %, par rapport à l’an dernier. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,2 milliard de dollars US, en hausse de 127,2 millions de dollars US soit 12,2 %, par rapport à l’an dernier. Le profit opérationnel s’est chiffré à 2,3 millions de dollars US au quatrième trimestre, contre 1,9 million de dollars US douze mois plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel a augmenté pour atteindre 98,9 millions de dollars US, comparativement à 52,3 millions de dollars US en 2020.

Préparer l’avenir

La vente de Dorel Sports a été l’aboutissement de nombreuses années de développement de cette division qui en ont fait une cible d’acquisition très attrayante. Ce processus est également en cours aux divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture où plusieurs initiatives importantes sont menées, notamment :

Dorel Maison

Expansion géographique : En novembre, la division Dorel Maison a fait l’acquisition de l’entreprise Notio Living, dont le siège social est situé au Danemark. L’excellent portefeuille actuel de produits et de marques de la division jumelé aux capacités de distribution de Notio en Europe continentale permettra d’accroître de manière considérable le volume d’affaires de la division Dorel Maison en Europe. De nouveaux produits sont en cours de lancement en Europe et reposent sur des conceptions nord-américaines adaptées aux goûts et aux normes européennes.

Fabrication domestique : Des investissements dans de l’équipement sont en cours dans les usines de meubles prêts-à-assembler de l’unité d’exploitation Ameriwood de Tiffin, en Ohio et de Cornwall, en Ontario, qui augmenteront la production domestique au cours de l’exercice 2022. À l’usine de l’unité d’exploitation Dorel Home Products (DHP) à Montréal, des mises à niveau d’équipement, presque complétées, permettront un élargissement des activités de fabrication, notamment la production domestique de matelas à ressorts enroulés. Ces deux initiatives permettront de transférer la production de certains produits de l’Asie vers les installations domestiques de Dorel.

Dorel Produits de puériculture

Stratégie ciblée de développement de produits et de fabrication : La cession, en 2021, des usines que possédait la division Dorel Produits de puériculture en Chine permet désormais d’aligner le développement de nouveaux produits sur les opportunités de production domestique. Cette approche, jumelée à des projets de codéveloppement dans certaines catégories de produits avec une base diversifiée de fournisseurs en Asie, s’inscrit dans la stratégie globale de la division visant la simplification de l’organisation, l’optimisation de la capacité de production, l’amélioration des flux de trésorerie et la commercialisation plus rapide d’une gamme plus vaste de produits sur le marché.

Stratégie de simplification des marques et des canaux de distribution en misant sur la marque de renommée mondiale Maxi-Cosi : La marque Maxi-Cosi a connu au cours des dernières années une croissance à l’échelle mondiale et dans le prolongement de cette progression, Maxi-Cosi est désormais en Europe la première marque dans le milieu et haut de gamme dans les catégories des sièges d’auto, des poussettes et de l’équipement pour la maison. Les produits de marque BebeConfort sont maintenant vendus dans le canal des grands détaillants, tandis que d’autres marques de Dorel sont utilisées pour certaines catégories de produits spécifiques, ce qui cadre avec les stratégies utilisées dans l’ensemble des marchés et qui misent sur la commercialisation d’une seule marque par canal de distribution.

Perspectives

« La prévisibilité des bénéfices demeure un défi considérable dans les mois à venir pour nos deux divisions. La volatilité des résultats observée à la fin de notre exercice 2021 persistera vraisemblablement en 2022. La pénurie de conteneurs maritimes ainsi que les frais de transport plus élevés demeurent une réalité et nous ne savons pas quand la situation s’améliorera. Ces facteurs, jumelés à une inflation galopante ainsi qu’à la terrible situation humanitaire en Ukraine, rendent très difficile la prévisibilité de nos résultats, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« À la division Dorel Maison, en raison de la hausse des coûts des intrants, les prix de vente au détail devront être augmentés. Les prix plus élevés des produits et la hausse globale de l’inflation pourraient restreindre les achats des consommateurs en 2022. Bien que nous ayons résolu la majorité de nos problèmes internes d’entreposage en Amérique du Nord, l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement demeure fragile et pourrait aussi présenter d’autres défis. Notre investissement dans la production domestique nous procurera désormais un avantage concurrentiel, mais à court terme, l’amélioration des résultats pourrait poser des défis. »

« La faible performance de la division Dorel Produits de puériculture demeure attribuable aux pertes enregistrées en Europe qui contrebalancent les bénéfices réalisés sur d’autres marchés. Nous avons apporté des changements à l’organisation qui devraient entraîner des améliorations. Bien que la COVID-19 et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement aient retardé notre stratégie de redressement en Europe, nous demeurons convaincus d’être sur la bonne voie. Nous avons un excellent portefeuille de produits et nos nouveaux programmes de commercialisation auprès des détaillants sont en place, ce qui a facilité l’instauration de hausses nécessaires des prix de vente en raison du contexte actuel de coûts. »

« Nous comptons parmi les chefs de file dans nos autres principaux marchés des produits de puériculture et nous demeurons optimistes à l’égard de notre performance future. La demande reste forte et puisque nous proposons des produits dans toutes les gammes de prix, nous devrions être en quelque sorte protégés si les consommateurs décidaient de se tourner vers des produits plus abordables en raison de la hausse des prix de vente. Cependant, la principale préoccupation demeure l’approvisionnement qui affecte non seulement les produits importés, mais aussi les composants utilisés dans nos usines, réduisant ainsi la prévisibilité.

« Le produit de la vente de la division Dorel Sports, que nous avons reçu en janvier, nous a permis de remettre du capital à nos actionnaires et de renforcer notre bilan. Malgré les défis à court terme, l’amélioration de notre situation financière nous a permis d’investir dans nos divisions restantes pour assurer la création de valeur à long terme pour nos actionnaires, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique le vendredi 11 mars 2022 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-888-440-3307. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-770-2030 et en entrant le code 4231183 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h, le vendredi 11 mars 2022 jusqu’à 23 h 59 le vendredi 18 mars 2022.

Des états financiers consolidés au 30 décembre 2021 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII. B, DII. A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, BebeConfort, Cosco et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,7 milliard de dollars US, compte environ 4 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

la conjoncture économique générale;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison de la pandémie de la COVID-19;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie en cours de la COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de Dorel;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel des clauses financières restrictives des conventions relatives à ses effets non garantis de premier rang ainsi que de l’ensemble des termes et conditions de sa facilité de crédit reposant sur l’actif, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de la pandémie de la COVID-19;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi que la possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de Dorel dans le futur;

l’absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur;

le paiement versé aux autorités fiscales du Luxembourg; et

les décisions de Dorel concernant l’utilisation du produit net tiré de la vente de Dorel Sports, en particulier la réduction de la dette de Dorel ainsi que la déclaration et le paiement du dividende spécial.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action.



Résultats consolidés Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2021 2020 (5) $ % 2021 2020 (5) $ % ACTIVITÉS POURSUIVIES Produits 435 269 439 020 (3 751 ) (0,9 ) % 1 758 705 1 717 702 41 003 2,4 % Coût des produits vendus 386 633 341 990 44 643 13,1 % 1 464 334 1 379 246 85 088 6,2 % Profit brut 48 636 97 030 (48 394 ) (49,9 ) % 294 371 338 456 (44 085 ) (13,0 ) % Profit brut ajusté (1) 62 699 97 389 (34 690 ) (35,6 ) % 308 434 341 131 (32 697 ) (9,6 ) % Frais de vente 31 683 28 836 2 847 9,9 % 125 293 109 143 16 150 14,8 % Frais généraux et administratifs 33 178 45 096 (11 918 ) (26,4 ) % 139 798 139 662 136 0,1 % Frais de recherche et de développement 6 274 11 706 (5 432 ) (46,4 ) % 28 878 34 186 (5 308 ) (15,5 ) % (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (351 ) 1 776 (2 127 ) n.s. (308 ) 4 345 (4 653 ) n.s. Frais de restructuration 4 027 3 152 875 27,8 % 15 982 6 892 9 090 131,9 % Perte de valeur du goodwill - - - s,o, - 43 125 (43 125 ) (100,0 ) % (Perte) profit opérationnel(le) (26 175 ) 6 464 (32 639 ) n.s. (15 272 ) 1 103 (16 375 ) n.s. (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e) (1) (8 085 ) 9 975 (18 060 ) n.s. 14 773 53 795 (39 022 ) (72,5 ) % Frais financiers 8 075 7 505 570 7,6 % 38 268 37 530 738 2,0 % Perte avant impôts sur le résultat (34 250 ) (1 041 ) (33 209 ) n.s. (53 540 ) (36 427 ) (17 113 ) (47,0 ) % (Recouvrement) charge d'Impôts sur le résultat (4 661 ) 12 290 (16 951 ) n.s. 58 295 28 337 29 958 105,7 % Perte nette liée aux activités poursuivies (29 589 ) (13 331 ) (16 258 ) (122,0 ) % (111 835 ) (64 764 ) (47 071 ) (72,7 ) % Perte nette ajustée liée aux activités poursuivies (1) (11 950 ) (9 788 ) (2 162 ) (22,1 ) % (82 713 ) (13 082 ) (69 631 ) (532,3 ) % Perte par action liée aux activités poursuivies - De base (0,91 ) (0,41 ) (0,50 ) (122,0 ) % (3,44 ) (1,99 ) (1,45 ) (72,9 ) % Perte par action liée aux activités poursuivies - Diluée (0,91 ) (0,41 ) (0,50 ) (122,0 ) % (3,44 ) (1,99 ) (1,45 ) (72,9 ) % Perte par action ajustée liée aux activités poursuivies - Diluée (1) (0,37 ) (0,30 ) (0,07 ) (23,3 ) % (2,54 ) (0,40 ) (2,14 ) (535,0 ) % ACTIVITÉ ABANDONNÉE Bénéfice (perte) lié(e) à l'activité abandonnée, déduction faite des impôts 9 951 (9 548 ) 19 499 n.s. 80 211 21 361 58 850 275,5 % Perte nette (19 638 ) (22 879 ) 3 241 14,2 % (31 624 ) (43 403 ) 11 779 27,1 % Perte par action - De base (0,60 ) (0,70 ) 0,10 14,3 % (0,97 ) (1,34 ) 0,37 27,6 % Perte par action - Diluée (0,60 ) (0,70 ) 0,10 14,3 % (0,97 ) (1,34 ) 0,37 27,6 % Nombre moyen pondéré d'actions - De base 32 508 515 32 504 372 s.o. s.o. 32 505 967 32 491 656 s.o. s.o. Nombre moyen pondéré d'actions - Dilué 32 508 515 32 504 372 s.o. s.o. 32 505 967 32 491 656 s.o. s.o. Marge brute (2) 11,2 % 22,1 % s.o. (1 090) pp 16,7 % 19,7 % s.o. (300) pp Marge brute ajustée (1) 14,4 % 22,2 % s.o. (780) pp 17,5 % 19,9 % s.o. (240) pp Frais de vente en pourcentage des produits (3) 7,3 % 6,6 % s.o. 70 pp 7,1 % 6,4 % s.o. 70 pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (4) 7,6 % 10,3 % s.o. (270) pp 7,9 % 8,1 % s.o. (20) pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits. (5) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. Veuillez consulter la note 6 intitulée « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activité abandonnée » afférente aux états financiers consolidés pour plus de détails.





Dorel Maison Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2021 2020 $ % 2021 2020 $ % Produits 230 740 234 110 (3 370 ) (1,4 ) % 914 344 934 362 (20 018 ) (2,1 ) % Coût des produits vendus 209 848 197 057 12 791 6,5 % 807 754 800 907 6 847 0,9 % Profit brut 20 892 37 053 (16 161 ) (43,6 ) % 106 590 133 455 (26 865 ) (20,1 ) % Profit brut ajusté (1) 20 892 36 926 (16 034 ) (43,4 ) % 106 590 135 558 (28 968 ) (21,4 ) % Frais de vente 7 662 5 918 1 744 29,5 % 27 334 23 562 3 772 16,0 % Frais généraux et administratifs 7 566 12 254 (4 688 ) (38,3 ) % 33 911 37 021 (3 110 ) (8,4 ) % Frais de recherche et de développement 1 156 1 039 117 11,3 % 4 774 4 347 427 9,8 % (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (130 ) 29 (159 ) n.s. (19 ) 394 (413 ) n.s. Frais de restructuration 322 - 322 100,0 % 322 545 (223 ) (40,9 ) % Profit opérationnel 4 316 17 813 (13 497 ) (75,8 ) % 40 268 67 586 (27 318 ) (40,4 ) % Profit opérationnel ajusté (1) 4 638 17 686 (13 048 ) (73,8 ) % 40 590 70 234 (29 644 ) (42,2 ) % Marge brute (2) 9,1 % 15,8 % s.o. (670) pp 11,7 % 14,3 % s.o. (260) pp Marge brute ajustée (1) 9,1 % 15,8 % s.o. (670) pp 11,7 % 14,5 % s.o. (280) pp Frais de vente en pourcentage des produits (3) 3,3 % 2,5 % s.o. 80 pp 3,0 % 2,5 % s.o. 50 pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (4) 3,3 % 5,2 % s.o. (190) pp 3,7 % 4,0 % s.o. (30) pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.





Dorel Produits de puériculture Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2021 2020 $ % 2021 2020 $ % Produits 204 529 204 910 (381 ) (0,2 ) % 844 361 783 340 61 021 7,8 % Coût des produits vendus 176 785 144 933 31 852 22,0 % 656 580 578 339 78 241 13,5 % Profit brut 27 744 59 977 (32 233 ) (53,7 ) % 187 781 205 001 (17 220 ) (8,4 ) % Profit brut ajusté (1) 41 807 60 463 (18 656 ) (30,9 ) % 201 844 205 573 (3 729 ) (1,8 ) % Frais de vente 23 852 22 895 957 4,2 % 97 291 85 439 11 852 13,9 % Frais généraux et administratifs 21 966 19 582 2 384 12,2 % 80 744 74 166 6 578 8,9 % Frais de recherche et de développement 5 118 10 667 (5 549 ) (52,0 ) % 24 104 29 839 (5 735 ) (19,2 ) % (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (221 ) 1 747 (1 968 ) n.s. (289 ) 3 951 (4 240 ) n.s. Frais de restructuration 3 705 3 152 553 17,5 % 15 660 6 347 9 313 146,7 % Perte de valeur du goodwill - - - s.o. - 43 125 (43 125 ) (100,0 ) % (Perte) profit opérationnel(le) (26 676 ) 1 934 (28 610 ) n.s. (29 729 ) (37 866 ) 8 137 21,5 % (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e) (1) (8 908 ) 5 572 (14 480 ) n.s. (6 ) 12 178 (12 184 ) (100,0 ) % Marge brute (2) 13,6 % 29,3 % s.o. (1 570) pp 22,2 % 26,2 % s.o. (400) pp Marge brute ajustée (1) 20,4 % 29,5 % s.o. (910) pp 23,9 % 26,2 % s.o. (230) pp Frais de vente en pourcentage des produits (3) 11,7 % 11,2 % s.o. 50 pp 11,5 % 10,9 % s.o. 60 pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (4) 10,7 % 9,6 % s.o. 110 pp 9,6 % 9,5 % s.o. 10 pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. (2) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (3) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (4) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Activité abandonnée - Dorel Sports Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. Variation 30 déc. 30 déc. Variation 2021 2020 $ % 2021 2020 $ % Produits 280 685 265 338 15 347 5,8 % 1 171 981 1 044 783 127 198 12,2 % Coût des produits vendus 227 835 210 052 17 783 8,5 % 911 743 814 615 97 128 11,9 % Profit brut 52 850 55 286 (2 436 ) (4,4 ) % 260 238 230 168 30 070 13,1 % Frais de vente 26 576 26 628 (52 ) (0,2 ) % 95 618 86 186 9 432 10,9 % Frais généraux et administratifs 22 142 23 104 (962 ) (4,2 ) % 133 918 75 407 58 511 77,6 % Frais de recherche et de développement 1 448 1 928 (480 ) (24,9 ) % 5 290 6 035 (745 ) (12,3 ) % Perte (reprise) de valeur sur les créances clients 392 620 (228 ) (36,8 ) % (595 ) 5 163 (5 758 ) n.s. Frais de restructuration - 1 124 (1 124 ) (100,0 ) % - 5 114 (5 114 ) (100,0 ) % Reprise de pertes de valeur d'un exercice précédent sur les actifs incorporels - - - s.o. (72 900 ) - (72 900 ) (100,0 ) % Profit opérationnel 2 292 1 882 410 21,8 % 98 907 52 263 46 644 89,2 % Marge brute (1) 18,8 % 20,8 % n/a (200) pp 22,2 % 22,0 % n/a 20 pp Frais de vente en pourcentage des produits (2) 9,5 % 10,0 % n/a (50) pp 8,2 % 8,2 % n/a - pp Frais généraux et administratifs en pourcentage des produits (3) 7,9 % 8,7 % n/a (80) pp 11,4 % 7,2 % n/a 420 pp n.s. = non significatif s.o. = sans objet pp = point de pourcentage (1) La marge brute correspond au profit brut divisé par les produits. (2) Les frais de vente en pourcentage des produits correspond aux frais de vente divisés par les produits. (3) Les frais généraux et administratifs en pourcentage des produits correspond aux frais généraux et administratifs divisés par les produits.

Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué de presse certains ratios et mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces ratios et mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Dorel considère que les ratios et mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans le présent communiqué de presse fournissent des informations additionnelles aux investisseurs leur permettant d’analyser ses résultats et de mesurer sa performance financière en excluant la variation liée à certains éléments qui, de l’avis de Dorel, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Les mesures financières non conformes aux PCGR sont également utilisées par la direction pour évaluer la performance financière de Dorel et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Ajustements aux ratios et aux mesures non conformes aux PCGR

Tel que mentionné ci-dessus, certains de nos ratios et mesures financières non conformes aux PCGR excluent la variation liée à certains ajustements qui affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et qui pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Les ajustements qui ont un impact sur plus d’un ratio ou d’une mesure financière non conforme aux PCGR sont expliqués ci-après.

Frais de restructuration

Les frais de restructuration comprennent les frais directement liés aux activités significatives de sortie, incluant la vente d’usines de fabrication, la fermeture d’activités, la réorganisation, l’optimisation, la transformation et la consolidation afin d’améliorer la position compétitive de la Société sur le marché et de réduire les coûts et ainsi amener des gains en efficacité, ainsi que les frais d’acquisition en lien avec l’acquisition de compagnies. Les frais de restructuration sont inclus comme un ajustement dans le calcul du profit brut ajusté, de la marge brute ajustée, du profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies, et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e). Les frais de restructuration ont respectivement été de 18,0 millions de dollars et 30,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 30 décembre 2021 (3,5 millions de dollars et 9,6 millions de dollars en 2020). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration – Activités poursuivies » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Perte de valeur du goodwill

Durant le premier trimestre de 2020, Dorel a comptabilisé une perte de valeur du goodwill de son UGT Dorel Produits de puériculture – Europe. La perte de valeur du goodwill est incluse comme un ajustement dans le calcul du profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies, et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e). Veuillez consulter la section « Perte de valeur du goodwill et frais de restructuration – Activités poursuivies » dans le rapport de gestion pour plus de détails.

Sommation des activités poursuivies et de l’activité abandonnée

La sommation des activités poursuivies et de l’activité abandonnée pour les produits, le coût des produits vendus, le profit brut, les frais de vente, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et de développement, la (reprise) perte de valeur sur les créances clients, les frais de restructuration, la reprise de pertes de valeur d’un exercice précédent sur les actifs incorporels, le profit (perte) opérationnel(le), les frais financiers, le bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat et la charge d’impôts sur le résultat correspondent à l’addition des chiffres reportés liés aux activités poursuivies et aux chiffres reportés liés à l’activité abandonnée. La direction utilise la sommation des activités poursuivies et de l’activité abandonnée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, sans considérer l’impact de la vente de la division Sports. Certains investisseurs et analystes utilisent la sommation des activités poursuivies et de l’activité abandonnée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble lorsque comparée à la période précédente.

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2021 2020 Sommation Sommation des activités des activités poursuivies et Activités Activité poursuivies et Activités Activité de l'activité poursuivies abandonnée de l'activité poursuivies abandonnée abandonnée retraité (1) retraité (1) abandonnée Produits 435 269 280 685 715 954 (3) 439 020 265 338 704 358 (3) Coût des produits vendus 386 633 227 835 614 468 (3) 341 990 210 052 552 042 (3) Profit brut 48 636 52 850 101 486 (3) 97 030 55 286 152 316 (3) Frais de vente 31 683 26 576 58 259 (3) 28 836 26 628 55 464 (3) Frais généraux et administratifs(2) 33 178 22 142 55 320 (3) 45 096 23 104 68 200 (3) Frais de recherche et de développement 6 274 1 448 7 722 (3) 11 706 1 928 13 634 (3) (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (351 ) 392 41 (3) 1 776 620 2 396 (3) Frais de restructuration 4 027 - 4 027 (3) 3 152 1 124 4 276 (3) (Perte) profit opérationnel (26 175 ) 2 292 (23 883 ) (3) 6 464 1 882 8 346 (3) Frais financiers 8 075 3 197 11 272 (3) 7 505 1 937 9 442 (3) Perte avant impôts sur le résultat (34 250 ) (905 ) (35 155 ) (3) (1 041 ) (55 ) (1 096 ) (3) (Recouvrement) charge d'Impôts sur le résultat (4 661 ) (10 856 ) (15 517 ) (3) 12 290 9 493 21 783 (3) (Perte) bénéfice net(te) (29 589 ) 9 951 (19 638 ) (13 331 ) (9 548 ) (22 879 ) (Perte) bénéfice par action De base (0,91 ) 0,31 (0,60 ) (0,41 ) (0,29 ) (0,70 ) Dilué(e) (0,91 ) 0,30 (0,60 ) (0,41 ) (0,29 ) (0,70 ) (1) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. Veuillez consulter la note 6 intitulée « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activité abandonnée » afférente aux états financiers consolidés pour plus de détails. (2) Les frais généraux et administratifs liés à l'activité abandonnée pour le quatrième trimestre clos le 30 décembre 2021 incluent des frais de transaction et autres frais de 943 milliers de dollars. (3) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.

Exercices clos les 30 décembre 2021 2020 Sommation Sommation des activités des activités poursuivies et Activités Activité poursuivies et Activités Activité de l'activité poursuivies abandonnée de l'activité poursuivies abandonnée abandonnée retraité (1) retraité (1) abandonnée Produits 1 758 705 1 171 981 2 930 686 (3) 1 717 702 1 044 783 2 762 485 (3) Coût des produits vendus 1 464 334 911 743 2 376 077 (3) 1 379 246 814 615 2 193 861 (3) Profit brut 294 371 260 238 554 609 (3) 338 456 230 168 568 624 (3) Frais de vente 125 293 95 618 220 911 (3) 109 143 86 186 195 329 (3) Frais généraux et administratifs(2) 139 798 133 918 273 716 (3) 139 662 75 407 215 069 (3) Frais de recherche et de développement 28 878 5 290 34 168 (3) 34 186 6 035 40 221 (3) (Reprise) perte de valeur sur les créances clients (308 ) (595 ) (903 ) (3) 4 345 5 163 9 508 (3) Frais de restructuration 15 982 - 15 982 (3) 6 892 5 114 12 006 (3) Perte de valeur du goodwill - - - 43 125 - 43 125 Reprise de pertes de valeur d'un exercice précédent sur les actifs incorporels - (72 900 ) (72 900 ) - - - (Perte) profit opérationnel (15 272 ) 98 907 83 635 (3) 1 103 52 263 53 366 (3) Frais financiers 38 268 9 461 47 729 37 530 10 308 47 838 (Perte) bénéfice avant impôts sur le résultat (53 540 ) 89 446 35 906 (36 427 ) 41 955 5 528 Charge d'impôts sur le résultat 58 295 9 235 67 530 28 337 20 594 48 931 (Perte) bénéfice net(te) (111 835 ) 80 211 (31 624 ) (64 764 ) 21 361 (43 403 ) (Perte) bénéfice par action De base (3,44 ) 2,47 (0,97 ) (1,99 ) 0,66 (1,34 ) Dilué(e) (3,44 ) 2,43 (0,97 ) (1,99 ) 0,65 (1,34 ) (1) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. Veuillez consulter la note 6 intitulée « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activité abandonnée » afférente aux états financiers consolidés pour plus de détails. (2) Les frais généraux et administratifs liés à l'activité abandonnée pour l'exercice clos le 30 décembre 2021 incluent des frais de transaction et autres frais de 51 893 milliers de dollars. (3) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.



Profit brut ajusté et marge brute ajustée

Le profit brut ajusté correspond au profit brut excluant l’impact des frais de restructuration. La marge brute ajustée est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au profit brut ajusté divisé par les produits. Dorel utilise le profit brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le profit brut ajusté et la marge brute ajustée par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut également cet élément puisqu’il affecte la comparabilité des résultats financiers de Dorel et il pourrait potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le profit brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration. Le fait d’exclure cet élément ne signifie pas qu’il est nécessairement non récurrent. Ces ratios et mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.





Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Lié aux activités poursuivies 2021 2020 (2) 2021 2020 (2) Profit brut 48 636 97 030 294 371 338 456 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le profit brut 14 063 359 14 063 2 675 Profit brut ajusté 62 699 97 389 308 434 341 131 Marge brute ajustée (1) 14,4 % 22,2 % 17,5 % 19,9 % (1) Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR et correspond au profit brut ajusté divisé par les produits. (2) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. Veuillez consulter la note 6 intitulée « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activité abandonnée » afférente aux états financiers consolidés pour plus de détails. Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Maison 2021 2020 2021 2020 Profit brut 20 892 37 053 106 590 133 455 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le profit brut - (127 ) - 2 103 Profit brut ajusté 20 892 36 926 106 590 135 558 Marge brute ajustée (1) 9,1 % 15,8 % 11,7 % 14,5 % (1) Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR et correspond au profit brut ajusté divisé par les produits. Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Produits de puériculture 2021 2020 2021 2020 Profit brut 27 744 59 977 187 781 205 001 Ajusté pour : Frais de restructuration comptabilisés dans le profit brut 14 063 486 14 063 572 Profit brut ajusté 41 807 60 463 201 844 205 573 Marge brute ajustée (1) 20,4 % 29,5 % 23,9 % 26,2 % (1) Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR et correspond au profit brut ajusté divisé par les produits.

Profit (perte) opérationnel (le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies

Le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies correspond au profit (perte) opérationnel(le) lié(e) aux activités poursuivies excluant l’impact des frais de restructuration. Le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies exclut également la perte de valeur du goodwill. La direction utilise le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel utilise également le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) par division pour mesurer sa performance au niveau des divisions. Dorel exclut également ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre, sans la variation causée par l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Cette mesure n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Lié aux activités poursuivies 2021 2020 (1) 2021 2020 (1) (Perte) profit opérationnel(le) lié aux activités poursuivies (26 175 ) 6 464 (15 272 ) 1 103 Ajusté(e) pour : Total des frais de restructuration 18 090 3 511 30 045 9 567 Perte de valeur du goodwill - - - 43 125 (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies (8 085 ) 9 975 14 773 53 795 (1) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. Veuillez consulter la note 6 intitulée « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activité abandonnée » afférente aux états financiers consolidés pour plus de détails. Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Maison 2021 2020 2021 2020 Profit opérationnel 4 316 17 813 40 268 67 586 Ajusté pour : Frais de restructuration 322 (127 ) 322 2 648 Profit opérationnel ajusté 4 638 17 686 40 590 70 234 Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. Dorel Produits de puériculture 2021 2020 2021 2020 (Perte) profit opérationnel(le) (26 676 ) 1 934 (29 729 ) (37 866 ) Ajusté(e) pour : Frais de restructuration 17 768 3 638 29 723 6 919 Perte de valeur du goodwill - - - 43 125 (Perte) profit opérationnel(le) ajusté(e) (8 908 ) 5 572 (6 ) 12 178

Bénéfice (perte) net (te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e)

Le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies correspond au bénéfice (perte) net(te) lié(e) aux activités poursuivies excluant l’impact des frais de restructuration et de la perte de valeur du goodwill, ainsi que la charge (recouvrement) d’impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus. Le bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e) est un ratio non conforme aux PCGR et correspond au bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions diluées. La direction utilise le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et le bénéfice (perte) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies par action dilué(e) pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité des résultats financiers de Dorel et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies et le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) par action dilué(e) pour mesurer la performance des activités de la Société d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Quatrièmes trimestres clos Exercices clos 30 déc. 30 déc. 30 déc. 30 déc. 2021 2020 (2) 2021 2020 (2) Perte nette liée aux activités poursuivies (29 589 ) (13 331 ) (111 835 ) (64 764 ) Ajustée pour : Total des frais de restructuration 18 090 3 511 30 045 9 567 Perte de valeur sur le goodwill - - - 43 125 (Recouvrement) charge d'impôts lié(e) aux ajustements ci-dessus (451 ) 32 (923 ) (1 010 ) Perte nette ajustée liée aux activités poursuivies (11 950 ) (9 788 ) (82 713 ) (13 082 ) Perte par action liée aux activités poursuivies - De base (0,91 ) (0,41 ) (3,44 ) (1,99 ) Perte par action liée aux activités poursuivies - Diluée (0,91 ) (0,41 ) (3,44 ) (1,99 ) Perte par action ajustée liée aux activités poursuivies - Diluée (1) (0,37 ) (0,30 ) (2,54 ) (0,40 ) (1) Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR et correspond au profit (perte) net(te) ajusté(e) lié(e) aux activités poursuivies divisé(e) par le nombre moyen pondéré d'actions diluées. (2) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. Veuillez consulter la note 6 intitulée « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activité abandonnée » afférente aux états financiers consolidés pour plus de détails.



Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée

L’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change. L‘augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée correspond à l’augmentation (diminution) des produits en comparaison avec la période précédente excluant l’incidence des fluctuations des taux de change et l’incidence de la vente de divisions. La direction utilise l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, en excluant la variation liée aux ajustements décrits ci-dessus. Dorel exclut ces éléments puisqu’ils affectent la comparabilité de ses résultats financiers et ils pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à sa performance financière. Certains investisseurs et analystes utilisent l’augmentation (diminution) des produits sur une base comparable et l’augmentation(diminution) des produits sur une base comparable ajustée pour mesurer la performance des activités de la Société dans son ensemble et au niveau des divisions d’une période à l’autre. Le fait d’exclure ces éléments ne signifient pas qu’ils sont nécessairement non récurrents. Ces mesures n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs.

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de puériculture 2021 2020(1) 2021 2020 2021 2020 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 435 269 439 020 230 740 234 110 204 529 204 910 Produits de la période comparative (439 020 ) (420 256 ) (234 110 ) (211 406 ) (204 910 ) (208 850 ) (Diminution) augmentation des produits (3 751 ) (0,9 ) 18 764 4,5 (3 370 ) (1,4 ) 22 704 10,7 (381 ) (0,2 ) (3 940 ) (1,9 ) Incidence des fluctuations des taux de change (1 156 ) (0,2 ) (1 101 ) (0,3 ) (237 ) (0,1 ) (81 ) - (919 ) (0,4 ) (1 020 ) (0,5 ) (Diminution) augmentation des produits sur une base comparable (2) (4 907 ) (1,1 ) 17 663 4,2 (3 607 ) (1,5 ) 22 623 10,7 (1 300 ) (0,6 ) (4 960 ) (2,4 ) Incidence de la vente des divisions 6 380 1,4 - - - - - - 6 380 3,2 - - Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée (2) 1 473 0,3 17 663 4,2 (3 607 ) (1,5 ) 22 623 10,7 5 080 2,6 (4 960 ) (2,4 ) (1) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. (2) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse. Exercices clos les 30 décembre Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de puériculture 2021 2020(1) 2021 2020 2021 2020 $ % $ % $ % $ % $ % $ % Produits de la période 1 758 705 1 717 702 914 344 934 362 844 361 783 340 Produits de la période comparative (1 717 702 ) (1 725 617 ) (934 362 ) (842 085 ) (783 340 ) (883 532 ) Augmentation (diminution) des produits 41 003 2,4 (7 915 ) (0,5 ) (20 018 ) (2,1 ) 92 277 11,0 61 021 7,8 (100 192 ) (11,3 ) Incidence des fluctuations des taux de change (34 763 ) (2,0 ) 14 888 0,9 (1 873 ) (0,2 ) 266 - (32 890 ) (4,2 ) 14 622 1,6 Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable (2) 6 240 0,4 6 973 0,4 (21 891 ) (2,3 ) 92 543 11,0 28 131 3,6 (85 570 ) (9,7 ) Incidence de la vente des divisions 22 459 1,3 - - - - - - 22 459 3,1 - - Augmentation (diminution) des produits sur une base comparable ajustée (2) 28 699 1,7 6 973 0,4 (21 891 ) (2,3 ) 92 543 11,0 50 590 6,7 (85 570 ) (9,7 ) (1) Dorel Sports a été présenté comme une activité abandonnée au 30 septembre 2021. Par conséquent, les résultats des opérations des périodes comparatives ont été retraités. (2) Il s'agit d'un ratio ou d'une mesure financière non conforme aux PCGR n'ayant pas de sens normalisé. Veuillez consulter la section intitulée « Définition et rapprochement des ratios et mesures financières non conformes aux PCGR » dans ce communiqué de presse.





