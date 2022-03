Rackspace Technology veröffentlicht Programm für mehr Erfolg in technischen Berufen

SAN ANTONIO, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, kündigte heute ein überarbeitetes Technical Career Track (TCT)-Programm an, das Teammitgliedern im Technologiebereich einen Weg in leitende Positionen bereiten soll. Das Programm stärkt die Stimme technischer Teammitglieder in ihrer Rolle als Vordenker, indem es technologie- und teamübergreifende Brücken schlägt und so technische Spitzenkräfte entstehen lässt.



Das TCT-Programm wurde für Folgendes entwickelt:

Gewinnung, Bindung und Förderung von technischen Spitzenkräften durch das Angebot für einzelne Mitarbeiter, eine Laufbahn ohne Personalverantwortung auf den Ebenen Director, Senior Director, Vice President und Senior Vice President einzuschlagen

Einbeziehung von Top-Rackers (Mitarbeitende von Rackspace Technology) im Technikbereich in umfassendere Probleme, Möglichkeiten und Führung im Unternehmen

Bereitstellung eines Ortes für regelmäßig stattfindende funktionelle Diskussionen und Lösungsfindung unter technischen Führungskräften



Nach Beginn des TCT-Programms bleibt ein Mitarbeiter in sein bestehendes Team eingebettet. Doch mit der Anerkennung der TCT-Mitgliedschaft geht die Erwartung einher, dass TCT-Mitglieder zunehmend an größere Geschäftsziele und -herausforderungen von Rackspace Technology herangeführt werden und ihre Rolle innerhalb der Gruppe nutzen, die Ziele (sowohl technische als auch anderweitige) des Unternehmens zu fördern.

„Die Idee, technische Spitzenkräfte anzuerkennen, ist nicht neu. Viele Unternehmen verleihen ihren wichtigen technischen Mitarbeitern Titel wie ‚Distinguished Engineer‘ oder ‚Fellow‘, aber Rackspace Technology sieht einen Unterschied zwischen diesen Titeln und den TCT-Mitgliedern, die an Geschäftsentscheidungen beteiligt werden“, erklärte Travis Runty, Vice President of Technical Support and Global Cloud Services bei Rackspace Technology. „In diesem Programm erhält man mehr als nur ein Abzeichen oder einen Preis. Das TCT-Programm ist ein klarer Aufstiegsweg für technische Mitarbeiter. Dadurch wird Mitarbeitern geholfen, das Plateau in der Mitte ihrer Karriere zu vermeiden und sich Aufstiegschancen entgehen zu lassen, und Rackspace Technology profitiert davon, erfahrene Mitarbeiter nicht durch Fluktuation zu verlieren.“

Um sich für das TCT-Programm zu qualifizieren, müssen technische Rackspace-Mitarbeiter den typischen Karriereweg in ihrem Fachgebiet durchlaufen haben. Die Kandidaten kommen aus den Bereichen technischer Support, interne IT-Abteilung und Systemverwaltung oder Produktentwicklung. Sie werden von ihren jeweiligen Geschäftsbereichen und anschließend von einem globalen TCT-Ausschuss geprüft und erhalten nach erfolgreichem Abschluss des Prüfverfahrens eine Empfehlung zur Aufnahme in das Programm.

Im TCT-Programm gibt es vier Ränge: Principal, Senior Principal, Distinguished und Fellow. Die Ebenen entsprechen jeweils Director, Senior Director, VP und SVP. Das TCT-Programm bietet technischen Spitzenkräften die Möglichkeit, innerhalb des Unternehmens in Führungspositionen aufzusteigen, ohne dass sie Mitarbeitende führen oder ihre technische Arbeit aufgeben müssen. TCT-Teammitglieder sind an strategischen Unternehmensentscheidungen beteiligt und erhalten eine Vergütung, die derjenigen von Führungskräften entspricht.

Das TCT-Programm hat den technischen Spitzenkräften bei Rackspace Technology einen starken Aufschwung bereitet. Es kommt auch dem Unternehmen zugute, da es die Genauigkeit von Schätzungen erhöht, klügere und bessere Entscheidungen getroffen werden, Reaktions- und Markteinführungszeit verkürzt und die Effektivität von Produkten und Dienstleistungen gesteigert werden. Zum Beispiel wurde Rackspace Services for VMware Cloud™ mithilfe von TCT-Mitgliedern schneller als jedes andere Produkt in der Geschichte des Unternehmens auf den Markt gebracht.

Mehr über das TCT-Programm von Rackspace Technology können Sie hier lesen.

