Harvia Oyj:n vuosikertomus sisältäen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021 on julkaistu

English Finnish

Harvia Oyj:n pörssitiedote 11.3.2022 klo 8.00

Harvia Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ .

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja virallisen tilinpäätöksen, johon kuuluu konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. Lisäksi Harvia julkaisi vuosikertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Vuosikertomus on julkaistu sekä European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona että PDF-muodossa. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Kaikki asiakirjat löytyvät tämän tiedotteen liitteistä PDF-tiedostona ja vuosikertomus lisäksi XHTML-tiedostona. Ne ovat saatavilla suomeksi sekä englanniksi myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/ .

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, tapio.pajuharju@harvia.com, puh. 050 5774 200

Talousjohtaja Ari Vesterinen, ari.vesterinen@harvia.com, puh. 040 5050 440

Harvia lyhyesti:

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liitteet