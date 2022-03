EssilorLuxottica: Risultati del quarto trimestre e del 2021: Accelerazione nel quarto trimestre, marginalità al di sopra degli obiettivi & obiettivo di marginalità al 19-20% nel 2026

English French Italian

Risultati EssilorLuxottica del quarto trimestre e del 2021

Accelerazione nel quarto trimestre, marginalità al di sopra degli obiettivi

Obiettivo di marginalità al 19-20% nel 2026

EssilorLuxottica con il contributo di GrandVision (crescita a cambi costanti1):

Fatturato 1 reported in crescita del 20% nell’anno rispetto al 2019 e del 40% rispetto al 2020

Fatturato comparabile 1,3 in crescita dell’ 11% nel quarto trimestre e del 7 , 4% nell’anno rispetto al 2019

Miglior trimestre dell’anno , con tutte le aree geografiche che hanno superato i livelli di fatturato pre - pandemia 1,3

Crescita a doppia cifra 1,3 in Nord America e in America Latina rispetto al 2019 , con la categoria sole in accelerazione

Il f atturato 4 e-commerce supera 1,5 miliardi di Euro nell’anno, in crescita del 62% 1,3 rispetto al 2019 sia nel quarto trimestre sia nell’anno

Utile operativ o a dj usted 2 al 16 , 1% del fatturato nell’anno su base pro forma 4

Generazione di cassa 6 a 2 , 8 miliardi di Euro

Dividendo proposto a 2,51 Euro per azione, in contanti o azioni

Outlook di lungo periodo (a cambi costanti1):

Crescita del fatturato annuo nel periodo 2022- 20 26 intorno al 5%

Utile operativo adjusted2 al 19-20% del fatturato nel 2026

Charenton-le-Pont, Francia (11 marzo 2022 – ore 7:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito il 10 marzo 2022 per l'approvazione del progetto di bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Quest’ultimo è stato sottoposto a revisione, la relazione di revisione è in corso di emissione.

Francesco Milleri e Paul du Saillant, Amministratore Delegato e Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: "Il nostro primo pensiero va a tutte le persone colpite dall’attuale tragedia in Ucraina. In questo momento di difficoltà, la sicurezza dei nostri dipendenti rimane la priorità e stiamo fornendo tutto il supporto possibile al personale impattato nella regione.

Guardando ai risultati finanziari, il 2021 è stato un anno straordinario per EssilorLuxottica. Nonostante un contesto particolarmente difficile, le vendite e i profitti hanno superato i livelli pre-pandemia, rispettando l’outlook sulle vendite e superando quello sulla marginalità operativa. Nel 2022, continueremo ad andare avanti a pieno ritmo, grazie alla fiducia dei nostri clienti e dei partner e l'impegno delle nostre persone, compresi i 39.000 dipendenti GrandVision che oggi sono parte della famiglia EssilorLuxottica. Le nostre innovazioni e i marchi come Stellest, Ray-Ban Stories e Transitions XTRActive, così come Oakley, tuttora in forte crescita, stanno tracciando la strada per una nuova generazione di prodotti in grado di cambiare la vita delle persone e aprire a nuove categorie di prodotto di cui beneficerà l'intero settore.

EssilorLuxottica è un punto di riferimento per il nostro settore, per questo sentiamo la necessitò di crescere come azienda responsabile. La sostenibilità rimane al centro delle nostre strategie; abbiamo raggiunto la carbon nutrality nei nostri paesi di origine, l’Italia e la Francia, e lavoriamo per raggiungere nuovi importanti traguardi. Il futuro che stiamo costruendo è un futuro per tutti: talento, innovazione tecnologica e tenacia sono oggi i tratti distintivi dell’azienda che ci porteranno lontano".

