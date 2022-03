WENDEL : Wendel finalise l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte contre la criminalité financière

English French

COMMUNIQUE – 11 MARS 2022

Wendel finalise l’acquisition d’ACAMS

(« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »),

la plus grande organisation1 au monde

dédiée à la lutte contre la criminalité financière

Wendel (Euronext : MF.FP) a finalisé l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société ») auprès d’Adtalem Global Education (NYSE: ATGE).

Wendel a investi environ 338 M$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société, aux côtés du management de la société et d’un actionnaire minoritaire.

ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (« Anti Money Laudering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 juridictions. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels ont obtenu une certification CAMS - une qualification AML reconnue – qui promeut l’éducation continue en participant à des conférences, à des webinaires et à d’autres opportunités de formation.

La société emploie 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux.

ACAMS est une organisation performante, permettant in fine de lutter efficacement contre des activités criminelles comme le financement du terrorisme, le trafic humain ainsi que d’autres atteintes aux droits fondamentaux, à l’environnement et à la biodiversité et est ainsi en totale adéquation avec les valeurs ESG du groupe Wendel. Cet investissement s’inscrit dans la feuille de route 2021-24 de Wendel, et son objectif annoncé d'accélérer le redéploiement de capital vers des sociétés à plus forte croissance.

