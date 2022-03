English Finnish

NoHo Partnersin liikevaihto helmikuussa 2022 oli yli 15 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta kääntyi positiiviseksi



NoHo Partners Oyj:n helmikuun 2022 liikevaihto oli yli 15 miljoonaa euroa kasvaen noin 90 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja vastaten noin 90 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta helmikuussa 2022 kääntyi positiiviseksi.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

”Liiketoimintamme palautui nopeasti rajoitusten lievennyttyä helmikuun puolessa välissä. Asiakaskysyntä, etenkin ruokaravintoloissa, palautui odotuksiammekin nopeammin ja liikevaihto ylitti aiemmin antamamme arvion 13–15 miljoonan euron liikevaihdosta. Kuukauden puolessa välissä rajoitusten lievennyttyä positiiviseksi kääntynyt liiketoiminnan operatiivinen kassavirta riitti kääntämään koko kuukauden kassavirran positiiviseksi.

Maaliskuun alussa poistuneet ravintolarajoitukset näkyivät ensimmäisenä viikonloppuna erityisen kovana kysyntänä viihde- ja yöravintoloissa. Tämän ja ruokaravintoloiden vahvan varaustilanteen ansiosta nostamme aiempaa liikevaihtoarviotamme maaliskuulta (yli 21 miljoonaa euroa) yli 23 miljoonaan euroon ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran osalta yli 3 miljoonaan euroon (2–3 miljoonaa euroa)."



Yhtiö tulee raportoimaan maaliskuun 2022 liiketoiminnan kehityksestä viikolla 15. Yhtiö raportoi liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla toistaiseksi.



