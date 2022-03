English Finnish Swedish

Nexstim etablerar ett private equity-bolag och är engagerad i diskussioner med Dr Joshua Kuluva om minoritetsinvesteringar i det etablerade bolaget

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 11.03.2022 kl. 09:30 (EET)

Nexstim Abps (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Företaget") amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. och Dr Joshua Kuluva har i november 2021 undertecknat ett avtal angående en Management Services-organisation i delstaten Kalifornien som etablerar gemensamma strukturer som möjliggör ett möjligt samarbete mellan parterna. Dessutom har parterna undertecknat villkorsförteckningen enligt vilken Nexstim har etablerat ett private equity-bolag. Syftet med private equity-bolaget är att ytterligare utöka kedjan av Nexstims Neuroscience Center-kliniker i USA. Parterna fortsätter diskussioner om vidare samarbetsmöjligheter för Dr Joshua Kuluva att ha ett minoritetsintresse i private equity-bolaget.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim, kommenterar: ”Vi meddelade först att vårt amerikanska dotterbolag Nexstim, Inc. hade tecknat ett avtal om strategisk allians och ett minoritetsägande i PNC Management Services, LLC. i november 2021. Under 2022 kommer ett av Nexstims strategiska mål att vara utökandet av vårt nätverk av exklusiva neurovetenskapliga partnerkliniker, särskilt i USA. Vi är därför mycket glada över att kunna tillkännage etableringen av private equity-bolaget, som hjälper oss att komma vidare i genomförandet av vår strategi.”

Om Joshua Elan Kuluva, läkare, neurolog och psykiatriker

Dr Kuluva är neurolog och psykiatriker med en gedigen akademisk och vetenskaplig bakgrund. Innan han startade Piedmont Neuroscience Center var Dr Kuluva direktör för neurologidivisionen på Mindful Health Solutions där han medverkade i undervisningen av ST-läkare och skapade ett program för att utforska möjligheterna att använda TMS vid neurologiska tillstånd. Dr Kuluva har specialiserat sig på behandling av postkonkussionssyndrom/kroniska traumatiska hjärnskador och har samarbetat i nära kontakt med både idrottare och andra personer som drabbats av neuropsykiatriska åkommor I samband med detta tillstånd. Han har också arbetat med veteraner för att behandla både fysiska och psykiska aspekter av deras skador. Dr Kuluva har under hela sin karriär varit aktiv inom medicinsk utbildning och undervisat vid NYU School of Medicine, UCSF/UC Berkeley Joint Medical Program och Touro University College of Osteopathic Medicine. Han har publicerat inom både neurologi och psykiatri. Han är starkt engagerad i att ta fram avancerade behandlingsmetoder för behandlingsresistenta neurologiska och psykiatriska tillstånd. För närvarande utforskar han användning av transkraniell magnetstimulering, TMS, för att behandla neurologiska tillstånd som lindrig kognitiv störning, kronisk smärta, migrän och traumatiska hjärnskador samt underlätta återhämtning efter stroke.

Mer information finns på www.piedmontneurosciencecenter.com.

