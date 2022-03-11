TOMI 完成來自香港大型地產集團的多部 SteraPak 消毒裝置緊急訂單，以對抗新的 2019 冠狀病毒 Omicron 變種疫情爆發

馬利蘭州弗雷德里克縣, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.® (「TOMI」) (NASDAQ: TOMZ) 是一家專門利用其首屈一指雙離子技術 (BIT) 平台來消毒和去污的全球公司，今天宣佈已為其香港分銷商 Tomimist Hong Kong 完成多部 SteraPak 裝置的緊急發貨。這些裝置由香港一家知名地產集團訂購，用於購物中心、商業和住宅樓宇，以及許多其他商業場所，以有效對抗感染 2019 冠狀病毒病 Omicron 變種的疫情大爆發。



TOMI Environmental Solutions 行政總裁 Halden Shane 博士表示：「我們很高興提供 SteraPak 裝置，以協助緩解最近在香港爆發的 2019 冠狀病毒疫情，而 Omicron 變種的每日新確診已攀升至 58,000 多宗。我們的 SteraPak 機將創新的 SteraMist iHP 技術置在客戶的背部，透過節省大量時間來迅速提高工作效率，即使在最狹窄的空間，也能殺滅多達 6 對數的傳染病，而不會產生任何有害的副作用。我們可以隨時向分銷商運送額外裝置和解決方案，以幫助香港的客戶應付最近的疫情。」

Tomimist Hong Kong 負責人 Benny Chan 評論道：「我們感謝 TOMI 緊急運送 SteraPak 裝置和 BIT 解決方案，因我們將繼續對抗最近因 Omicron 變種引起的 2019 冠狀病毒疫情大爆發。尤其是，我們的客戶對全新小巧的 SteraPak 背囊高度讚賞。與新變種的抗爭是一場持久的日常戰鬥，操作人員對 SteraPak 非常滿意，因它是其武器庫中最有效、可靠及靈活的消毒工具之一，可為感染場所進行消毒。憑藉小巧的鋰電池供電的 SteraPak 裝置，客戶服務團隊能夠快速消毒，透過節省大量時間來提高生產力，同時殺滅高達 6 對數的高傳染性 Omicron 變種，且沒有任何有害的殘留物。在我們對抗此病毒的過程中，我們將繼續獲得 TOMI 的強大支援與協助，並在此向 Halden Shane 博士和他的專業團隊表示感謝。」

TOMI™ Environmental Solutions, Inc.: Innovating for a safer world®（創新打造更安全的世界）

TOMI™ Environmental Solutions, Inc. (NASDAQ:TOMZ) 一家全球化環境淨化及感染預防公司，利用其首屈一指的 (雙離子技術) Binary Ionization Technology® (BIT™) 平台製造、銷售及授予許可，為室內表面消毒提供環保解決方案。該平台的發明得到了美國國防部高等研究計劃署 (DARPA) 的國防撥款資助。BIT™ 利用低濃度雙氧水作為唯一的活性成分製造離子化過氧化氫 (iHP™) 霧氣。SteraMist® 是主打產品品牌，iHP™ 產生殺菌氣霧劑，其作用類似可看到的非腐蝕性氣體。

TOMI 產品旨在為廣泛的商業機構服務，包括但不限於醫院及醫療設施、郵輪、辦公大樓、酒店客房、學校、餐廳、肉類及農產品加工設施、軍營、警察及消防局，以及運動設施。TOMI 產品及服務亦應用於單戶住宅和多單元住宅。

TOMI 還為其客戶制定培訓計劃及撰寫應用協議，是美國生物安全協會、美國組織庫協會、美國感染控制及流行病學專業人員協會、美國醫療保健流行病學協會、美國種子貿易協會及恢復行業協會的成員。

如需了解更多資訊，請瀏覽 http://www.tomimist.com/ 或以電郵聯絡我們 info@tomimist.com。

《1995 年私人證券訴訟改革法案》之安全港聲明

本新聞稿包含基於管理層的判斷、信念、當前趨勢和預期產品表現的當前預期、估計、預測和預測未來表現的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於與 ARM EnerTech Associates 合作，以及 TOMI 提高其競爭地位和製造功能的能力有關的聲明。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果產生重大差異。這些因素包括但不限於 2019 冠狀病毒病疫情對我們的業務和客戶的影響；我們維持並且管理增長和銷售的能力，我們對單一或幾種產品的大部分收益的依賴；一般商業和經濟狀況；還有我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中描述的其他風險，包括截至 2020 年 12 月 31 日的會計年度 10-K 表格年度報告，以及我們向 SEC 提交的其他定期報告。本文檔提供的資料基於目前已知的事實及情況。其他未知或不可預測的因素，或隨後被證明不正確的基本假設，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果產生重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理，但我們不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非另有說明，否則本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，公司不承擔更新此類資訊的任何義務。

投資者關係聯絡人：



John Nesbett/Jennifer Belodeau

IMS Investor Relations

電郵：tomi@imsinvestorrelations.com