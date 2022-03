BOREO OYJ Pörssitiedote 11.3.2022 klo 11:00

Nimityksiä Boreo-konsernin johtoryhmässä

Boreo vahvistaa organisaatiotaan sen strategian toteuttamiseksi ja liiketoimintojen kehittämiseksi.

Tomi Sundberg on nimitetty 15.3.2022 alkaen Boreon Elektroniikka-liiketoiminta-alueen (poislukien Venäjän toiminnot) johtajaksi. Tomi aloitti konsernissa syksyllä 2021 ja hän jatkaa uuden vastuualueen lisäksi konsernin operatiivisesta tehokkuudesta vastaavana johtajana. Elektroniikka-liiketoiminta-alueesta aiemmin vastannut konsernin toimitusjohtaja Kari Nerg vastaa jatkossa Boreon toimitusjohtajan tehtävistä ja Venäjän liiketoiminnoista.

Jesse Petäjä on nimitetty 15.3.2022 alkaen Boreon yritysostoista vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän on toiminut yhtiössä Head of M&A -tehtävässä vuoden 2021 alusta alkaen.

”Olen erittäin iloinen Tomin ja Jessen nimityksistä ja toivotan Jessen lämpimästi tervetulleeksi johtoryhmään. Tomilla on erinomaiset edellytykset johtaa Elektroniikka-liiketoimintojamme ja edistää operatiivisen tehokkuuden toimintamalliemme eteenpäinvientiä konsernilaajuisesti. Yritysostot puolestaan ovat olennainen osa kasvustrategiaamme, haluamme vahvistaa organisaatiotamme tällä saralla ja Jessen johdolla olemme toteuttaneet useita onnistuneita yritysostoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Näiden muutosten myötä saamme entistä selkeämmät painopisteet johtamiseen ja vahvistamme strategiamme toteuttamisen edellytyksiä”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Muutosten jälkeen johtoryhmä 15.3.2022 alkaen koostuu seuraavista henkilöistä:

Kari Nerg, konsernin toimitusjohtaja

Aku Rumpunen, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja

Mari Katara, konsernin henkilöstöjohtaja

Tomi Sundberg, Elektroniikka-liiketoiminta-alueen ja konsernin operatiivisen tehokkuuden strategiasta vastaava johtaja

Janne Silvennoinen, Tekninen kauppa -liiketoiminta-alueen johtaja

Richard Karlsson, Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen johtaja

Jesse Petäjä, yritysostoista vastaava johtaja





Vantaalla, 11. päivänä maaliskuuta 2022

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 146,5 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.