11.3.2022 klo 13.00





Aspo päivittää Ukrainan ja Venäjän liiketoimintojensa tilannetta





Aspo tuomitsee Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan traagisten tapahtumien vuoksi Aspo sopeuttaa liiketoimintaansa Venäjällä. Aiemmin julkistetun strategian mukaisesti yhtiön kasvupanokset kohdennetaan tulevaisuudessa länsimarkkinoille.

Venäjän sotatoimien seurauksena osa Telkon ja Leipurin Ukrainassa sijaitsevista varastoista on tuhoutunut. Näistä ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Tuhoutuneen vaihto-omaisuuden arvo on noin 3-4 miljoonaa euroa. Tästä huolimatta Aspo on täysin sitoutunut Telkon ja Leipurin jakelutoimintojensa jatkamiseen Ukrainassa.

Aspon liiketoiminnoista Telkolla ja Leipurilla on yhteensä 60 työntekijää Ukrainassa, ja kriisin aikana tärkein prioriteettimme on ollut tehdä kaikki voitavamme ukrainalaisten työntekijöidemme auttamiseksi. Telkon ja Leipurin paikallisille työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen on järjestetty kuljetuksia Puolaan sekä Romaniaan ja tarjottu majoitusta heille vuokrattuihin asuntoihin. Lisäksi palkkoja on maksettu etukäteen yhtiöiden ukrainalaisille työntekijöille. Paikallisten toimien lisäksi Aspo on lahjoittanut 50 000 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Pääosa ESL Shippingin Venäjään liittyvistä liiketoiminnoista keskeytyy lähipäivien aikana. Vapautuva laivakapasiteetti pyritään siirtämään muille liikennealueille. ESL Shipping on myös keskeyttänyt aiemmin perustetun Venäjän-yhtiönsä käynnistämistoimenpiteet.

Telkon liiketoiminta Venäjällä keskittyy tällä hetkellä varastoissa olevien tuotteiden myyntiin. Tuotteiden vienti maahan on hyvin rajoitettua, joskin Telkon jakelemat tuotteet eivät ole pakotteiden piirissä.

Leipurin liiketoimintaa supistetaan Venäjällä tietyillä alueilla ja raaka-ainehankinta siirtyy kokonaan paikalliselle tasolle. Leipurin omaan konevalmistukseen liittyviä uusia projekteja ei käynnistetä Venäjällä.

Liiketoimintojen sopeuttaminen tehdään huomioiden henkilöstö ja paikallinen lainsäädäntö. Aspon johto seuraa kriisin etenemistä ja sen vaikutuksia tiiviisti sekä arvioi ja toteuttaa mahdollisia lisätoimenpiteitä.





