Aurskog Sparebank – Utsettelse av tegningsperiode

Det vises til børsmeldinger fra Aurskog Sparebank ("Banken") vedrørende den vedtatte og garanterte fortrinnsrettsemisjonen i Banken ("Fortrinnsrettsemisjonen"), blant annet datert 2. februar 2022 og 24. februar 2022.



Som det fremgår av børsmeldingen 2. februar 2022 er gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen betinget av blant annet nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet. Det følger videre av representantskapets vedtak om Fortrinnsrettsemisjonen punkt g) at dersom tillatelse til utstedelse av fortrinnsretter og gjennomføring av kapitalforhøyelsen ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide til å overholde den fastsatte tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne å løpe på den andre handelsdagen etter oppfyllelse av disse vilkårene og avsluttes 14 dager deretter kl. 16.30.



Finanstilsynet praktiserer i utgangspunktet en saksbehandlingstid for søknader om kapitalforhøyelser på inntil 30 dager. Den planlagte tidsplanen forutsatte at det ville være mulig å innhente tillatelse til kapitalforhøyelse noe raskere enn den maksimale saksbehandlingstiden. Banken respekterer at Finanstilsynet forholder seg til hovedregelen for saksbehandlingstid og konstaterer at tillatelsen ikke er mottatt i tide til å opprettholde planlagt start av tegningsperioden 14. mars 2022. Som nevnt over tar representantskapets vedtak høyde for en slik forsinkelse og utsettelsen vil, så lenge tegningsperioden avsluttes senest 30. april 2022, ikke påvirke gyldigheten av garantierklæringene for Fortrinnsrettsemisjonen.



Banken vil oppdatere markedet når den mottar tilbakemelding fra Finanstilsynet på søknaden om kapitalforhøyelse og utstedelse av tegningsretter og samtidig gi ytterligere detaljer for hvordan dette påvirker Fortrinnsrettsemisjonen.

Kontaktpersoner:

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen, telefon 906 74 709 eller

assisterende banksjef Andreas H. Glende, telefon 481 16 695.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12