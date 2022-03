Manchester City gibt offizielle Kryptowährungs-Börsenpartnerschaft mit OKX bekannt

French German Indonesian Japanese Malay Thai Russian

Manchester City und OKX gaben heute eine neue mehrjährige Partnerschaft bekannt

Die Partnerschaft umfasst die Männer- und -Frauenmannschaften von Manchester City sowie die E-Sport-Aktivitäten des Clubs

VICTORIA, Seychellen, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Meister der englischen Premier League Manchester City gab heute seine globale Partnerschaft mit der zweitgrößten Kryptobörse der Welt, OKX, bekannt und hat sie zum offiziellen Kryptowährungs-Börsenpartner des Clubs ernannt.

Die Partnerschaft ist der erste Vorstoß von OKX in die Welt des Sports und der Unterhaltung und umfasst die Männer- und Frauenmannschaften von Manchester City sowie die E-Sport-Aktivitäten des Clubs.

Die schnelle, sichere und innovative Kryptowährungsbörse von OKX wird von mehr als 20 Millionen Menschen in mehr als 180 Märkten als ein Ort geschätzt, an dem man die Macht der Kryptowährungen entdecken kann.

OKX und Manchester City sind davon überzeugt, dass kontinuierliche Innovation, Talententwicklung und technologischer Fortschritt eine Schlüsselrolle in der Partnerschaft der beiden Unternehmen spielen.

Die neuen Partner werden bei einer Reihe von exklusiven Erlebnissen für den weltweiten Kundenstamm von OKX zusammenarbeiten, zusätzlich zur Präsenz im Etihad Stadium und im Academy Stadium. Die neuen Partner werden auch künftige gemeinsame Innovationsprojekte ins Auge fassen.

Roel De Vries, Chief Operating Officer der City Football Group, sagte: „Wir sind erfreut, das Unternehmen OKX, das sich in der Welt des Sports engagieren möchte, heute als offiziellen Partner von Manchester City begrüßen zu dürfen. Die neue Partnerschaft bringt unsere gemeinsamen Werte Innovation, Erfolgsstreben und Vorreiterrolle in unseren jeweiligen Branchen in Einklang. Ihr breiter und umfassender Ansatz zur Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen deckt sich mit unserem Ansatz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Rahmen unserer Partnerschaft.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Manchester City, einem der beliebtesten und erfolgreichsten Teams der Welt. Fußball und Kryptowährungen haben etwas Wichtiges gemeinsam: Sie sind für alle da, sie schaffen Inklusivität in der Gesellschaft. Für OKX ist Manchester City ein Club, der für die Wirkung des Fußballs steht, der das Leben der Menschen positiv verändern kann, der Menschen durch die gemeinsame Liebe zum schönen Spiel zusammenbringt. Wir engagieren uns erstmals in der Premier League als offizieller Kryptopartner von Man City, um diesen Teamgeist in der Welt des Fußballs zu feiern, denn das ist etwas, das wir beide teilen“, so Jay Hao, CEO von OKX.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99b1c268-b437-430e-a504-cf4d276df83a/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d63580c8-9c47-4baa-a5ea-93d724c69409/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c7534e4-7252-4896-bc5a-f94f1ec6f423/de