NORDEN RESULTAT AF TILBAGEKØB AF OBLIGATIONER

MEDDELELSE NR. 65 - 11. MARTS 2022

Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 60 af 8. marts 2022 vedrørende påtænkt tilbagekøb af obligationer.

Den ”omvendte hollandske auktion” lukkede 11. marts 2022 kl. 13:00 CET. Selskabet har besluttet at acceptere alle tilbud til og med en pris på 101,00% af pari med tillæg af påløbne, ikke afregnede renter (”Tilbagekøbsprisen”). NORDEN bekræfter hermed at ville tilbagekøbe obligationer med en nominel værdi på USD 25,5 mio. ved betaling af Tilbagekøbsprisen. Kontant betaling for tilbagekøbet forventes foretaget fredag den 18. marts 2022. Efter tilbagekøbet ejer NORDEN DNORD obligationer til en samlet nominel værdi på USD 25,5 mio.

SEB har været Manager på tilbagekøbet.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, CFO, mba@norden.com, tel.: +45 3067 5894

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

Vedhæftet fil