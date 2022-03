Snom France passe la barre des 500 partenaires en 2021 et lance sa nouvelle politique de recrutement annuelle

Snom, fabricant et pionnier de la téléphonie IP, confirme son orientation 100 % indirecte et annonce une croissance de 20 % de son nombre de partenaires revendeurs et distributeurs français.

Fort de ces éléments, l’équipe française de Snom compte aller encore plus loin et développer son réseau pour accroitre ses parts de marché. Dans ce contexte, Snom France se donne pour objectif de recruter plus de 100 nouveaux partenaires à l’échelle nationale.

Noémia Domingues, Channel Manager chez Snom France « Il s’agit d’une réelle opportunité pour les nouveaux partenaires qui pourront accéder à l’une des offres de téléphonie les plus complètes et innovantes du marché. Leurs clients peuvent ainsi s’appuyer sur des produits de qualité, performants et sécurisés. Enfin, les nombreuses fonctionnalités proposées par les produits de Snom permettent de les positionner sur des projets de communication unifiée qui connaissent aujourd’hui une très forte croissance. Tous ces éléments sont de réels leviers pour notre réseau de distribution. »

Pour assurer le succès de sa politique Channel, Snom propose tout un dispositif d’aide à la vente, de formation et des ressources techniques. En fonction de l’expertise du partenaire, un niveau de certification lui sera attribué. Ce programme complet permet à Snom de construire des relations de qualité avec ses partenaires qui pourront ainsi commercialiser rapidement la gamme de téléphones disponibles.

Grégory Rogé, Directeur Channel chez Snom France « Notre approche exclusivement indirecte est un élément clé de notre stratégie de croissance. Nous proposons une gamme étendue qui répond à l’ensemble des besoins et même aux plus avancés comme dans le secteur de la santé ou encore de la logistique par exemple. Nous recherchons donc aussi bien des partenaires généralistes que des experts spécialisés sur certains métiers. »