Gofore Oyj: Johdon liiketoimet – Vilmiko-Heikkinen

GOFORE OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 11.3.2022 KLO 16.00

Johdon liiketoimet – Vilmiko-Heikkinen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Vilminko-Heikkinen, Riikka

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Gofore Oyj

LEI: 743700JIW1LAUZDH9012

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700JIW1LAUZDH9012_20220311114154_24

Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-11

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000283130

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 21.105 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 42 Keskihinta: 21.105 EUR

Lisätietoja:

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 715 3660

teppo.talvinko@gofore.com

Lisätietoja:

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 715 3660

teppo.talvinko@gofore.com