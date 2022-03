EMGA berät BTG Pactual bei der Aufnahme von 200 Mio. USD bei der JICA

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDON, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), die Nischen-Investmentbank mit Fokus auf Schwellenländer, gibt heute eine weitere bahnbrechende vorrangige Krediterhöhung bekannt, die es BTG Pactual ermöglichen wird, die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Brasilien weiter auszubauen.



Die Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen US-Dollar wurde von der JICA zur Verfügung gestellt. Die Transaktion folgt auf zwei frühere DFI-finanzierte Fazilitäten in Höhe von 140 Millionen US-Dollar bzw. 300 Millionen US-Dollar, bei denen die EMGA ebenfalls beratend tätig war.

Ein Sprecher der JICA sagte: „Dank der Unterstützung der EMGA werden wir mit der Banco BTG Pactual S.A. zusammenarbeiten, um die Finanzierungslücke für KKMU in Brasilien zu schließen. BTG Pactual gehört zu den ersten Anbietern digitaler Plattformen, die Finanzlösungen für Unternehmen im ganzen Land anbieten. Mit ihren digitalen Plattformen, die zur Unterstützung der Kreditvergabe zur Verfügung stehen, kann die Banco BTG Pactual S.A. effizient Kredite an den Nordosten und den Norden der Region vergeben, wo derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Finanzinstituten aktiv ist, um Unternehmen zu bedienen.“

Sajeev Chakkalakal, Managing Director und Leiter des Investment Banking bei EMGA, sagte: „Es war uns eine große Freude, das Team von BTG erneut zu unterstützen, indem wir es bei dieser zusätzlichen Kreditlinie beraten haben, die der Finanzierung des Kreditportfolios von BTG für kleine und mittlere Unternehmen in Brasilien dient. Die JICA ist ein wichtiger Partner der EMGA und ihre Position als herausragende Entwicklungsfinanzierungsinstitution bietet eine weitere neue strategische und langfristige Finanzierungsquelle für BTG.“

Jeremy Dobson, Managing Director und Head of Business Development bei EMGA, fügte hinzu: „Unser Team ist hocherfreut, erneut als Berater für BTG tätig zu sein und freut sich auf den weiteren Erfolg des Unternehmens.“

BTG Pactual: BTG ist die größte Investmentbank in Lateinamerika, die sechstgrößte Bank in Brasilien nach Eigenkapital und ein wichtiger Akteur bei der Bereitstellung von Krediten und Garantien für eine breite Palette von Kunden, von KMU bis hin zu Großunternehmen. BTG ist ein Pionier bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt eine entscheidende Rolle bei der Kanalisierung von Ressourcen für Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Gemeinschaft.

JICA: Die Japan International Cooperation Agency ist eine Regierungsbehörde, die den Großteil der offiziellen Entwicklungshilfe für die japanische Regierung leistet. Sie hat die Aufgabe, das wirtschaftliche und soziale Wachstum in Entwicklungsländern zu unterstützen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), mit Geschäftsstellen in London und New York, hilft Finanzinstituten und Unternehmen, die neues Fremd- oder Eigenkapital suchen. Das multinationale Team der EMGA verfügt über die jahrzehntelange Erfahrung, die notwendig ist, um Transaktionen für ihre Kunden in den Schwellenländern und Grenzmärkten der Welt durchzuführen, einschließlich Brasilien, das nach wie vor ein Schlüsselmarkt ist. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Kapitalbildung und der strategischen Beratung über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg baut die EMGA ihre geografische Reichweite und ihr Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt damit ihre Position als eine der herausragenden Nischen-Investmentbanken der Branche mit dem Hauptgeschäftsfeld Schwellenländer.