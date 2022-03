EMGA assessora novo financiamento de US$ 200 milhões do BTG Pactual junto à JICA

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LONDRES, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), banco de investimento de nicho focado em mercados emergentes, anuncia hoje outra importante transação de aumento de capital de dívida sênior que permitirá ao BTG Pactual continuar a expansão de suas atividades de empréstimos para pequenas e médias empresas (PME) no Brasil.



A linha de crédito de US$ 200 milhões foi fornecida pela JICA e a transação vem na sequência de duas linhas anteriores financiadas por DFI de US$ 140 milhões e US$ 300 milhões, respectivamente, que o EMGA também havia assessorado.

Um porta-voz da JICA disse: “Graças ao apoio do EMGA, formaremos parceria com o Banco BTG Pactual S.A. abordando a lacuna de financiamento para MPMEs no Brasil. O BTG Pactual está entre os primeiros a lançar plataformas digitais que oferecem soluções financeiras para empresas em todo o país. Com suas plataformas digitais prontamente disponíveis para apoiar a operação de crédito, o Banco BTG Pactual S.A. pode estender créditos com eficiência para as regiões Nordeste e Norte, onde apenas um número limitado de instituições financeiras está operando ativamente para atender os negócios neste momento.”

Sajeev Chakkalakal, diretor administrativo e chefe de investimento bancário da EMGA, disse: "Foi um verdadeiro prazer ajudar a equipe do BTG novamente, aconselhando sobre esta facilidade adicional destinada a financiar a carteira de empréstimos para pequenas e médias empresas do BTG em todo o Brasil. A JICA é um importante parceiro do EMGA e sua posição como uma instituição financeira de desenvolvimento proeminente também oferece outra nova fonte de financiamento estratégico de longo prazo para o BTG.”

Jeremy Dobson, diretor administrativo e chefe de desenvolvimento comercial da EMGA, acrescentou: “Nossa equipe está muito satisfeita por ter atuado novamente como consultora do BTG e esperamos seu sucesso contínuo”.

BTG Pactual: O BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, o 6º maior banco do Brasil por patrimônio líquido e um player-chave na concessão de empréstimos e garantias a um amplo conjunto de clientes, de PMEs a grandes corporações. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento climático no Brasil e desempenha um papel fundamental na canalização de recursos para projetos com impacto positivo na comunidade.

JICA: A Agência de Cooperação Internacional do Japão é uma agência governamental que fornece a maior parte da Assistência Oficial ao Desenvolvimento para o governo do Japão. Tem como objetivo auxiliar o crescimento econômico e social nos países em desenvolvimento e promover a cooperação internacional.

O Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, ajuda instituições financeiras e empresas que procuram capitalização ou capital acionário. A equipe multinacional do EMGA combina as décadas de experiência necessárias para concluir transações em nome de seus clientes nos mercados emergentes e em economias de fronteira em todo o mundo, inclusive no Brasil, que continua sendo um mercado-chave. Com um histórico comprovado na formação de capital e consultoria estratégica em diferentes ciclos econômicos, o EMGA continua a expandir seu alcance geográfico e oferta de serviços, solidificando sua posição no mercado como um dos principais bancos de investimento no setor de mercados emergentes.