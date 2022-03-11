EMGA就通过JICA为BTG Pactual筹集2亿欧元的债务融资提供咨询

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伦敦, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于新兴市场的利基投资银行Emerging Markets Global Advisory Limited（EMGA）今天宣布了另一项具有里程碑意义的优先债务融资交易，该交易将使BTG Pactual继续扩大其在巴西的中小企业（SME）贷款业务。



这项2亿美元的债务融资由日本国际协力机构（JICA）提供，在该交易之前，EMGA还分别对1.4亿美元和3亿美元的两个DFI融资项目提供过咨询。

日本国际协力机构（JICA）的发言人表示：“在EMGA的支持下，我们将与Banco BTG Pactual S.A.合作，填补巴西微型金融和微型及中小型企业（MSME）的资金缺口。BTG Pactual是率先推出数字平台的公司之一，为整个巴西的企业提供金融解决方案。由于其数字平台可用于支持贷款业务，Banco BTG Pactual S.A.可以高效地将其信贷业务拓展至东北和北部地区，这些地区目前只有少数金融机构积极开展此项业务，为企业提供服务。”

EMGA执行董事兼投资银行业务主管Sajeev Chakkalakal表示：“很高兴再次为BTG团队提供帮助，就这项旨在为BTG在巴西各地的中小型企业贷款组合提供资金的额外融资项目提供咨询。日本国际协力机构（JICA）是EMGA重要的合作伙伴，其作为卓越发展融资机构的地位也为BTG提供了另一个新的战略性长期资金来源。”

EMGA执行董事兼业务开发主管Jeremy Dobson补充道：“我们的团队很高兴再次担当BTG的顾问，并期待他们继续取得成功。”

BTG Pactual：BTG是拉丁美洲最大的投资银行，按股东权益计算是巴西第六大银行，是为中小企业及大公司等众多客户提供贷款和担保的重要企业。BTG是促进巴西气候融资的先驱，在将资源输送到对社区有积极影响的项目方面发挥着关键作用。

JICA：日本国际协力机构是一个为日本政府提供大量官方发展援助的政府机构。该机构的宗旨是帮助发展中国家的经济和社会增长，促进国际合作。

Emerging Markets Global Advisory Limited（EMGA）在伦敦和纽约设有办事处，帮助金融机构和企业寻求债务或股权资本。EMGA的跨国团队汇集了代表其客户在全球新兴市场和前沿经济体（包括仍是关键市场的巴西）完成交易所需的数十年经验。凭借在不同经济周期资本形成和战略咨询方面的良好往绩，EMGA继续扩大其地理覆盖范围和服务产品，巩固其在市场中的地位，成为专注于卓越新兴市场的利基投资银行之一。