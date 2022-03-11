EMGA 就 BTG Pactual 與 JICA 的 2 億美元債務融資提供諮詢

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倫敦, March 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 是一家專注於新興市場的小眾投資銀行，今天宣佈另一項具有里程碑意義的高級債務融資交易，將使 BTG Pactual 繼續擴大其在巴西的中小企貸款活動。



這筆 2 億美元的債務融資由 JICA 提供，該交易是繼之前的兩項 DFI 融資（分別為 1.4 億美元和 3 億美元，EMGA 也曾提供諮詢）後達成。

JICA 發言人表示：「感謝 EMGA 的支援，我們將與 Banco BTG Pactual S.A. 合作解決巴西微型、中小型企業的資金缺口。BTG Pactual 是率先推出為全國企業提供金融解決方案的數碼平台公司之一。憑藉其隨時可用的數碼平台來支援貸款業務，Banco BTG Pactual S.A. 可以有效將信貸擴展到東北和北部地區，目前只有少數金融機構積極為企業提供服務。」

EMGA 董事總經理兼投資銀行業務主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「很高興再次幫助 BTG 的團隊，這次旨在為 BTG 在巴西的中小企貸款組合提供資金的額外融資提供建議。JICA 是 EMGA 的重要合作夥伴，其作為卓越發展金融機構的地位，也為 BTG 提供另一個新的策略性長期資金來源。」

EMGA 董事總經理兼業務發展主管 Jeremy Dobson 補充說：「我們的團隊很高興再次擔任 BTG 的顧問，並期待他們繼續取得成功。」

BTG Pactual：BTG 是拉丁美洲最大的投資銀行，按股東權益計算是巴西第六大銀行，並且是為從中小企到大型公司的廣泛客戶提供貸款和擔保的主要參與者。BTG 是巴西推動氣候融資的先驅，在將資源引導到對社區產生積極影響的項目方面發揮關鍵作用。

JICA：Japan International Cooperation Agency 是為日本政府提供大部分官方發展援助的政府機構。它的使命是協助發展中國家的經濟和社會發展，並促進國際合作。

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) 在倫敦和紐約設有辦事處，幫助金融機構與企業尋求新的債務或股權資本。EMGA 的跨國團隊結合代表其客戶在世界新興市場和前沿經濟體（包括仍然是一個重要市場的巴西）完成交易所需的數十年經驗。EMGA 在不同經濟週期中的資本形成與策略顧問方面擁有良好的業績記錄，繼續擴大其地理覆蓋和服務範圍，鞏固其作為行業卓越的新興市場專注小眾投資銀行之一的市場地位。

聯絡電郵 info@emergingmarketsglobaladvisory.com



