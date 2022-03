English French

Communiqué de presse

11 mars 2022 - N° 6

SCOR reporte sa Journée Investisseurs

Au regard de la situation géopolitique et des répercussions humanitaires et mondiales de la guerre en Ukraine, SCOR a décidé de reporter la Journée Investisseurs qui avait été prévue le 29 mars 2022.

Le Groupe étudie avec attention l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur son activité. Les conséquences macroéconomiques de la situation pourraient être multiples et incluent une hausse des prix de l’énergie et des répercussions sur l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance.

La Journée Investisseurs de SCOR sera reportée et aura lieu d’ici à la fin du mois de juillet 2022. La nouvelle date de la Journée Investisseurs sera communiquée lorsque la situation actuelle sera stabilisée.

SCOR respectera strictement les sanctions internationales mises en place. SCOR met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses employés et de leur famille dans la région.

L’impact direct de ces événements sur SCOR devrait être limité et les fondamentaux du Groupe ne seront pas être affectés.

Le Groupe reste mobilisé pour poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique « Quantum Leap » et pour écrire le prochain chapitre de l’histoire de SCOR.

