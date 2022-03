Saga Furs Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Finnish Swedish

Saga Furs Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Markus Gotthardt. Hänen on tarkoitus aloittaa tehtävässään viimeistään 16.5.2022. Yhtiötä vuodesta 2020 johtanut Magnus Ljung jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta. Uuden toimitusjohtajan aloittamiseen asti toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa yhtiön varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen.

Markus Gotthardt on toiminut HKScanin Suomen kaupallisena johtajana, ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus työskentelystä paikallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, pienistä paikallisista startupeista kotimaisiin suuryrityksiin ja suuriin kansainvälisiin merkkitavarayhtiöihin. Hänen vahvuuksiaan ovat liiketoiminnan johtaminen, brändin rakentaminen ja hallinta sekä organisaation kehittäminen ja johtaminen.

”Kaksi vuotta sitten hallitus näki tarpeelliseksi tehostaa yhtiön toimintaa ja toteuttaa yhtiössä rakenneuudistuksia. Hallitus nimitti Magnus Ljungin toteuttamaan nämä ja alusta lähtien kyseessä oli määräaikainen pesti. Tilanne turkismarkkinoilla on kehittynyt siten, että toiminnan tehokkuuden lisäksi tulee jo miettiä pandemian jälkeistä strategiaa ja sen toteuttamista. Tämän vuoksi nyt oli hyvä ajankohta vaihtaa vetovastuuta. Haluan kiittää Magnus Ljungia hänen työstään Saga Fursin johdossa. Hänen johdollaan yhtiön toimintaa on päämäärätietoisesti tehostettu, ja yhtiö tekikin päättyneellä tilikaudella jo erinomaisen tuloksen. Uuden toimitusjohtajan on hyvä jatkaa tästä”, sanoo Saga Fursin hallituksen puheenjohtaja Jari Isosaari.

