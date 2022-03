ENCRES DUBUIT - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE POUR L'ANNEE 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 11 mars 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR L’ANNEE 2021 : 20,7 M€

Dans un contexte sanitaire et économique encore chahuté, le Groupe Encres DUBUIT réalise une solide performance commerciale lui permettant d’afficher un chiffre d’affaires à fin décembre 2021 en progression de 11 % par rapport à fin décembre 2020. Ainsi le chiffre d’affaires 2021 ressort à 20,7 M€ contre 18,7 M€.

A taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2021 s’élève à 20,5 M€ en hausse de 9,9 % par rapport à l’exercice précédent.

Nous rappelons que le chiffres d’affaires du Groupe pour l’année 2019, période avant la COVID, s’élevait à 23,6 millions d’euros.

Détail des ventes par zones géographiques

En K€, 2021(*)



2020(**)



∆ € ∆ % Europe 11 782 10 321 1 461 14,2 % Asie 7 989 7 430 559 7,5 % Amérique du Nord 663 629 34 5,4 % Afrique / Moyen-Orient 263 247 16 6,5 % Océanie 9 11 2 -18,2 % Chiffre d’affaires total 20 706 18 638 2 068 11,1 %

Taux de change courant : (*) Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; (**) Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Evolution des ventes semestrielles par zones géographiques

En K€ S1 2021 S1 2020 ∆ % S2 2021 S2

2020 ∆ % A 2021 A 2020 Europe 5 816 5 124 13,5 % 5 966 5 197 14,8 % 11 782 10 321 Asie 4 034 3 123 29,2 % 3 955 4 307 -8,2 % 7 989 7 430 Amérique du Nord 323 338 -4,4 % 340 291 16,8 % 663 629 Afrique / Moyen-Orient 131 74 77,0 % 132 173 -23,7 % 263 247 Océanie 4 6 -33,3 % 5 5 0 % 9 11



Chiffre d’affaires total



10 308



8 665



19,0 %



10 398



9 973



4,2 %



20 706



18 638

Activité en Europe – 57,29 % du chiffre d’affaires du Groupe

A fin décembre 2021, le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 11,8 M€ contre 10,3 M€ sur l’exercice précédent, en progression de 14,2 % par rapport à 2020.

Ainsi, la zone confirme sur le second semestre 2021, la reprise de l’activité amorcée sur le premier semestre puisqu’elle enregistre une progression de 14,8 % contre 13,5 % au premier semestre.

Activité en Asie – 38,6 % du chiffre d’affaires du Groupe dont 95 % réalisé par la filiale chinoise

Au cours du premier semestre 2021, la zone Asie a connu une forte progression de son activité par rapport au premier semestre 2020 (plus 29 %). Elle n’a pas pu reproduire une telle performance sur le second semestre notamment du fait de la crise touchant les composants électroniques. Par conséquent, l’activité s’affiche en repli de 8,4 % par rapport au second semestre 2020.

Activité en Amérique du Nord – 3,2 % du chiffre d’affaires du Groupe

La zone affiche une progression de son activité de plus 5,4 % par rapport à 2020. La progression est due au gain de nouvelles parts de marché en Amérique centrale.

Activité en Afrique / Moyen-Orient – 1,3 % du chiffre d’affaires du Groupe

La zone affiche un chiffre d’affaires en progression de 6,5 % par rapport à 2020.

Perspectives

Les pénuries de matières premières existantes en ce début d’année 2022, viennent contrarier l’activité du Groupe qui doit manœuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison qui viendront peser sur les marges de l’exercice 2022.

De plus, le Groupe doit rester vigilant quant aux conséquences financières qu’aura la guerre entre l’Ukraine et la Russie sur son activité, bien que l’activité en Russie représente moins de 2 % du chiffre d’affaires du Groupe et que celui-ci n’a pas d’activité en Ukraine.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels au plus tard le 29 avril 2021.

La tenue de l’Assemblée Générale Mixte aura lieu le 8 juin 2021 au siège social de la société à 14 heures.

À propos d’Encres DUBUIT

Le groupe Encres DUBUIT est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’encres techniques et industrielles pour la sérigraphie, la tampographie, et l’impression numérique. Il s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies dédiées au marché de l’impression industrielle allant de la simple communication visuelle au marquage industriel et à l’utilisation d’encres fonctionnelles. Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle internationale diversifiée qui intervient dans des secteurs aussi variés que la communication visuelle, le packaging, la cosmétique, l’automobile, l’industrie électronique …

Les actions encres DUBUIT sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB).

Contact

Encres DUBUIT – www.encresdubuit.com

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

Pièce jointe