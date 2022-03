Un sondage de Sunwing révèle que la moitié des Canadiens envisagent de voyager au cours de la prochaine année, 60 % d’entre eux étant intéressés par des vacances tout compris

English French

MONTRÉAL, 11 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l’assouplissement des restrictions frontalières et des exigences de voyage la semaine dernière, un nouveau sondage révèle une demande refoulée pour les voyages : la moitié (51 %) des Canadiens ont l’intention de voyager au cours de l’année à venir, et 41 % d’entre eux prévoient le faire entre cet hiver et cet été.



Les résultats du sondage montrent que, si les Canadiens devaient voyager à l’étranger au cours de la prochaine année, 60 % opteraient pour la facilité des vacances tout compris, dont plus des deux tiers (68 %) des jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans. De plus, 53 % des répondants considèrent l’atmosphère et l’emplacement comme des incontournables d’une expérience de voyage tout compris.

Le sondage a été mené du 25 au 28 février 2022 par Sunwing, en anglais et en français, auprès d’un échantillon national représentatif de 1 518 Canadiens, membres du Forum Angus Reid.

« Nos plus récentes recherches auprès des clients montrent que 51 % des Canadiens sont prêts à commencer à planifier leurs prochaines vacances, une partie importante de la population souhaitant le faire avant la saison estivale », a dit Samantha Taylor, Chef de la direction marketing, Groupe de Voyage Sunwing. « Avec l’assouplissement des mesures frontalières, nous observons une augmentation constante de la demande pour des vacances tout compris qui répondent au budget et au style de voyage des clients. L’emplacement et l’atmosphère générale sont des considérations majeures pour les Canadiens à la recherche d’une escapade tout compris. »

Bien que plus de la moitié (57 %) des répondants considèrent le prix des forfaits vacances tout compris comme le facteur le plus important dans le choix d’un fournisseur de vacances, ce sont les expériences offertes par ces forfaits qui les attirent. Les escapades romantiques sont de plus en plus recherchées : deux tiers des répondants, toutes les tranches de revenus confondues, ont l’intention de s’évader avec leur partenaire lors de leurs prochaines vacances tout compris. Le sondage révèle également un intérêt pour les vacances en famille, puisque 28 % des répondants aimeraient voyager avec leurs enfants, tandis que 27 % des répondants planifieraient des escapades entre amis.

Voici d’autres résultats du sondage :

Parmi ceux qui pourraient voyager en 2022, les répondants âgés de 18 à 54 ans sont presque deux fois plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus de voyager en été (21 % contre 11 %, respectivement).

57 % des répondants du Québec, s’ils voyagent au cours de la prochaine année, sont intéressés par des vacances tout compris.

16 % des répondants de l’Alberta ont classé les excursions guidées comme leur principal facteur de décision pour des vacances tout compris.

Les deux tiers (67 %) des répondants du Québec voyageraient avec leur partenaire lors de leurs prochaines vacances tout compris, comparativement à 25 % qui planifieraient une escapade entre amis.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de considérer les politiques de modification flexibles comme un élément clé de la réservation d’un voyage tout compris.

« Après avoir reporté leurs projets de voyage pendant deux ans, nos clients peuvent maintenant vivre leurs vacances de rêve et renouer avec leurs amis et leurs proches dans un coin de paradis », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Les clients de Sunwing peuvent voyager sans souci sous notre aile vers des destinations soleil populaires, tout en profitant de politiques de modification flexibles et d’une variété d’options de couverture médicale. Nous répondons aux besoins des vacanciers en leur offrant des options de vacances dont ils peuvent profiter. »

Selon les données de l’enquête, bien que les voyageurs soient enthousiastes à l’idée de repartir en voyage, ils désirent réserver auprès d’un voyagiste proposant des conditions de réservation flexibles. Sunwing offre aux clients la possibilité de modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu’à sept jours avant le départ sans frais*, en plus d’une couverture médicale d’urgence COVID-19 afin qu’ils puissent réserver leurs vacances tant attendues l’esprit tranquille.

