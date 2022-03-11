联拓生物就《外国公司问责法》发布声明

中国上海和美国普林斯顿, March 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继2021年12月16日美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发布决策报告后，美国证券交易委员会（SEC）根据《外国公司问责法》（HFCAA）于2022年3月8日发布了有退市风险的“相关发行人”暂定名单。联拓生物（纳斯达克：LIAN）目前没有被列入该名单，也不预期SEC会依据HFCAA规定将公司列为有退市风险的“相关发行人”。



与目前被SEC列入暂定名单的公司不同，联拓生物的主要审计师是一家位于美国纽约的大型独立公共会计师事务所，该事务所目前正在接受PCAOB的核查。因此，联拓生物不认为公司情况适用于HFCAA的条款，相关条款主要适用于审计师位于外国司法管辖区且PCAOB无法展开审查或调查的发行人。

联拓生物提交的公开文件中包含相关内容的重要信息和披露，可访问联拓生物官网和www.sec.gov查阅。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物，改变长期以来本地区缺少创新药物的状况。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

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