Next Games Oyj:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

Next Games Oyj Yhtiötiedote 14.3.2022 klo 08:30

Next Gamesin vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu ja luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi/sijoittajille/raportit-esitykset



Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Next Gamesin varsinainen yhtiökokous 2022 pidetään Helsingissä torstaina 28.4.2022.

Lisätietoja:

Saara Bergström

Chief Communications Officer

+358 (0) 50 483 3896

press@nextgames.com



Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin. www.nextgames.com



