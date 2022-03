RIBER, lauréat du plan France Relance, va bénéficier d’un soutien financier de l’État pour son projet dédié au développement de sa ligne pilote ROSIE pour la filière photonique sur Silicium

English French

Bezons, le 14 mars 2022 – 8h00 – Dans le cadre de l’appel à projet « Plan de relance pour l’industrie - secteurs stratégiques », initié par le Ministère chargé de l’Industrie, RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, a obtenu une aide publique pour le financement de sa ligne pilote 300mm.



ROSIE est une plateforme unique qui permet l'épitaxie de matériaux pérovskites et plus particulièrement BTO/STO sur silicium. Cette configuration permet d'adresser la brique élémentaire de plusieurs applications émergentes parmi lesquelles les modulateurs électro-optiques, les véhicules électriques, le beyond CMOS ou l'informatique quantique.

La subvention de l’Etat Français d’un montant d’1,1 million d’euros augmente les ressources de RIBER dédiées à la mise en œuvre de la ligne pilote ROSIE qui a pour ambition de donner les moyens matériels et humains aux acteurs de la filière pour réaliser de la petite série, des démonstrateurs et des preuves de concept.



Basée sur la technique de dépôt en ultravide et compatible avec les standards de l'industrie du semi-conducteur (300 millimètres), ROSIE sera dédiée au dépôt de films très minces de matériaux épitaxiés sur du silicium et offrira des précisions monoatomiques en termes de contrôle sur une tranche de 300mm.

ROSIE représente un investissement industriel global de 3 millions d’euros sur une durée de 3 ans. Véritable levier de développement pour la photonique sur Silicium, elle contribuera à répondre aux défis actuels de l’intégration et de la convergence des filières semi-conducteurs (silicium, III-V) pour concevoir de nouveaux microprocesseurs dépassant les limitations technologiques actuelles et offrant des propriétés de vitesse de commutation extrêmement performantes avec des pertes optiques quasi-nulles. La ligne pilote ROSIE, qui devrait être opérationnelle fin 2023, a d’ores et déjà reçu plusieurs marques d’intérêts de clients en Europe et aux Etats-Unis.

ROSIE est la parfaite illustration que l’industrie est source de solutions pour répondre aux enjeux stratégiques de demain. Il est également un exemple concret de soutien du gouvernement français dans les domaines les plus porteurs du tissu productif en France.

Madame Fiona LAZAAR, Députée du Val d’Oise, et Monsieur Adrien ALLARD, sous-préfet à la Relance du Val-d’Oise, qui se sont rendus mercredi dernier sur le site de RIBER à Bezons, ont pu constater que l’avance technologique de l’entreprise et son dynamisme lui ont permis de créer un pôle d’excellence mondiale qui emploie aujourd’hui plus de 100 personnes en France.

« Par l'appel à projets "(Re)localisations dans les secteurs critiques", le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir l'investissement productif et renforcer la résilience de notre industrie. Lauréat dans le secteur de l'électronique - dans un contexte de tension sans précédent sur nos capacités de production de tels composants, le projet porté par l'entreprise RIBER contribuera pleinement à ces enjeux. » déclare Adrien ALLARD, sous-préfet à la Relance du Val-d’Oise.

« Le soutien important à l’entreprise RIBER à Bezons est une illustration concrète de notre volonté de relocaliser les secteurs stratégiques en France avec un double enjeu : la reconquête de notre souveraineté industrielle et la réindustrialisation du pays. Notre territoire regorge de savoir-faire, de capacités d’innovation dans les technologies de pointe, comme le projet ROSIE. Le plan de relance permet de les soutenir en réinvestissant massivement dans l’outil industriel de demain. » complète Fiona LAZAAR, Députée du Val d’Oise.

Philippe LEY, Président du directoire de RIBER, conclut « Grâce au soutien de l’Etat, RIBER affirme sa qualité d’industriel partenaire essentiel pour renforcer la compétitivité du secteur des semi-conducteurs en Europe. Cette aide publique contribuera à optimiser et sécuriser le développement industriel de notre ligne pilote ROSIE hautement stratégique. RIBER poursuit ainsi son ambition de travailler sur des technologies innovantes et disruptives au service de la filière silicium. »

