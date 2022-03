English French

Grenoble INP- Phelma, UGA et Soitec signent leur 1er partenariat

Bernin (Grenoble), France, le 14 mars 2022 - Grenoble INP - Phelma, UGA, l’École nationale supérieure de physique, électronique, matériaux, et Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annoncent la signature d’une convention de partenariat, conclue pour une durée de 3 ans.

Cette convention a pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux entités en développant la filière d’études en microélectronique. Elle permettra notamment l’accompagnement des étudiants de l’école vers la vie active et la communication et la promotion d’actions de recrutement.

« Soitec est une société qui revêt un intérêt évident pour les filières propres à Phelma telles que les filières Electrochimie et Procédés pour l’Energie et l’Environnement (EPEE), Ingénierie Physique pour la photonique et la microélectronique (IPhy), Sciences et Ingénierie des Matériaux (SIM) ou encore les filières internationales Advanced Materials et Nanotech. », évoque Anne VILCOT, directrice de Grenoble INP – Phelma, UGA.

Accompagnement des étudiants Grenoble INP – Phelma, UGA dans la construction de leur projet professionnel

Par cette convention, Soitec contribuera, entre autres, à l'intégration des étudiants et diplômés Phelma en proposant des offres de stages, des offres d’emplois ou encore de VIE (Volontariat International en Entreprise).

Partage d’expertises

Soitec fera également intervenir ses experts au sein du cursus des élèves-ingénieurs Phelma et participera à des conférences métiers à travers des amphis carrière (conférences sur les métiers et possibilités de carrières liés à un secteur industriel) pour les étudiants de première année ou des conférences plus transverses, plus en rapport avec un enjeu sociétal particulier et ouvertes à un public plus large.

Participation à la vie de l’école

La participation à des conférences, la présence lors des simulations d’entretien des troisièmes années ainsi qu’à la Journée des partenaires de l'école figurent parmi les engagements forts de l’entreprise.

« L’école Phelma est une voie d’excellence pour les étudiants en microélectronique. Par ce partenariat, nous souhaitons contribuer à la formation des ingénieurs qui viendront, demain, accompagner la croissance de Soitec », commente Pascal Lobry, EVP People and Sustainability de Soitec.

« Ancrés dans nos territoires, nous avons à cœur de nouer des relations étroites avec nos partenaires et c’est dans ce cadre que nous signons cette convention avec l’école Phelma », complète Michaël Fièvre, Directeur du site de Bernin.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes."

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

A propos de Grenoble INP – Phelma, UGA

Microélectronique & nanotechnologies / énergies décarbonées / matériaux / technologies de l’information / santé / développement durable : la grande diversité scientifique des cursus ingénieur et masters de l’école permet à ses diplômés de relever les défis technologiques et sociétaux.

Chiffres : 1400 étudiants, 380 ingénieurs diplômés par an, 120 enseignants-chercheurs permanents issus des 11 laboratoires associés à l’école, plus de 300 intervenants de l’industrie et de la recherche, en moyenne 25% des élèves-ingénieurs poursuivent en thèse.

Suivez Phelma : http://phelma.grenoble-inp.fr / Sur Twitter : @Phelma_ecole

Plus d’information sur les relations de Phelma avec les entreprises : http://phelma.grenoble-inp.fr/entreprises/



