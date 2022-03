English Finnish

CONSTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2022, KLO 9.30

Consti Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu

Consti Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää täydellisen emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Tilinpäätös julkaistaan myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Constin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Consti on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään sekä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla pdf-tiedostoina tämän pörssitiedotteen liitteenä ja virallisen tilinpäätöksen sisältävä vuosikertomus myös XHTLM-tiedostona. Kaikki raportit ovat saatavilla myös internet-sivuilta osoitteesta www.consti.fi > Sijoittajat. Vuosikertomuksen painettu versio ilmestyy 5.4.2022.

CONSTI OYJ

Lisätietoja:

Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Oyj, puh. +358 40 730 8568

Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Oyj, puh. +358 50 443 3045

Vuonna 2021 Consti-konsernin liikevaihto oli 289 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI.

