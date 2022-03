English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 mars 2022

















KERING EYEWEAR ACQUIERT

LE LUNETIER AMÉRICAIN ICONIQUE MAUI JIM

Fondée en 1987 à Hawaï, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes de soleil au monde, reconnue pour son design exceptionnel et sa technologie de pointe

La marque propose une offre très diversifiée de produits haut de gamme

et dispose d’un potentiel de croissance significatif

Une parfaite complémentarité avec le portefeuille de marques de Kering Eyewear

Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim, Inc.

Fondée en 1987, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord. Reconnue pour la très haute technicité de ses produits et son héritage hawaïen distinctif qui en fait l’incarnation de "l'Esprit Aloha", Maui Jim est une marque authentique qui offre une large gamme de montures solaires et optiques de haute qualité vendues dans plus de 100 pays. Ancrée dans une culture d'innovation, Maui Jim a mis au point la technologie révolutionnaire, exclusive et brevetée, des verres PolarizedPlus2®, qui protège des éblouissements intenses et des UV nocifs tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'œil.

Depuis sa création en 2014, Kering Eyewear a construit un modèle innovant qui lui a permis de générer un chiffre d’affaires externe de plus de 700 millions d'euros en 2021. L'acquisition de Maui Jim est une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de développement. Quelques mois à peine après l’acquisition de Lindberg, Kering Eyewear va enrichir son portefeuille d’une deuxième marque en propre, renforcer son positionnement sur le segment haut de gamme et élargir son offre pour proposer un éventail très large allant du fonctionnel à l’intemporel et à la mode de luxe.

La complémentarité des réseaux de distribution et des offres produits contribuera à augmenter le potentiel de croissance de l’ensemble, grâce à l'expansion géographique de Maui Jim et à la capacité de gagner de nouveaux clients sensibles à l’innovation et à la fonctionnalité. Avec cette acquisition, Kering Eyewear franchit un nouveau cap, dépassant nettement le milliard d'euros de chiffre d'affaires en année pleine et améliorant encore sa profitabilité.

Roberto Vedovotto, Président-Directeur général de Kering Eyewear, a déclaré : « Maui Jim a un positionnement unique sur le marché, avec des lunettes de soleil très haut de gamme et techniquement innovantes, plébiscitées par sa clientèle, et nous sommes ravis que la marque rejoigne le portefeuille exceptionnel de Kering Eyewear. Nous voyons un fort potentiel à l’échelle mondiale pour Maui Jim, qui pourra bénéficier de notre expertise et de notre réseau de distribution international pour étendre son empreinte géographique, et pourra s'appuyer sur ses valeurs distinctives pour attirer de nouveaux clients. Cette deuxième acquisition constitue également une étape majeure pour Kering Eyewear, qui est désormais sans équivalent sur son segment de marché, validant encore davantage la stratégie qui a présidé à sa création par Kering en 2014. »

« La combinaison de Kering Eyewear et de Maui Jim est une opportunité unique pour nos deux sociétés et les membres de notre "Ohana" (« famille » en hawaïen, ndlr), a déclaré Walter Hester, Président-Directeur général de Maui Jim. « Nos entreprises partagent des valeurs communes, ainsi qu'un engagement fort envers nos collaborateurs et nos clients, ce qui permet une remarquable adéquation stratégique. Je suis à la fois honoré et enthousiaste à l'idée que Maui Jim rejoigne la famille Kering Eyewear. Nous sommes tous les deux fiers de notre passé et, ensemble, nous bâtirons un avenir encore plus prometteur. »

La transaction, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait être finalisée dans le courant du second semestre 2022.

À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2021, Kering comptait plus de 42 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros.

À propos de Kering Eyewear

Kering Eyewear fait partie intégrante de Kering, Groupe de Luxe mondial qui regroupe et fait grandir plusieurs Maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie.

Fondé en 2014, Kering Eyewear est l’acteur le plus significatif du segment du marché des lunettes de luxe. L’entreprise conçoit, développe et distribue des lunettes pour son portefeuille équilibré et complet de 16 marques, qui comprend la marque propriétaire Lindberg, le célèbre lunetier de luxe danois, et les marques de mode, luxe et lifestyle Gucci, Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, Montblanc, Brioni, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, McQ et Puma.

À propos de Maui Jim

Les lunettes de soleil Maui Jim, nées sur les plages de Lahaina (île de Maui), sont conçues pour protéger les yeux de l’éblouissement intense et des rayons UV nocifs du soleil insulaire. Aujourd'hui, Maui Jim, dont le siège social se trouve à Peoria, dans l'Illinois, est l'une des entreprises de lunettes haut de gamme qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Ses produits sont vendus dans plus de 100 pays. Maui Jim est reconnue pour son "Esprit Aloha" inégalé, son service client et sa technologie avancée et brevetée de verres PolarizedPlus2®. Toutes les lunettes de soleil Maui Jim bloquent 100 % des rayons UV nocifs et éliminent les reflets, tout en améliorant les couleurs naturellement perçues par l'œil. Les lunettes de soleil Maui Jim ont obtenu le Skin Cancer Foundation Seal of Recommendation pour leur technologie de filtrage UV ayant prouvé son efficacité dans la protection des yeux et de leur contour.

