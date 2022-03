Sophi.io ist bei den INMA Global Media Awards 2022 Finalist im Bereich Druckautomatisierung

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , die KI-gestützte Automatisierungs- und Optimierungsplattform von The Globe and Mail, wurde diese Woche als Finalist bei den Global Media Awards 2022 der International News Media Association (INMA) in der Kategorie „Best Innovation in Newsroom Transformation“ bekannt gegeben. In Partnerschaft mit Naviga automatisierte es die Drucklegung für Agderposten, eine regionale Tageszeitung mit über 25.000 Lesern in ganz Norwegen, und steigerte die Druckeffizienz um 66 %.

„Das automatisierte, auf maschinellem Lernen basierende System von Sophi ist die größte Transformation im Printmedienbereich seit Jahrzehnten“, so Gordon Edall, Mitgründer von Sophi.io. „Wir sind dankbar, dass sich Agderposten zur Zusammenarbeit mit Naviga und uns entschlossen hat. Deren Engagement für eine Verbesserung der Effizienz und zur Nutzung bahnbrechender Technologie wie Naviga Publisher powered by Sophi.io sollte die gesamte Medienbranche dazu anregen, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der KI und Automatisierung für jeden eine Hilfe sind.“

Naviga Publisher powered by Sophi.io ist ein durch künstliche Intelligenz betriebenes System, das menschliche Entscheidungen nachahmt, um Zeitungsseiten zu erstellen, die aussehen, als wären sie mit einem Verständnis für die Tagesnachrichten und hohen journalistischen Standards erstellt worden. Im Prinzip reduziert sich die Arbeit aller Redakteure darauf, Artikel zu priorisieren und auf „Print My Newspaper“ (Meine Zeitung drucken) zu klicken, um eine automatisierte Drucklegung zu generieren – innerhalb von Minuten und ohne Vorlagen. Die Entlastung von dieser arbeitsintensiven Aufgabe ermöglicht es Nachrichtenredaktionen, sich auf ihr tatsächliches Ziel – das Aufspüren und Erzählen der nächsten wichtigen Meldung – zu konzentrieren.

„Es spart Stunden, die nun dem Journalismus gewidmet werden können“, so Katrine Lia, Chefredakteurin von Agderposten. Und die Mitarbeiter von Agderposten können häufig keinen Unterschied zwischen den Seiten erkennen, die von Sophi generiert wurden, und jenen, die von ihren Redakteuren bearbeitet wurden.

Sophi und Naviga, ein großer Softwareanbieter für die weltweite Verlagsbranche, arbeiten nun bereits über ein Jahr mit Agderposten zusammen. Ihre Erfolge an dieser Stelle ebneten den Weg dafür, dieses Jahr Dutzende neuer Titel verschiedener großer Verlage als Kunden zu gewinnen. Sophi bietet modernste KI- und ML-Technologie, die in Verbindung mit Naviga Publisher den Druckproduktions-Workflow von Anfang bis Ende vollständig automatisiert.

Agderposten war der erste Kunde, der Publisher nutzte. Der Druckproduktionsprozess der Tageszeitung ist nun zentralisiert, die Zeitungsdrucklegung ist bis zu 80 % automatisiert, und – was am beeindruckendsten ist – Agderposten konnte 66 % Zeit und Ressourcen einsparen, was die Produktionskosten der gedruckten Zeitung senkt und es den Journalisten ermöglicht, an der Erstellung von digitalen Inhalten zu arbeiten, statt sich mit InDesign zu beschäftigen.

Der CEO von Agderposten, Øyvind Klausen, erwartet zusätzliche Kosteneinsparungen und noch höhere Effizienz, wenn weitere Seiten von Agderposten automatisiert werden und weitere seiner Zeitungen die Druckautomatisierungslösung einführen.

Für die Global Media Awards wurden dieses Jahr 854 Beiträge von 252 Nachrichtenmarken aus 46 Ländern eingereicht. Die Jury besteht aus 50 Medienexperten aus 24 Ländern und mit Schwerpunkt auf 20 Kategorien, darunter Nachrichtenmarken, Medienplattformen, Abonnements, Werbung, Daten und Erkenntnisse, Produkte und Nachrichtenredaktionen. Die Gewinner der ersten Plätze werden am 9. Juni bekannt gegeben.

Über Naviga

Naviga ( https://www.navigaglobal.com ) ist der führende Anbieter von Software und Dienstleistungen für medienorientierte Branchen. Seine Content Engagement Platform unterstützt Unternehmen bei der Erstellung, Aufwertung, Bereitstellung und Monetarisierung von Inhalten und ermöglicht damit ein vollumfängliches Auftragsmanagement. Die Lösungen des Unternehmens sind benutzerfreundlich, skalierbar und agil. Aus der Kombination der Erfahrungen von Naviga im Medienbereich und einem Schwerpunkt auf der Digitalisierung entstanden Softwarelösungen, die jedes auf Inhalte ausgerichtete Unternehmen dabei unterstützen, die zukünftigen Anforderungen für Informationen zu erfüllen. Naviga hat seinen Hauptsitz in Bloomington (Minnesota, USA) und regionale Niederlassungen in der ganzen Welt. Das Unternehmen fungiert als verlässlicher Partner für über 1.400 Kunden aus den Bereichen Nachrichtenmedien, Unterhaltungsmedien, Rundfunk, Zeitschriften, Finanzdienstleistungen und sonstige Unternehmen in 45 Ländern.

Über Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von KI- und ML-gestützten Automatisierungs-, Optimierungs- und Vorhersagelösungen wie Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls und Sophi for First Party Data. Darüber hinaus unterstützt Sophi den Naviga Publisher für automatische Layouts für die Veröffentlichung von Druckerzeugnissen und E-Papers mit nur einem Klick. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen.