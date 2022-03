Sophi.io、2022年度INMAグローバルメディア賞 (Global Media Awards) の印刷自動化 (Print Automation) 部門でファイナリストに選出

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

トロント発, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail) のAIを活用した自動化・最適化プラットフォームである Sophi.io は今週、国際ニュースメディア協会 (International News Media Association、INMA) の2022年度INMAグローバルメディア賞において、ニュースルーム変革におけるベストイノベーション部門 (Best Innovation in Newsroom Transformation) のファイナリストに選出されたことを発表した。Naviga (ナヴィガ) と提携し、ノルウェー全土で25,000人以上の読者を持つ地方日刊紙アグデルポステン (Agderposten) の印刷レイアウトを自動化し、印刷効率を66%向上させた。



Sophi.ioの共同創業者であるゴードン・エダル (Gordon Edall) は次のように述べている。「ソフィ (Sophi) の自動機械学習システムは、印刷メディアに対してここ数十年で最大の変革をもたらしています。アグデルポステン(Agderposten)がナヴィガ(Naviga)および当社をお選びくださったことを嬉しく思っています。効率化に取り組み、Sophi.ioを基盤とするナヴィガ・パブリッシャー (Naviga Publisher) のような画期的な技術を取り入れるコミットメントにより、メディア業界全体を刺激し、AIと自動化が皆を助ける未来を期待できるようになります。」

Naviga Publisher powered by Sophi.io は、人間の判断をエミュレートする人工知能を搭載し、その日のニュースを理解し、高いジャーナリスト意識を持って作成したかのような新聞紙面を作成することができるシステムである。すべての編集者は記事の優先順位を大まかに決め、「新聞を印刷する (Print My Newspaper)」ボタンを押すだけで、テンプレートなしで自動印刷レイアウトを数分で作成できる。このような労働集約的な作業を任せることで、ニュースルームは次の重要なストーリーを発見して伝えるという本来の目的に集中することができる。

アグデルポステン(Agderposten)の編集長であるカトリーヌ・リア (Katrine Lia) は次のように述べている。「ジャーナリズムのために、時間を節約してくれます。」また、アグデルポステン(Agderposten)のスタッフは、ソフィ(Sophi)が制作したページと編集者が扱ったページの区別がつかないことがよくあるという。

ソフィ(Sophi)および、世界的な出版業界の大手ソフトウェア技術プロバイダーであるナヴィガ社(Naviga)は、1年以上前からアグデルポステン(Agderposten)と協力しており、そこでの成功により、今年、数社の大手出版社の数十の新しいタイトルにも採用される道が開かれた。ソフィ(Sophi)は、最先端のAIとML技術を提供し、ナヴィガ・パブリッシャー(Naviga Publisher)とともに、印刷物の制作ワークフローをエンドツーエンドで完全に自動化する。

アグデルポステン(Agderposten)は、パブリッシャーを使用した最初の顧客である。同社の印刷工程を一元化し、新聞のレイアウトを最大80%まで自動化した。ここで最も印象的なのは、時間とリソースを66%削減できたことである。これにより印刷新聞の制作コストが下がり、ジャーナリストはインデザイン (InDesign) の操作ではなく、デジタルコンテンツの作成に専念できるようになった。

アグデルポステン(Agderposten)のCEOであるウィヴィンド・クラウセン(Øyvind Klausen)は、同社のページ作成自動化が進み、より多くの新聞が印刷自動化ソリューションを導入することで、コスト削減と効率化が進むと予想している。

今年、グローバルメディア賞(Global Media Awards)では、46カ国の252のニュースブランドから854件のエントリーがあった。審査員は、ニュースブランド、メディアプラットフォーム、定期購読、広告、データとインサイト、製品、ニュースルームなど20のカテゴリーに焦点を当てた24カ国50人のメディア専門家で構成されている。最優秀受賞者は6月9日に発表される。

ナヴィガ(Naviga)について

ナヴィガ (Naviga) ( https://www.navigaglobal.com ) は、メディアリッチな産業を強化するソフトウェアとサービスを提供するリーディング企業である。同社のコンテンツエンゲージメントプラットフォーム (Content Engagement Platform) は、企業がコンテンツを作成、強化、配信、収益化し、エンゲージメントをエンドツーエンドで管理できるよう支援する。同社は、使いやすく、拡張性があり、俊敏なソリューションを提供し、メディア業界における経験とデジタル主体の姿勢を組み合わせ、あらゆるコンテンツ主導型ビジネスが情報の未来の要求に応えるためのソフトウェアソリューションを開発している。ミネソタ州ブルーミントンに本社を置き、世界中に地域オフィスを持つナヴィガ(Naviga)は、45カ国で1,400以上のニュースメディア、エンターテイメントメディア、放送、雑誌、金融サービス、企業顧客にサービスを提供する信頼できるパートナーである。

Sophi.ioについて

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) は、コンテンツパブリッシャーが重要な戦略的および戦術的決定を下すのを支援するために、グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail) によって開発された。AIやMLを基盤とした自動化・最適化・予測ソリューションであり、ソフィ・サイト・オートメーション (Sophi Site Automation)、ペイウォール向けソフィ (Sophi for Paywalls)、ファーストパーティデータ向けソフィ (Sophi for First Party Data) などのスイートがある。また、Naviga Publisherに対して、印刷物のワンクリック自動レイアウトと電子ペーパー発行の機能を提供している。Sophiは、サブスクライバーの定着と獲得、エンゲージメント、直近の利用状況、頻度、利用量など、ビジネスに最も重要な指標を改善するように設計されている。