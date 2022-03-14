Sophi.io入围2022年INMA全球媒体奖印刷自动化奖项评选

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

多伦多, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为《环球邮报》（The Globe and Mail）人工智能自动化和优化平台的 Sophi.io 本周经宣布入围国际新闻媒体协会(INMA) 2022年全球媒体奖（Global Media Awards）新闻编辑部转型最佳创新类别的决赛。该平台与Naviga合作，为《Agderposten》报实现了自动印刷排版，并将印刷效率提高了66%。该报是区域性日报，为挪威超过25,000名读者提供服务。



Sophi.io联合创始人Gordon Edall表示：“Sophi的自动机器学习系统是几十年来印刷媒体领域的最重大变革。我们非常感谢Agderposten选择与Naviga及我们合作。他们致力于提高效率和采用诸如由Sophi.io驱动的Naviga Publisher等开创性技术，这应为整个媒体行业带来激励，共同期待人工智能和自动化技术为每个人提供帮助的未来。”

Naviga Publisher由Sophi.io提供 技术支持，是一种人工智能驱动的系统，可模拟人类决策，生成如同包含对每日新闻的理解并遵循较高新闻标准而创建的报纸页面。编辑们所需要做的就是对文章进行大致的优先排序，然后点击“打印我的报纸”按钮。自动打印排版随即在几分钟内生成而无需模板。由于无需再进行这项劳动密集型任务，新闻编辑室可以专注于他们寻找和报道重要新闻的真正目标。

Agderposten的总编辑Katrine Lia表示：“这为新闻工作节省了大量时间。” 而且Agderposten的工作人员往往分辨不出Sophi制作的页面和由编辑们所处理的页面之间的区别。

Sophi及全球出版业的大型软件技术提供商Naviga与Agderposten的合作已经持续了一年多，所取得的成功为今年多家主要出版社的数十种出版物的加盟合作铺平了道路。Sophi提供最尖端的AI和ML技术，与Naviga Publisher共同实现端到端打印生产工作流程的全面自动化。

Agderposten是首家使用Publisher技术的客户， 其印刷生产流程现已实现集中化，报纸排版自动化程度高达80%。最令人瞩目的是，Agderposten已经实现了66%的时间和资源节省——降低了印刷报纸的生产成本，并让记者们专心创建数字内容，而不是操作InDesign。

Agderposten首席执行官Øyvind Klausen表示，随着Agderposten更多的页面实现自动化，以及更多的报纸采用印刷自动化解决方案，他预计成本节约和效率提升的幅度将继续加大。

全球媒体奖今年收到了来自46个国家252个新闻品牌的854个参选项目。评审团由来自24个国家的50名媒体专家组成，涵盖新闻品牌、媒体平台、订阅、广告、数据和洞察、产品、新闻编辑部等20个领域。一等奖将于6月9日公布。

关于Naviga

Naviga（ https://www.navigaglobal.com ）是面向富媒体产业的软件和服务领先供应商。其内容合作平台（Content Engagement Platform）帮助各公司创建、丰富、交付内容并实现内容货币化，以实现端到端的业务管理。其解决方案易于使用、可供扩展并且灵活敏捷。他们将媒体经验与对数字化的投入相结合，开发了软件解决方案，帮助任何以内容为驱动的企业满足未来信息需求。Naviga总部设在明尼苏达州布卢明顿，并在世界各地设有地区办事处，作为值得信赖的合作伙伴在45个国家为1400多家新闻媒体、娱乐媒体、广播、杂志、金融服务和企业客户提供服务。